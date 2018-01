VIDEO Prezidenta Zemana v zahraničí uznávají jako zkušeného politika, dělá jasno finančník Krúpa. A pak vybalil pozoruhodné informace o Bakalovi se Sobotkou

Úvodní téma patřilo OKD a uhlobaronovi Zdeňku Bakalovi. „Mediální ruch ustal. V rámci Arca Capital jsme si řekli, že chceme cílit pozornost na projekty, které děláme. Máme padesát projektů,“ poznamenal Krúpa. Následně se rozhovořil právě o Bakalovi. „Pro mnoho politiků je Zdeněk Bakala nepřítel, bohužel pro některé ne a někteří ho stále kryjí. Máme možnost tu naši iniciativu dotáhnout do konce,“ dodal Krúpa.

Arca Capital již podala podle jeho slov trestní oznámení v ČR na porušení péče řádného hospodáře, na účelovou insolvenci i účelové vyvedení dividend. „To vše jsme již vykomunikovali. Co nebylo vykomunikované, jsou kroky v zahraničí. Dali jsme podnět na skupinu Zdeňka Bakaly v Londýně,“ dodal Krúpa.

„Nedávno jsme podali podnět na FBI, kde opět máme jasné důkazy. Makáme, akorát mám nyní otázku, jak to půjde dále v této době, pokud bude premiérem pan Babiš. Ten byl historicky asi jediný, který bojoval proti Zdeňku Bakalovi. Stejnou podporu jsem cítil od Miloše Zemana, od jiných politiků jsem tuto podporu neviděl,“ zmínil Krúpa.

„Česká republika je asi jediná země, kde je někdo označen za gaunera číslo jedna a předseda vlády s tím nic nedělá. Nečinnost je horší někdy než činnost,“ zkritizoval Krúpa premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), jenž se podle jeho slov k výzvám Arca Capital nepřipojil.

„Pokud by zůstal prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš, tak ti podle mého názoru budou mít zájem, aby se to dořešilo,“ domnívá se také Krúpa.

Své pak Krúpa řekl také k těžbě lithia a k podepsanému memorandu ministrem Havlíčkem v minulém období. „Považuji za velmi nešťastné, jak se to memorandum komunikovalo a kdy bylo podepsané. Celý projekt je tak chápán velmi negativně,“ poznamenal Krúpa, jenž do projektu podle svých slov vstoupil jako hlídací pes, aby to nedopadlo jako s OKD. Samotné memorandum podle něj nebezpečné není.

Posledním tématem pak byla politika – prezidentské volby. „Svého favorita mám,“ poukázal na Zemana, aniž jej jmenoval. „Ne že bych druhého muže viděl negativně, ale myslím si, že Česká republika potřebuje zkušeného politika. I to zahraničí se na pana prezidenta dívá jinak,“ zmínil Krúpa a vypíchl mimo jiné například Zemanovy rétorické schopnosti. Pochválil jej také za zahraničněpolitické aktivity.

autor: vef