Václav Klaus řekl, jaké ministerstvo by chtěl pro Motoristy

Tvrdě uhodil na končící Fialovu vládu.
„Pro mě pozitivním výsledkem je, že skončila opravdu beznadějná Fialova vláda. To je radost. Myslím, že je nás hodně a voliči to dali jasně na vědomí. To je důvod k optimismu,“ zářil Klaus nadšením.
Na adresu Andreje Babiše poznamenal, že sice rozumí snu Andreje Babiše o jednobarevné menšinové vládě, jenže jedním dechem dodal, že taková vláda by musela najít podporu. A Klaus má za to, že Motoristé by z podpory menšinové vlády nic moc nezískali. Někdejší premiér a prezident má za to, že Motoristům by jednoznačně pomohla přímá účast na vládě. „Z toho, já myslím, že by oni nic nemohli získat, a předpokládám, že to vědí, že nejsou hloupí,“ pravil Klaus.
Motoristům podle Klause musí být jasné, že Babiš bude něco chtít, a podle exprezidenta by i Motoristé měli něco chtít. „Nějaké významné posty, ze kterých by mohli něco ovlivňovat,“ pravil Klaus.
Prý by si dovedl představit, že Motoristé budou chtít třeba Ministerstvo životního prostředí, aby mohli vzdorovat diktátu zelené barvy. „To by podle mě bylo vítězství ducha nad hmotou,“ pousmál se Klaus.
Konstatoval také, že všichni prezidenti se snažili do jisté míry vstupovat do jednání o vládě, ale prezidenta Petra Pavla vyzval, aby respektoval výsledek voleb. A pokud bude postupovat racionálně, tak prý Klaus bude spokojen.
A nechal by na hnutí ANO, koho si vybere za premiéra.
V obecné rovině by příští vládě doporučoval, aby přestala zadlužovat naše děti a vnoučata. Ačkoli to podle Klause nepůjde hned, vláda by měla jednat rozpočtově zodpovědně.
A stejně tak by prý měla vláda jasně říct ne nesmyslům z Bruselu. To první, co by podle Klause měla vláda odmítnout, jsou emisní povolenky pro české domácnosti.
Zmínil i válku na Ukrajině.
Zdůraznil, že by Česko nemělo usilovat o větší zapojení do války na Ukrajině. Myslí si to podle jeho názoru i většina voličů, a proto koalice SPOLU dopadla tak, jak dopadla.
Kromě toho vyjádřil naději, že hnutí ANO nebude vracet věk odchodu do důchodu na 65 let. „V tomto smyslu doufám, že to byla předvolební rétorika než rétorika povolební,“ konstatoval Klaus s tím, že věk odchodu do důchodu se zvyšuje v celé řadě zemí. Včetně evropských zemí.
Pokud jde o ODS, tak k současné podobě této strany má prý Klaus zcela nulový vztah.
autor: Miloš Polák