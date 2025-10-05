Václav Klaus řekl, jaké ministerstvo by chtěl pro Motoristy

05.10.2025 19:54 | Monitoring

Druhý český prezident Václav Klaus se na TV Nova vyjádřil k výsledku voleb. Neskrýval spokojenost. „Pro mě pozitivním výsledkem je, že skončila opravdu beznadějná Fialova vláda. To je radost,“ zářil Klaus nadšením. A řekl toho ještě mnohem víc. Mimo jiné i o Ministerstvu životního prostředí a o válce na Ukrajině.

Václav Klaus řekl, jaké ministerstvo by chtěl pro Motoristy
Foto: XTV
Popisek: Václav Klaus

„Ty volby dopadly pro mě překvapivě dobře,“ zahájil své vystoupení Klaus. „Nevěřil jsem, že to takhle může dopadnout. Věřil jsem, že zvítězí setrvačnost, zvítězí obavy udělat jakoukoliv změnu, protože by možná mohli lidé leccos poztrácet při této změně, takže jsem v tu změnu nevěřil, ale jsem rád, že to takhle dopadlo. Ta změna otevírá nové prostory, nové šance. Nezajišťuje je, ale otevírá k nim prostor,“ konstatoval Klaus před kamerami TV Nova

Tvrdě uhodil na končící Fialovu vládu.

„Pro mě pozitivním výsledkem je, že skončila opravdu beznadějná Fialova vláda. To je radost. Myslím, že je nás hodně a voliči to dali jasně na vědomí. To je důvod k optimismu,“ zářil Klaus nadšením.

Na adresu Andreje Babiše poznamenal, že sice rozumí snu Andreje Babiše o jednobarevné menšinové vládě, jenže jedním dechem dodal, že taková vláda by musela najít podporu. A Klaus má za to, že Motoristé by z podpory menšinové vlády nic moc nezískali. Někdejší premiér a prezident má za to, že Motoristům by jednoznačně pomohla přímá účast na vládě. „Z toho, já myslím, že by oni nic nemohli získat, a předpokládám, že to vědí, že nejsou hloupí,“ pravil Klaus.

Motoristům podle Klause musí být jasné, že Babiš bude něco chtít, a podle exprezidenta by i Motoristé měli něco chtít. „Nějaké významné posty, ze kterých by mohli něco ovlivňovat,“ pravil Klaus.

Prý by si dovedl představit, že Motoristé budou chtít třeba Ministerstvo životního prostředí, aby mohli vzdorovat diktátu zelené barvy. „To by podle mě bylo vítězství ducha nad hmotou,“ pousmál se Klaus.

Konstatoval také, že všichni prezidenti se snažili do jisté míry vstupovat do jednání o vládě, ale prezidenta Petra Pavla vyzval, aby respektoval výsledek voleb. A pokud bude postupovat racionálně, tak prý Klaus bude spokojen.

A nechal by na hnutí ANO, koho si vybere za premiéra.

V obecné rovině by příští vládě doporučoval, aby přestala zadlužovat naše děti a vnoučata. Ačkoli to podle Klause nepůjde hned, vláda by měla jednat rozpočtově zodpovědně.

A stejně tak by prý měla vláda jasně říct ne nesmyslům z Bruselu. To první, co by podle Klause měla vláda odmítnout, jsou emisní povolenky pro české domácnosti.

Zmínil i válku na Ukrajině.

„Já bych si velmi přál, aby se tato vláda chovala racionálněji k ukrajinské válce. Aby nebyla proukrajinskou vládou, aby byla primárně vládou českou, která patřičným způsobem bere v úvahu to, co se děje na Ukrajině,“ nechal se slyšet Klaus.

Zdůraznil, že by Česko nemělo usilovat o větší zapojení do války na Ukrajině. Myslí si to podle jeho názoru i většina voličů, a proto koalice SPOLU dopadla tak, jak dopadla.

Kromě toho vyjádřil naději, že hnutí ANO nebude vracet věk odchodu do důchodu na 65 let. „V tomto smyslu doufám, že to byla předvolební rétorika než rétorika povolební,“ konstatoval Klaus s tím, že věk odchodu do důchodu se zvyšuje v celé řadě zemí. Včetně evropských zemí.

Pokud jde o ODS, tak k současné podobě této strany má prý Klaus zcela nulový vztah.

Psali jsme:

Klaus u Orbána v Budapešti: Obávám se, že se posouváme do nového světa
Václav Klaus, Jiří Weigl: IVK k letošním parlamentním volbám
Český štít proti Green Dealu, souhlas Bruselu nepotřebujeme
Václav Klaus: Fiala nic nedokázal. Jen polemika s Babišem

 

Zdroje:

https://www.youtube.com/watch?v=sRNFbz-4Ry0

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

