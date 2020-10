VIDEO Strhli sochy Lincolna a Roosevelta. Antifa? Trump zuří. Důrazná rada pro FBI

Anketa Bude Mikuláš Minář v politice úspěšný? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 10153 lidí

Nedělní demonstrace probíhaly v souvislosti s tzv. dnem hněvu původních obyvatel, který organizátoři svolali v souvislosti s „Kolumbovým dnem“, který letos připadá na pondělí. Tento svátek má připomenout italského mořeplavce Kolumba. Ten se stal terčem aktivistů, protože jeho příchod do Ameriky údajně znamenal počátek vykořisťování původních obyvatel Ameriky.

Oběťmi se nyní staly sochy dvou významných amerických exprezidentů. Nejdříve za pomoci řetězů svrhli jezdeckou sochu Theodore Roosevelta, který byl v pořadí 26. americkou hlavou státu, poté obrátili svou nenávist k Lincolnovi. Je snad už americkou samozřejmostí, že během demonstrace bylo rozbita spousta oken a výloh.

Policie v Portlandu po poničení soch prohlásila demonstraci za nezákonnou a nařídila účastníkům, aby dějiště opustili. Vazba prý hrozila každému, kdo byl zapojený do tohoto vandalství. Žádná zatčení ale nebyla potvrzena.

Podle historiků Roosevelt během svého života vyjadřoval antipatie k severoamerickým indiánům. Na adresu rudochů měl třeba prohlásit: „Nezacházím tak daleko, abych řekl, že jedinými dobrými indiány jsou mrtví indiáni, ale mám za to, že u devíti z deseti to tak je.“

Portland je od smrti kriminálníka a drogově závislého George Floyda jedním z hlavních center „protestů“ v USA, přičemž tato údajně klidná shromáždění často končila výtržnostmi, nepokrytým rabováním a ozbrojenými střety s policií.

K protestům se vyjádřil i prezident Trump, když napsal na svůj Twitter, že by se americká FBI měla zaměřit zejména na ANTIFU a radikální levici, která strávila celé léto tím, že se snažila vypálit do základů americká města, vedená převážně demokraty.

The FBI and Law Enforcement must focus their energy on ANTIFA and the Radical Left, those who have spent the summer trying to burn down poorly run Democrat Cities throughout the USA!