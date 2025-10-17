VIDEO Trapas. Mladá, zelená. A neví, kolik eur je 2000 centů

Rakouská klimatická aktivistka a politička Lena Schillingová, která je od roku 2024 poslankyně Evropského parlamentu za Zelené, má na triku trapas. Lidé se baví na její účet. Prý se ukazuje, že člověk, který se nedokáže uplatnit v soukromém sektoru, pořád může najít útočiště v politice.

Foto: Repro Europarlament
Popisek: Europarlament

Korutanský influencer Ian Jules se zeptal političky strany Zelených Leny Schillingové, kolik je v eurech 2000 centů? A vzniklo video, které baví obrovské množství lidí. Mladá ekologická aktivistka a od roku 2024 také europoslankyně nedokázala odpovědět na otázku, kolik euro je 2000 centů. Jde přitom o jednoduchý příklad. 100 centů je jedno euro, takže 2000 centů je 20 eur.

Ale mladá aktivistka na to nepřišla.

„Kámo, matematické otázky – já jdu ven,“ odpověděla.

Influencer to zkusil ještě jednou. Jen místo matematiky vyrukoval s otázkou ze zeměpisu. Chtěl vědět, jak se jmenuje hlavní město Austrálie.

Jenže odpověď byla stejná. „Já odcházím!“ To je to jediné, na co se ekologická aktivistka a politička zmohla.

 

Jeden z lidí komentujících na sociálních sítích Schillingové znalosti, poznamenal, že „když člověk nedokáže najít uplatnění v soukromém sektoru, jde do politiky“.

Rakouský server Express doplnil, že europoslanec si přijde po odečtení daní a poplatků EU měsíčně přibližně na 8 517 eur čistého. V přepočtu jde asi o 207 tisíc korun. K tomu dostávají europoslanci příspěvky na asistenty, na kancelář a diety za každý den, ve který europarlament zasedá. Když se to všechno sečte, europoslanci si mohou přijít až na 17 tisíc euro měsíčně, což je v přepočtu asi 413 tisíc korun českých.  

autor: Miloš Polák

