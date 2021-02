Vakcíny fuč: Já nic, já Ursula. Šéfka Bruselu potápí kolegu. Ale ten se nedal

reklama

Anketa Kauza ,,vlekař": Schvalujete jednání majitele (spuštěného) vleku v Čenkovicích, který napadl štáb TV Nova? Ano 33% Ne 67% hlasovalo: 2340 lidí

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová se snaží zamést pod koberec faux pas, ke kterému před pár dny v Evropské unii v důsledku nedostatku vakcín došlo. Farmaceutická společnost AstraZeneca nedávno oznámila, že chce proti původní dohodě výrazně snížit množství vakcíny, kterou dodá do konce března, a to z 80 milionů dávek na 39 milionů. Na to Evropská komise zareagovala v pátek 29. ledna, že pokud výrobce vakcíny proti koronaviru nedodrží původně ujednané smlouvy s Evropskou unií, tak jim budou moci členské státy dočasně omezit vývoz očkovacích látek, které se vyrábějí v podnicích na území sedmadvacítky. Jedna továrna se nachází například v Belgii, ačkoliv AstraZeneca je firma se sídlem ve Spojeném království.

Jak by pak takové omezení vypadalo? Evropská komise chtěla spustit ochranou doložku v severoirském protokolu, tedy protokolu, který zaručuje Severnímu Irsku volnou hranici s Irskem. Restrikce Evropské komise by tak zabránila přepravě vakcíny z Irska, jakožto členského státu Evropské unie, do Severního Irska, tedy do části Velké Británie. To se však setkalo s velmi negativní odezvou. První ministryně Severního Irska Arlene Fosterová mluvila dokonce o neuvěřitelném aktu nepřátelství. Dále pověděla, že Evropská komise tímto krokem vytváří tvrdou hranici mezi Irskem a Severním Irskem. Této hranici však měl právě severoirský protokol zabránit, jelikož Velká Británie zůstane součástí jednotného trhu Evropské unie.

Nebyla to však pouze severoirská politička, kdo tento krok odsoudil. Britský premiér Boris Johnson vedl s předsedkyní komise Leyenovou rozhovor a byl velmi vážně znepokojen touto situací. Znepokojení taktéž vyjádřil irský premiér Micheál Martin. Nakonec však Evropská komise od tohoto kroku v pátek kolem půlnoci odstoupila.

Fotogalerie: - Jsme lidi, nás nevypnete!

Psali jsme: Covid ukázal pravdu o EU. Generál Šedivý velmi vážně. Přijde nestabilita

Nyní to ovšem vypadá, že Ursula von der Leyenová se snaží o svedení viny za tento krok na své zástupce. „To, co vám mohu říci, je to, že v této oblasti byl zodpovědný jeden kabinet, a to výkonný viceprezident Valdis Dombrovskis, který má na starost obchod,“ pověděl hlavní mluvčí Evropské komise Eric Mamer v pondělí v Bruselu. „Toto nařízení spadá do odpovědnosti pana Dombrovskise a jeho kabinetu a samozřejmě služeb komise, která mu odpovídá,“ dodal. O reakci informoval například server Bloomberg.

Celý článek ZDE:

Dle Bloombergu bylo rozhodnutí o uplatnění ochranné doložky severoirského protokolu a její následné stažení jedním z řady komunikačních a politických neúspěchů pro von der Leyenovou, která se snaží napravit pomalé a někdy chaotické zavedení očkovacího programu EU.

Anketa Chcete Prymulu zpět coby ministra zdravotnictví? Chci 29% Nechci 58% Je mi to jedno 13% hlasovalo: 7734 lidí

Samotný Dombrovskis však veřejně prohlásil, že prý neexistuje žádný plán pro omezení vývozu vakcín, a to pouhé dva dny předtím, než komise zveřejnila svůj návrh. Když byl Dombrovskis požádán, aby zareagoval na Mamera, tak objasnil, že kabinet zodpovědný za obchod sedmadvacítky jednal „na žádost – a na základě vstupů – příslušných kabinetů a služeb v komisi, aby se těmito hledisky veřejného zdraví zabývaly.“

V posledních dnech roste kritika Bruselu za dodávky vakcín. Původním záměrem Evropské unie bylo skrz jednotnou centrální objednávku co nejvíce stlačit jednotkovou cenu a zabezpečit co nejvíce dávek vakcín proti koronaviru. Výsledek je však takový, že Izrael, Velká Británie či USA, tedy nečlenské státy Evropské unie, mají mnohem větší proočkovanost než právě Evropa. Vrcholným německým politikům došla s unijní strategií trpělivost. Dle německého ministra financí Olafa Scholze mohla Evropa zažádat o vakcíny dříve v loňském roce. „Situace je více než znepokojivá. Zodpovědnost leží na Bruselu,“ myslí si zase bavorský ministerský předseda Markus Söder. Kritika zaznívá i z řad koaliční SPD.

Psali jsme: Rozkol: Německu bouchly nervy. Nadává Bruselu, dokonce i Ursule

V posledních dnech se řeší problémy s vakcínou od firmy AstraZeneca, která oznámila, že nemůže dodat slíbených 80 milionů dávek vakcíny v tomto čtvrtletí. Francie a Německo v neděli pohrozily žalobou firmě a varovaly, že každá firma, která upřednostňuje britské objednávky, bude penalizována. Dle vyjádření politiků Evropské unie totiž AstraZeneca upřednostňuje Velkou Británii před Evropou. „Pokud zjistíme, že jednotlivé společnosti neudržují svoji stranu dohody, budeme muset rozhodnout o právních opatřeních,“ zmínil německý ministr hospodářství Peter Altmaier.

AstraZeneca oznámila, že do Francie dodá do konce března 4,6 milionu dávek vakcíny, což je polovina množství, které bylo původně dohodnuto. Mezi sankce, které Francie zvažuje, patří zadržení plateb, zrušení následných objednávek a hledání náhrady za porušení smlouvy. Francouzský ministr pro Evropu Clement Beaune uvedl, že vyšetřování dodávek vakcín do Británie továrnami se sídlem v EU již probíhá. Francie tedy zvažuje, že trestem za dodání málo dávek vakcíny bude zrušení veškerých dodávek.

Psali jsme: Pět úderů Babišovi. Teď stažený ocas? Wollner a ČT asi špatně vsadili Ty vole? Michal Suchánek a „mládež pro očkování“: Zíral, točil se a pak se omluvil Vakcína Sputnik: Zeman má volat Putinovi. Čeká se na jediné Pekarová: Rusko tu nemá stavět ani ptačí boudu, natož elektrárnu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.