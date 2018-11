VIDEO „Jste nepřátelé lidu! Styďte se. Sedněte si. A vás taky nemám rád.“ Donald Trump vyřval „váženého“ novináře

Vztah Donalda Trumpa a médií, která o něm informují, je na kordy už dlouho. Tisková konference po volbách do Kongresu přinesla další incident. Reportér televize CNN, kterou Trump dlouhodobě označuje za fake news, odmítal pustit mikrofon. Trump se do něj pustil nejprve verbálně a poté mu nechal zabavit průkaz do Bílého domu. O incidentu informovala CNN a je k zhlédnutí na YouTube.

Reportér CNN Jim Acosta se Trumpa ptal na karavanu migrantů, kteří míří do USA, a zda nedémonizuje migranty. „Už je to tady,“ povzdychl si Trump v polovině otázky. Jim Acosta chtěl vědět, proč karavanu označil za invazi, když se jedná o skupinu lidí z centrální Ameriky, což Trump okomentoval ironickým: „Děkuju, že jste mi to vysvětlil.“ „Protože ji považuji za invazi, máme rozdílné názory,“ odpověděl potom Trump. Že by démonizoval migranty odmítl a dodal, že mají přijít, ale legálně, že musí projít tímto procesem. Dodal, že lidi potřebují, vzhledem k tomu, že do USA přicházejí další firmy. Reportér mu připomenul reklamu, ve které migranti lezli přes ploty a zdi. Trump prohlásil, že to se opravdu stalo. „Nebyli to herci,“ zopakoval dvakrát Trump. „Myslíte si, že to byli herci, já si to nemyslím, nepřišli z Hollywoodu,“ dodal ještě s tím, že se zmíněné přelézání odehrálo před pár dny. Reportér pak namítl, že jsou stovky a stovky mil daleko. Trump chtěl zřejmě téma ukončit, takže reportérovi řekl: „Upřímně, myslím, že byste mě měl nechat řídit zemi, vy řiďte CNN, a kdybyste to dělal líp, tak by vaše sledovanost byla lepší.“

Když se reportér chtěl zeptat na další otázku, Trump prohlásil, že to už stačilo, a chtěl předat slovo dál. Reportér ale odmítal pustit mikrofon, zatímco mu Trump opakoval, že to od něj už stačilo. Zde se tvrzení rozcházejí, Bílý dům tvrdí, že se s asistentkou, která měla mikrofon předat dál, strkali, CNN tvrdí, že Acosta mikrofon jen držel a asistentky se ani nedotkl. Do mikrofonu se ještě stačil zeptat, zda se Trump obává vyšetřování ve spojitosti s Ruskem. Trump odpověděl úsečně, že se o nic s Ruskem nestará, protože je to hoax – tedy vymyšlená kauza. „Dost, položte ten mikrofon,“ napomenul tohoto reportéra, který si Trumpa osoboval už dvě minuty. Reportér se ještě snažil zeptat na obvinění, ale Trump odstoupil od mikrofonu.

„CNN by se měla stydět, že vás zaměstnává,“ udeřil pak na Jima Acostu. „Jste neslušný, hrozný člověk a neměl byste pro CNN pracovat,“ kritizoval reportéra. Ten se ještě ozval, načež mu Trump ještě zopakoval, že je neslušný, a přidal také obvinění, že se chová hrozně k mluvčí Bílého domu, Sarah Huckebee-Sandersové a k ostatním lidem také, což by dělat neměl. Trump pak předal slovo dál reportérovi, který Acostu na úvod hájil, že je důkladný reportér. „No váš fanoušek taky nejsem,“ odpověděl Trump reportérovi CNBC.

Acosta si ještě stoupnul a ptal se dál. „Sedněte si, prosím,“ řekl mu Trump. Otázka nebyla dobře slyšitelná, ale zřejmě směřovala na Trumpovy útoky na tisk, protože odpověděl: „Když šíříte falešné zprávy (fake news), což CNN dělá hodně, tak jste nepřítel lidu.“ Tím incident s Jimem Acostou na konferenci skončil.

Ale celá věc měla dohru. Jimu Acostovi bylo při jeho další návštěvě zabaveno povolení ke vstupu do Bílého domu. Sarah Huckabee-Sandersová vydala prohlášení k odebrání povolení ke vstupu ve kterém uvádí: „Prezident Trump věří ve svobodu médií a vítá těžké otázky. Ale nebude tolerovat, aby reportér položil ruku na asistentku, která jen dělá svou práci. To je nepřijatelné. Je také nezdvořilé nenechat ostatní kolegy klást své otázky. Prezident Trump poskytl médiím více prostoru než jiný prezident v historii USA. Navzdory tvrzení CNN není toho větší důkaz než tato konference. Jen oni útočí na prezidenta, že nepodporuje svobodu tisku, když odpovídal na 68 otázek od 35 různých reportérů v průběhu jedné a půl hodiny – včetně několika od zmíněného reportéra. Že je CNN na svého reportéra za jeho chování pyšná, je odporné. Je to ukázka toho, že si neváží nikoho, ani mladých žen, které u nás pracují.“ A dodala, že povolení ke vstupu je Acostovi odebráno až do odvolání.

CNN se proti opatření ohradila a citovala další americké novináře, kteří argumentovali, že prezident by si neměl vybírat, od koho bude tázán. Samotná CNN v prohlášení uvedla: „Prezidentovy útoky na svobodná média zašly příliš daleko. Nejsou jen nebezpečné, jsou i neamerické. I když prezident Trump dal najevo, že svobodná média nerespektuje, má ústavní povinnost je chránit. Svobodná média jsou klíčová pro demokracii a stojíme za Jimem Acostou a jeho kolegy všude.“

Celý záznam konference:

