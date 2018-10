VIDEO Nula Nora Fridrichová, duhová televize. Nářez od Štěpánka, Jakla a analytika od Klause

Ivo Strejček vysvětloval, proč si může rozumět starý konzervativec se starým sociálním demokratem. Je to proto, že podle něj se oba snaží o zachování své země. Mladí sociální demokraté si pak vůbec nerozumí se starými sociálními demokraty. Zde se Ivo Strejček opřel do Miroslava Pocheho. „Miroslav Poche je docela obyčejný byznysmen, kterému je úplně jedno nějaká sociálně demokratická idea,“ vyjádřil se o neministru zahraničí. „Tomu jde především o to, aby své kamarády a lidi ve svém kamarádčoftu odměnil,“ dodal ještě řečník z institutu. Střet pravice a levice podle Strejčka nezmizel. To, že takové věci prohlašují, je podle něj důkazem toho, že se onoho střetu bojí.

Z publika padla otázka, co si tři řečníci myslí o Tomiovi Okamurovi a SPD. Jako první hovořil Ladislav Jakl, který za SPD kandidoval do Senátu na Praze 2. Řekl, že toto rozhodnutí mu rozhodně zvýšilo publicitu a umožnilo prodat některé své ideje. Ale pak si prý v redakcích řekli: „Nejsme my pitomí, dyť my mu to žerem,“ a jeho publicita zase klesla. Nicméně, svou kandidaturu vnímá jako „úspěšnou porážku“. K SPD se Jakl dostal oklikou. Uvedl, že svět je poptávkový, tedy, že zájem o SPD je způsoben tím, že témata, která SPD řeší, někdo chce slyšet zmíněná a probíraná. S SPD se Jakl shodne na tématech organizované masivní migrace a bruselského centralismu. Co další členové SPD prohlašují, to Jakl komentoval tak, že by se stejně tak mohl ptát sociálního demokrata, co říká na to, že v Horní Dolní jeden člen znásilnil ženu a dostal 6 let natvrdo.

Strejček naopak krátce uvedl, že u něj nejede vlak přes slova přímá demokracie, kterou považuje za nesmysl. Podle něj Tomio Okamura s SPD nepracuje, neposouvá ji dál. Myslí si, že si Okamura našel své místo v médiích a je s ním spokojený. SPD prý chybí další známé tváře, a pokud je nenajde, tak strana podle Strejčka nemá budoucnost. S tím souhlasil i Štěpánek. Podle Štěpánka je problém v české politice, že ve stranách jsou lidé, kteří by tam spolu neměli být. Jmenoval například Jaroslava Foldynu spolu Dienstbierem mladším v ČSSD a Václava Klause mladšího spolu s Miroslavou Němcovou v ODS. A naopak lidé jako oni jsou rozeseti po několika stranách.

Pak se řešila Istanbulská úmluva. Strejček uvedl, že Česko mělo postupovat jako Maďarsko a od úmluvy odstoupit. „Je to produkt feminismu, genderismu, multikulturalismu,“ vyjádřil se o dokumentu. Ladislav Jakl se zmínil, že jak normálně církev mlčí při rozvracení tradičních hodnot, tak nyní konečně slyšel promyšlenou kritiku z úst profesora Piťhy. Úmluvu odsoudil podobnými slovy jako Strejček. „Jednotlivé státy na tyto konference posílají lidi s extrémním zaměřením na tyto oblasti, kteří mají zakázáno tam jet, protože jsou v konfliktu zájmů,“ hřímal Jakl o tom, kdo rozhoduje o textu takovýchto úmluv. Podle něj má ČR nejen neratifikovat smlouvu, ale i vystoupit z Rady Evropy.

Štěpánek se obul do České televize. Ptal se, zda Česká televize kázání profesora Piťhy vysílala. „Jak to, že se o tom v České televizi, kterou si platíme my všichni, nevede seriózní debata?“ rozčiloval se Petr Štěpánek. „Jak to, že dostanete k mání karikaturu, kterou odvysílá Česká televize v magazínu 168 hodin, kde to taková nula, jako je zdejší rodačka pardubická, Nora Fridrichová, kde to prostě setře, jako by to byli blázni?“ ptal se nakrknutě Štěpánek. „Protože je televize duhová,“ odpovídal mu Jakl.

