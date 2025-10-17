VIDEO Trapas. Mladá, zelená. A neví, kolik eur je 2000 centů

Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Ale mladá aktivistka na to nepřišla.
„Kámo, matematické otázky – já jdu ven,“ odpověděla.
Influencer to zkusil ještě jednou. Jen místo matematiky vyrukoval s otázkou ze zeměpisu. Chtěl vědět, jak se jmenuje hlavní město Austrálie.
Jenže odpověď byla stejná. „Já odcházím!“ To je to jediné, na co se ekologická aktivistka a politička zmohla.
Jeden z lidí komentujících na sociálních sítích Schillingové znalosti, poznamenal, že „když člověk nedokáže najít uplatnění v soukromém sektoru, jde do politiky“.
Rakouský server Express doplnil, že europoslanec si přijde po odečtení daní a poplatků EU měsíčně přibližně na 8 517 eur čistého. V přepočtu jde asi o 207 tisíc korun. K tomu dostávají europoslanci příspěvky na asistenty, na kancelář a diety za každý den, ve který europarlament zasedá. Když se to všechno sečte, europoslanci si mohou přijít až na 17 tisíc euro měsíčně, což je v přepočtu asi 413 tisíc korun českých.
autor: Miloš Polák