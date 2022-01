Václav Klaus otřásl rádiem. Nejdříve „bomba“ k Djokovičovi, pak rozsápal Fialův program

reklama

Devítinásobný šampion Australian Open Djokovič uspěl u soudu s odvoláním proti deportaci, kterou mu nařídily australské úřady po zrušení jeho víz kvůli zpochybnění schválené výjimky z očkování proti koronaviru. Soudce Anthony Kelly víza Djokovičovi obnovil.

Srbský tenista dostal zpátky pas a mohl definitivně opustit detenční hotel, kde byl od čtvrtka uzavřen. Víza mu však ještě může odebrat ministr pro imigraci Alex Hawke a zabránit mu tím v obhajobě titulu na Australian Open, které začne za týden.

Rozhodnutí soudu podle Klause zatím nic neznamená: „Soud je soud, ale veřejné mínění v Austrálii jako nejfanatičtější anticovidovské zemi světa s Novým Zélandem a Kanadou... myslím, že to je na pád vlády, kdyby povolila Djokovičovi start,“ míní, že veřejné mínění bude silnější než soud.

Sám k tomuto sportovci chová velké sympatie: „Samozřejmě že Djokovič je šikovný, je chytrý, hraje racionální hru. Je to člověk, který věnuje miliony na dobročinné účely. Mně je Djokovič velmi sympatický,“ pokračuje.

Že není miláčkem médií západního typu, má své historické kořeny: „To už souvisí s humanitárním bombardováním Bělehradu," je přesvědčen Klaus. „Myslím, že to jde určitě až tak daleko. On je jediný z toho východu z těch tenistů a z tenistek, který je ostentativně v tom Srbsku, on nemá tenisový kemp na Floridě jako všichni ostatní tenisté, on se nezaprodává Západu, je prostě svůj, proto ho média nemají ráda. Je to poctivý člověk, který se nelísá médiím," dodal Klaus, jeho názoru se moderátorka Helena Šulcová zasmála s tím, že to je „ironie".

Programové prohlášení vlády Petra Fialy podrobil Václav Klaus ostré kritice. „To prohlášení je opravdu sbírkou přání a záměrů, a nikoliv faktickým politickým dokumentem. Těch příkladů by bylo tisíc a jeden, ale fascinující se mi zdá třeba obchvat Frýdku-Místku, to nepatří do programového prohlášení vlády,“ pousmál se bývalý prezident. Na poznámku, že se tím vláda třeba snaží jít k lidem, odvětil: „K lidem tahle vláda určitě nejde.“

„Prohlášení evidentně nemá jednotný rukopis. Vznikl jako kompilát věcí narychlo dodaných jednotlivými ministerstvy. Premiér nebo jeho kancelář neudělali sjednocení, nesladili názory úředníků z ministerstev,“ vyčetl předsedovi vlády Petru Fialovi. „To prostě není odpracované, to nejde odpustit,“ podotkl.

„Nikdy bych také nepřijal, aby to byla sbírka ministerstvem dodaných vět a úřednických priorit, protože to nepsali ti noví ministři, to napsali ti úředníci, co to úplně stejně dělali předtím Babišovi a Sobotkovi. Jde o standardní formulace, já to porovnávám s tím Babišovým národním investičním plánem, to také bylo ze skladu sesbírané,“ dodal s tím, že v programovém prohlášení není nic, co by člověka mohlo nadchnout. „Je to jen konglomerát možných věcí, nikoliv politický dokument,“ zhodnotil.

Moderátorka poznamenala, že očekává, že tato vláda přinese onu kýženou změnu, Klaus naznačil, že to je naivní: „Vy jim věříte? Vy jim věříte?“ pozastavoval se. „Myslím, že tahle vláda změnu určitě udělá, jde o to, zda bude pozitivní a vůbec smysluplná. Vláda říká, že sníží deficit rozpočtu, a přitom je tam celá řada návrhů na vznik nových úřadů,“ bojí se Klaus, aby schodek státního rozpočtu nebyl spíše vyšší.

