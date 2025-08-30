„Hradní zážitková agentura?“ Petr Pavel v NASCAR. A je rušno

Český prezident Petr Pavel se jako první prezident na světě zúčastnil amerických závodů Nascar. Podle publicisty Marka Stoniše to ukazuje jednu jedinou věc.
„Že jako první hlava státu řídila NASCAR? Ale to je tím, že prezident Pavel je prvním prezidentem na světě, který si z jemu svěřeného úřadu udělal zážitkovou agenturu,“ konstatoval Stoniš, který nyní šéfuje Deníku TO.
Ale hned zazněl i opačný názor. A to v diskusi pod Stonišovým příspěvkem.
„Ne. I toto je počin a pokud to udělá hlava státu, píše se o tom. Součást jeho práce. Ale i kdyby to měl jen jako relax, přejme mu to. Viděl jsem jeho pracovní program při cestě po Japonsku. Nechtěl bych to ani za všechny peníze. Alternativa je pyžámko a pudink v Lánech. To nechceme nikdo…,“ kontroval tlumočník z japonštiny.
Většina diskutérů se vyjádřila v podobném duchu jako tlumočník z japonštiny.
„Jděte se vycpat! Už nevíte, za co prezidenta pomlouvat, tak si vymejšlíte takový kraviny! Platit prezidentovi LDN s nadstandardní péčí v Lánech a shánět plošinu jak ho dostat do letadla, to byl jiný level, že?“ padlo.
Zaznělo i pár narážek na Pavlova předchůdce v úřadu Miloše Zemana, který se takových závodů neúčastnil a místo toho měl v Lánech řadu tzv. pyžámkových dní.
autor: Miloš Polák