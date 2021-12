VIDEO „Sedni si, Karen.“ Rouškařka zaútočila v letadle. Pěsti a plivance

V Česku někteří známí činitelé, například prezident ČLK Kubek, obhajují omezení, protože „motivují k očkování“. Nejedná se o ojedinělý fenomén. V USA pro změnu hlavní poradce pro covid Anthony Fauci zmínil, že by se mohlo zavést očkování i pro vnitrostátní lety, protože by to mimo jiné motivovalo k očkování. Ale již ten samý den večer dodal, že není pravděpodobné, že by něco takového bylo zavedeno. Ovšem problém v letadle mohou způsobit i roušky. Když si ji jeden cestující nechtěl nasadit, „zodpovědná“ cestující ho poplivala, udeřila a poškrábala. A sama měla roušku na bradě.

„Musíme si položit otázku, proč toto požadujeme,“ řekl televizi MSNBC. „Pokud očkování požadujete po lidech, kteří do země přicházejí, to je pochopitelné, nechcete si případy covidu dovážet. Ale pokud mluvíme o tom, abyste potřebovali očkování na let mezi státy, tak je podle mne rozumné o tomto požadavku uvažovat,“ řekl Fauci.

Neřekl, zda takovéto opatření doporučil prezidentovi zavést, ale uvedl, že podmínka ukončeného očkování pro domácí lety vytváří větší motivaci se nechat očkovat. „Když dáte očkování jako podmínku, tak je to další pobídka, aby se lidé očkovali. Pokud to chcete zavést i pro domácí lety, já myslím že je to něco, o čem by se mělo vážně uvažovat,“ řekl.

Podle serveru Politico už Fauci svá slova korigoval, a to ještě v pondělí večer. Řekl, že se jedná o jednu z možností, ale že nenaznačuje, že by se jednalo o pravděpodobný scénář. „Teď by myslím lidé neměli očekávat, že u domácích letů bude povinné očkování,“ pravil s tím, že když byl tázán, tak odpovídal „upřímně“. Takovéto opatření by prý nemělo být schváleno, ledaže by došlo k „dramatické změně situace“.

Prozatím jsou na letištích a v letadlech povinné jen roušky. Ani v USA však nejsou pasažéři vždy poslušní, jak dokazuje toto video z letu z Tampy do Atlanty. Žena mezi 30–40 lety se na něm hádá s postarším mužem a rozkazuje mu, aby si nasadil roušku. Na což muž reaguje, že jí. Sama má přitom roušku staženou na bradu.

Žena muže vyzve, aby vstal, když s ní mluví, ten jí naopak říká: „Sedni si, Karen!“ Karen je slangové označení již ne úplně mladé ženy, které se jí vůbec netýkají. Dotyčná zřejmě toto slangové označení také znala, protože pak seniorovi plivla do obličeje, udeřila ho a snažila se ho poškrábat, než byla odtažena letuškou a dalším cestujícím, přičemž opakovala: „Řekněte mu, ať si kurva nasadí tu roušku.“ Celý incident pak podle videa řešila policie. Již při potyčce muž ženě sliboval, že jen co letadlo přistane, tak „skončí ve vězení“.

Delta flight from Tampa to Atlanta got crazy!? pic.twitter.com/I9BZUKv3LB — ATL Uncensored | Atlanta News (@ATLUncensored) December 25, 2021

