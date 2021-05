VIDEO Generál Blaško toho má dost. „Já jsem Čech!“ Leyenová mlčí. Padla i p*del, strach z války kvůli EU

reklama

„Evropská unie a její vlezdoprdelisti, co seděj ve Strakovce, začali pilotní projekt s covidovým pasem. Já jsem psal dopis paní Ursule von der Leyenové, kde žádám, aby od toho bylo upuštěno, protože je to stoprocentně diskriminační. Už je to dva měsíce a odpověď jsem zatím nedostal,“ prohlásil Blaško na setkání Volného bloku.

Blaško se pozastavoval nad fungováním covid pasu, který má přihlížet k vakcinaci nebo prodělané nemoci. „Zajímalo by mě taky, jak je to s těma vakcínama, které do nás tady dennodenně perou. Nebo s tím, že kdo covid prodělal, tak má 90 dní protilátky. Včera ale nějaký odborník v televizi říkal, že je 180 dní, kdy mám ty protilátky. A s tím vším souvisí ta možná cesta do zahraničí. Tak jak to je?“ tázal se Blaško přítomných.

Podle Blaška z EU přicházejí špatné direktivy, které čeští poslanci ochotně schvalují, aniž musejí. „A ještě zpátky k té Evropské unii, která nám neustále dává nějaké zákony a naše vláda je přijímá. Klaus ml. říkal, že až 70 % našich zákonů jsou direktivy Evropského parlamentu a Evropské komise. Ale třeba v Německu, jak jsem se dozvěděl od kolegy europoslance, vždycky ten návrh prozkoumají, jestli sedí do jejich zákonů, a pak teprve to, co je potřeba, přijme,“ vysvětloval Blaško, že české úřednictvo je tak strašně líné, že vše přijímá beze změny rovnou.

Na závěr Blaško varoval před možným vojenským střetem, pokud se bude Evropa nadále centralizovat. „Já se nechci dožít toho, že se z EU stane nějaký velký stát jako Rakousko-Uhersko, který pak krachne, a jednotlivé země si budou snažit získat zpět svoji svobodu, začnou se používat zbraně a vypukne válka. Vždyť je to úplně na hlavu postavené, to naše vlastenectví nám nikdo brát nebude. Já nejsem žádný euroobčan, já jsem Čech,“ burácel na závěr generál Blaško.

