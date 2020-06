VÍME PRVNÍ Agrofert zaslal dopis předsedovi Evropského parlamentu. Upozornil i na obrovský počet svých zaměstnanců

reklama

Anketa Petr Nečas nebo Robert Šlachta. Kdo je pro vás důvěryhodnější? Petr Nečas 11% Robert Šlachta 89% hlasovalo: 10237 lidí

Agrofert dle jeho slov ujistil předsedu Evropského parlamentu, že podporuje jakoukoli iniciativu zaměřenou na zajištění spravedlivého a zákonného rozdělování veřejných prostředků, na které ostatně každý rok významně přispívá různými daněmi a odvody. Současně ovšem vyjádřil vážné pochybnosti, zda práce rozpočtového výboru mohla objektivně a reálně přispět k tomuto cíli.

„Evropský parlament má v dohledné době schvalovat závěrečnou zprávu výboru z mise do České republiky. Chceme, aby poslanci EP měli vyvážené informace ještě před tím, než o ní budou hlasovat. Jsme přesvědčeni, že výbor nepřípustně zasáhl do nedokončeného šetření zahájeného Evropskou komisí. Závěry, ke kterým výbor dospěl, jsou zjevně nesprávné a neopodstatněné. Zpráva mimo jiné tvrdí, že český premiér Andrej Babiš, cituji: ‚...stále ovládá společnost Agrofert jako zakladatel a jediný příjemce dvou svěřeneckých fondů.‘ Nejsou však předloženy žádné důkazy, které by dokládaly toto tvrzení. Naopak ze zprávy jasně vyplývá, že členové výboru se nezúčastnili jediné schůzky, která by se touto otázkou zabývala,“ poznamenává předseda představenstva Agrofertu Zbyněk Průša.

Psali jsme: Vy máte vedlejšák v České televizi, rýpal Kováčik do Piráta. A pak nejspíš naštval všechny neziskovky

„Evropský parlament by neměl zasahovat do auditů Evropské komise a neměl by politickým hlasováním ovlivňovat nestrannost probíhajícího řízení s Českou republikou. Ohrazujeme se proti nařčením, která se objevují v médiích, že jsme spojeni s oligarchickými strukturami, že údajně neoprávněně čerpáme dotace a neoprávněně se zúčastňujeme veřejných zakázek. Naopak postupujeme přesně podle zákona a jsme přesvědčeni, že se tato skutečnost nakonec prokáže. Věříme, že Evropská komise veškeré okolnosti řádně, odpovědně a spravedlivě posoudí,“ je přesvědčen Zbyněk Průša.

Anketa Jsou Romové oběťmi české společnosti? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 7274 lidí

„Věříme, že Agrofert nebude z politických důvodů jakkoli vystaven tomu, že by byl znevýhodněn vůči svým konkurentům, což jsou mnohdy také velké podniky. Takový ‚trest‘ by byl ještě absurdnější vzhledem k tomu, že neexistují žádné důkazy o tom, že by společnosti skupiny Agrofert využívaly fondy EU v rozporu s jejich cíli. Naopak, subvence poskytnuté společnostem Agrofertu byly v minulosti použity mimo jiné právě k posílení udržitelného řízení přírodních zdrojů, k provádění opatření souvisejících s klimatem, k provádění výzkumných činností a k posílení vyváženějšího rozvoje venkova. Auditoři Evropské komise nezjistili žádné pochybení, které lze přičíst společnostem Agrofertu, přestože tyto dotace patří v současné době k nejvíce kontrolovaným v Evropě,“ uzavírá Zbyněk Průša.

Psali jsme: Piráti: Andrej Babiš se snaží uniknout střetu zájmů, obracíme se proto na přední nezávislé experty Vracej, víc! EU zaklekla na Babiše. Mastný balík Vy máte vedlejšák v České televizi, rýpal Kováčik do Piráta. A pak nejspíš naštval všechny neziskovky Kabinet se vrátí k novele, která podle kritiků nahrává premiérovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.