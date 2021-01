VIDEO Pohřební humor. Známý umělec má legraci z vakcíny

reklama

Jedním z účastníků nedělní demonstrace byl i komik Michal Suchánek, kterého proslavila show Tele Tele. „Pořád si říkáme ‚nějak to musíme přežít, nějak to musíme přežít‘, ale já už nechci přežívat, já chci žít,” prohlásil. „Nikoho k ničemu nevyzývám. Já jsem přišel jen proto, aby oni slyšeli, že to fakt není sranda,“ uvedl a nakonec prohlásil, že je dobře, že lidé na Staroměstské náměstí přišli, jak píše iDnes. Anketa Odejde Donald Trump jako směšná figura? Ano 24% Ne 76% hlasovalo: 2404 lidí

Není to zdaleka jediná demonstrace, které se Suchánek účastnil. Ve šťastných dobách předcovidových se objevil i na pražské Letné, ale na pódiu nevystupoval. „Nemám potřebu ovlivňovat někoho z jeviště. Kdyžtak si to budu řešit sám za sebe s lidma, s kterejma to řešit chci. Ale přišel jsem vlastně kvůli nějaké atmosféře a abych si vlastně uvědomil, že nejsem úplně sám v tom, jak vnímám tu dobu. Takže tady na mě dýchá nějaká pospolitost někoho, něčeho. Nemyslel jsem si, že když začaly v roce 1988 nebo 1989 první demonstrace, že jednou tohle budu řešit se svými dětmi, že se ještě něčeho takového zúčastním, že když přišla revoluce, tak že ještě někam půjdu,“ prozradil Blesku.

Ale není to ani jeho první vyjádření ke covidu, na Instagramu je Suchánek velmi aktivní. Na videu například komentoval, že vláda povolila promítat v kinech bez diváků, že je to jako kdyby dal bezrukému tahací harmoniku nebo kdyby v Mogadišu povolili zřídit půjčovnu běžek. Pak přidal „objev“ domácího plicního ventilátoru, ze kterého se vyklubal sodovkovač SodaStream.

„Já bych se chtěl zeptat, když v těch bazénech je těch 15 metrů čtverečních na jednoho člověka, znamená to, že já budu muset šlapat vodu, abych se nepřiblížil k tomu, kdo plave pomalejš. To se ale za chvilku utopim na tom místě. Ale vlastně proč bych tam chodil, vždyť ta voda bude studená, když to ti chudáci museli mít vyplý,“ rýpal do vládních nařízení dál. Sdílel i záběry z testování před Partičkou, kterou točili pro TV Prima.

V poslední době se Suchánek věnoval vakcíně a čekání na ní. „Na vakcínu se sice bude čekat dlouho, ale dobrá zpráva je, že čekárny máme připravený,“ řekl komik na videu a přidal záběr na zasněžený hřbitov.

Psali jsme: Topolánek: Trump je nafoukaný k*etén. Putin je extrémně bohatý Schůzka Prymuly a Faltýnka: Majitel restaurace promluvil Lyže zakázali, jdeme sáňkovat: Skryté riziko, nemluví se o něm Prezident Kubek v ráži: Situace v některých nemocnicích je katastrofální!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.