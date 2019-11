VIDEO Tohle v ruské TV ještě neviděli. Živě z Řeporyjí. Vy jste klaun, nebo z blázince? Řekněte tomu zfetovanému pánovi...

Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) poskytl rozhovor ruské státní televizi. Na sociální síti Twitter prohlásil, že je pyšný na to, že dostal možnost říct pravdu o Rusku, o Katyni i o svobodě médií. Po pěti minutách hovoru ho raději odpojili. „Já jsem ten program právě zničil,“ okomentoval to sám starosta. Podívejte se, co všechno se dělo před kamerami.

Pavel Novotný proslavil Řeporyje natolik, že se o nich mluví dokonce i v ruské státní televizi a ruská oficiální místa na něm nenechávají nit suchou, na což je starosta z ODS patřičně hrdý.

Čím si vysloužil nelibost Ruské federace? Svým záměrem postavit v Řeporyjích pomník vlasovcům, přesněji řečeno vojákům bojujícím v Ruské osvobozenecké armádě generála Andreje Andrejeviče Vlasova, do které na straně nacistického Německa vstupoval ti sovětští občané, jimž se příčila Stalinova hrůzovláda v Sovětském svazu.

Historik a poslanec ODS Pavel Žáček konstatoval, že počínání vlasovců za druhé světové války je velmi problematické, ale nelze jim upřít, že zachránili Prahu před zničením. Kdyby nebylo vlasovců, nacisté by při ústupu na jaře 1945 rozpoutali v Praze krveprolití a Prahu by srovnali se zemí podobně, jako to udělali s Varšavou.

Pavel Novotný byl připraven toto vše zopakovat i v ruské televizi.

Anketa Je Pavel Novotný, starosta Prahy-Řeporyjí, dobrý politik? Je 4% Není 96% hlasovalo: 15009 lidí

Moderátorka svému ruskému publiku hned na úvod oznámila, že starosta Novotný se potěšil nad představou, že v televizním vstupu do Prahy dostane ve státní televizi nejrozlehlejší země na světě prostor.

„Pavle, pokusme se mluvit vážně,“ začala moderátorka rozhovor. Starosta Řeporyjí se okamžitě plácl do čela. „Chápu, že jste složitá osobnost,“ pokračovala moderátorka. A Novotný se začal usmívat.

Dáma se raději hned zeptala, proč chce v Řeporyjích postavit pomník vlasovcům. „To je vaše taková rusofobie?“ chtěla vědět. Starosta pře kamerami začal kroutit hlavou. Ale moderátorka pokračovala. „Nemáte obavy vzít na sebe takovou zodpovědnost a stavět pomník člověku, jehož činnost byla odsouzena během Norimberského procesu?“ obrátila pozornost k soudnímu procesu s nacistickými válečnými zločinci. „Nechápu, proč se šklebíte, odpovězte,“ udeřila na Novotného

A ten se po minutovém úvodu moderátorky konečně dostal ke slovu.

„Usmívám se, protože říkáte jenom lži,“ sdělil starosta dámě bez obalu. „My nestavíme žádný pomník Vlasovovi, to je absolutní nesmysl. My stavíme pomník třem stům padlým vojákům Ruské osvobozenecké armády, kteří padli při osvobozování Prahy,“ zdůraznil host ruské televize v živém vysílání.

„Nevím, jestli ten pán, který mluvil (přede mnou) je opilý nebo zfetovaný. Nevím, o čem to mluvil. Vlasovci rozhodně neopustili Prahu 7. května, ale 8. května. (Maršál Ivan Stěpanovič) Koněv přišel do Prahy den po kapitulaci německých vojsk. To, co vyprávíte v ruské televizi, je naprosté a absurdní ohýbání historie. My se tady tomu normálně smějeme v České republice. Nic proti Rusku nemáme, ale váš názor nás nezajímá. Nijak se vás to netýká,“ sdělil starosta moderátorce i divákům. Jeho slova byla co nejrychleji překládána do ruštiny.

„Jste prolhaní,“ vmetl moderátorce do tváře. „Vlasovci prchali do náruče Američanů,“ pokračoval Novotný. V tu chvíli mu do řeči skočil host sedící v ruském studiu.

„Podle našeho názoru melete naprosté nesmysly, ale jsme nuceni s vámi mluvit,“ kroutil hlavou ruský host a ve shodě s moderátorkou označil vlasovce za válečné zločince.

„Není to pravda,“ ozval se okamžitě Novotný. „Jak jste vůbec přišli na tenhle nápad,“ nedal se však vyrušit ruský host. „Hitler z vašeho Československa ponechal jen ohryzek. Poté Hitler zaměstnal zrádce Vlasova,“ mluvil dál.

A Novotný si začal ťukat na čelo.

Ruský host také připomněl, že vlasovci se podíleli na potlačení Varšavského povstání. „Vašich evropských spojenců. Podíleli se na upalování lidí, zabíjeli Židy, Poláky, Rusy, Němce, Ukrajince. A vy se chystáte vztyčit sochu vrahům!“¨

V tu chvíli si Novotný začal ukazovat na hodinky a naznačoval, že začíná u téhle dlouhé promluvy usínat. Zíval na celé kolo a čekal, až ruský host omluví.

Psali jsme: Pavel Novotný pro PL: Trump je kokot. Zemana volí kreténi, které by dřív shodili z útesu. Až vychcípá generace důchodců, bude prezidentovat Kalousek a lidi jako Okamura budou sloužit nám, Židům

„Proč se šklebíte? Jste klaun, nebo jste utekl z blázince?“ ptal se uražený ruský host. „Nebo jste přece jen politik?“ kroutil dál hlavou. Zdůraznil ještě, že se snad na toto dívají všichni slušní lidé a rozhodnou se správně. V ruské televizi se ozval potlesk.

„Prosím vás, řekněte tomu zfetovanému pánovi, nebo opilému pánovi, že během Norimberského procesu se o vlasovcích nemluvilo. A nemluvte o střílení Poláků, sami jste popravovali Poláky v Katyni“ připomněl divákům temné stránky sovětské minulosti Rusům Novotný s odkazem na počátek války, kdy byl Sověti a nacisté spojenci a společnými silami decimovali Polsko. „Co pakt Ribbentrop - Molotov?“ ptal se ve vysílání Novotný na smlouvu, kterou spolu krátce před vypuknutím války uzavřeli nacisté a Sověti, kde si dělili sféry vlivu a na papíře porcovali nejen Polsko, ale i do té doby další svobodné země. „V Norimberku se o Ruské osvobozenecké armádě nemluvilo, je to lež,“ zdůraznil znovu starosta Řeporyjí. „Opakuje to ruská státní televize, ale je to absolutní nesmysl, jste směšní,“ nedal se Novotný zastavit.

Pavel Novotný ODS

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V tu chvíli se však ruská moderátorka neudržela a sdělila Novotnému, že ne každého pomahače nacistů odsoudili v Norimberku jmenovitě, nýbrž bylo odsouzeno pomáhání Hitlerovi obecně, a to jak u banderovců, tak u vlasovců. „Pane, budeme se s vámi muset rozloučit,“ řvala v závěru na Novotného s hněvem vepsaným ve tváři moderátorka, zatímco si starosta přímo v živém vstupu začal zapalovat cigaretu a dával najevo, že ho křik dámy nechává zcela chladným.

„Pane, budeme se s vámi muset rozloučit, pokud budete dělat takové hlouposti v přímém přenosu,“ pohrozila Novotnému.

„Ještě jednou, chápete, že jednáte proti vůli lidu, proti zemi, v níž žijete?“ ptala se dál moderátorka a vnucovala Novotnému údajný názor jeho českých spoluobčanů bez toho, aniž by napřed zjistila, zda její slova odpovídají faktům.

A Novotný překvapeně vyvalil oči.

„Protože většina obyvatel Česka jsou normální lidí,“ pokračovala moderátorka.

„Čekám, až dostanu slovo, už jste skončili?“ chtěl vědět Novotný. „Tady je naprostá podpora pro pomník vlasovců. Vlasovci byli zločinci, ale 8. května jich tři sta zemřelo během osvobozování Prahy. To vy jste vraždili Poláky a Koněv přišel do Prahy den po podpisu kapitulace,“ zopakoval Novotný s tím, že kapitulace byla podepsána 8. května, ale na přání Sovětů se akt opakoval ještě 9. května.

Psali jsme: Pavel Novotný, vítěz voleb: Budu starosta, lůzo. Venkovan si představuje sex s Babišem. Vím, jak to s Andrejem dopadne. 10 tisíc uprchlíků Praha vstřebá

„V České republice nikoho váš názor nezajímá, protože je zkreslený,“ oplatil starosta moderátorce stejnou mincí a stejně jako ona zobecňoval s tím, že Čeští občané mají právo na svůj názor.

Ruský host sedící přímo ve studiu okamžitě zopakoval, že to vlasovci vraždili Poláky a to během Varšavského povstání. „Vy si to nechcete přiznat, a my nemáme trpělivost poslouchat vás,“ obořil se na Novotného. „Je naprosto jasné, co jste zač. Doufám, že obyvatelé Prahy, tito skvělí lidé, uvidí tento živý přenos, dostanou se k překladu a učiní správnou volbu, protože vy jste hlupák a darebák,“ sdělil ještě starostovi.

Ve studiu se ozval potlesk.

Novotný nad slovy ozývajícími se v ruském studiu pozvedal obočí a protahoval obličej v různých grimasách.

A živý přenos byl raději ukončen.

Starosta Řeporyjí si poté své vystoupení na sociální síti Twitter pochvaloval.

„Co já jsem právě předvedl v živém vysílání, to se podle mě v záznamu neobjeví. Hysteričtí hosté ve studiu, hysterické publikum, smál jsem se jim, dělal, že usínám, mluvil o Katyni, utnuli mě po 5 minutách z 15. Jednoho jsem obvinil, že je zfetovaný. ... Já jsem ten program právě zničil. Opravdu jsem pyšný na to, co jsem jim řekl, než mě odpojili. Pět minut pravdy o médiích v Rusku, o roli vlasovců a Rudé armády, a když řekli, že ‚vlasovci vraždili Poláky‘, přišla má hvězdná chvíle,“ napsal.

Psali jsme: Po varovné zprávě BIS o hrozbách z Ruska a Číny nastupuje komentátor Vyoral: Medaile od CIA pro šéfa BIS nám napovídá... Pomník vlasovcům? Žáček hájí nápad Novotného: Nebýt jich, s Prahou by to dopadlo hodně špatně Novotný Rusku a Putinovi: Jsem šílenec! Vlasovci byli váleční zločinci. Ale... Nezůstane jen u pomníku Novotný a pomník Vlasovcům? Rusko zuří. Na ČT zaznělo nové info, řešili se banderovci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.