VIDEO Policie jela zavřít lyžařský vlek, ale narazila na problém. „Kluci, do toho,“ ponoukal je rebel

„To je genocida národa, ne boj proti viru. Už to jdou zavřít,“ ozývá se od přihlížejících. „Tak půjdeme podat trestní oznámení na policajty,“ zní také. „Přijeli další, zase nám zavírají vlek,“ je slyšet na videu.

„Já vás vyzývám,“ začal policista s rouškou. Dostalo se mu však odpovědi: „Já vás vyzývám, abyste mně sdělil, podle jakého zákonného důvodu mě vyzýváte... vy mě jako chcete zajistit, ale...“ Policista se však nedal: „Dopouštíte se tu protiprávního jednání,“ řekl mu a kolem něj stáli i další muži zákona s rouškami.

Policisté opakují, že muže zajistí, muž však chce znát důvod. „Zase mně tady vyhrožujete! Prosím vás, policista mně tady vyhrožuje!“ rozčiluje se muž. Odmítá jít s policisty. Brání se tím, že nepáchá žádné protiprávní jednání. „Jde o vládní nařízení,“ říkají mu policisté. Muž se však brání tím, že přece ale nemusí páchat přestupek tím, že existuje nařízení.

Policista se však nedal a řekl muži paragrafy. „Tam je napsáno co? Že přestupek páchá fyzická, nebo právnická osoba?“ ptá se muž. „Fyzická osoba,“ odvětil policista. Následně se opět dostávají do křížku kvůli tomu, že muž chce vědět, co porušuje.

„Odmítá vládní nařízení respektovat, protože mě to ohrožuje na životě a zdraví, ohrožuje to další lidi, a protože ten nouzový stav je protiprávní,“ řekl muž. Policista se jej následně ptal, jak jej to ohrožuje na životě a zdraví, muž odvětil, že tím, že nebude mít co jíst a skončí v exekuci.

Policii pak předal trestní oznámení, které provozovatel vleku podal kvůli tomu, že je podle něj nouzový stav protiprávní. Policisté to však odmítají převzít, což lidé komentují. „Kdo si to převezme? Kdo tady tomu velí, krucinál,“ rozčiluje se muž. Následně opětovně odmítá s policií odejít a říká, že jestli v tom muži zákona budou pokračovat, zavolá GIBS.

„Volejte, koho chcete,“ dostává se mu odpovědi. Muž se nedá a opětovně se ptá, proč by měl být zajištěn. Policie mu odpovídá, že je zmocněn provozovatelem skiareálu a byla porušena vládní nařízení. „Zdůvodnil jsem, proč pan Kafka spustil vleky. Podle zákona, na základě kterého vy ho obviňujete, že něco spáchal, tak stejný zákon umožňuje krizové opatření odmítnout. A on to tady odmítl. Ano?“ ptá se muž a poučuje dále policisty.

„Jestli mě teď vyzvete, ať jdu s vámi, musíte mě vyzvat jménem zákona. Jestli to nevíte, tak vás poučuji, protože to, že mě vyzýváte, si můžete strčit za klobouk,“ rozčílil se. „V případě, že řeknete jménem zákona, dopouštíte se trestného činu a bude takhle s vámi zacházeno. Takže poslouchám,“ dodal.

Poté však následuje dlouhé mlčení, i když muž nadále policisty vyzývá, ať řeknou jménem zákona. Na místě je však ze strany policistů ticho. „Kdo je tady velitel? Kdo je ten odvážlivec? Kdo chce jít proti národu? Kdo chce zničit národní ekonomiku? Kdo chce ničit životy lidí? Tak kluci, jdeme do toho! Nebojte se,“ vyzývá policisty muž. Ale následuje opět jen ticho.

