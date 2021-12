Válek: Očkujte děti od 5 let. Covid jim ublíží

reklama

Příští ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) požádal všechny rodiče, aby nechali očkovat své děti, pokud jim bylo alespoň 5 let. Zdůraznil, že to pomůže ponechat otevřené školy.

„Vakcíny pro děti ve věku 5 - 11 let dorazí již 13. prosince. To je skvělá zpráva. Rád bych apeloval na rodiče, aby své děti nechali očkovat. Nelze donekonečna spoléhat na to, že děti mají lehký průběh, navíc očkování nám pomůže do budoucna i k tomu, aby zůstaly otevřené školy,“ napsal Válek na Twitteru.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



Vakcíny pro děti ve věku 5 - 11 let dorazí již 13. prosince. To je skvělá zpráva.



Rád bych apeloval na rodiče, aby své děti nechali očkovat. Nelze donekonečna spoléhat na to, že děti mají lehký průběh, navíc očkování nám pomůže do budoucna i k tomu, aby zůstaly otevřené školy. — Vlastimil Válek (@vlvalek) December 1, 2021

Podobně se k očkování staví i imunolog Peter Šebo.

Šebo patří k zastáncům povinného očkování. Ovšem ne pouze pro vybrané profese nebo pro seniory, ale pro všechny Čechy, Moravany a Slezany už od dětského věku.

„Už jsem nevydržel být zticha, prostě mi bouchly saze. Petici jsem začal psát, protože už mě to jako občana dožralo, jak se tady pošlapávají principy svobody, připravuje nás to o strašné peníze,“ řekl mikrobiolog v Rozstřelu na serveru iDNES.cz.

V tuto chvíli by povinné očkování zavedl pro děti starší dvanácti let. Až bude schválena vakcína i pro děti starší pěti let, nařídil by povinné očkování i jim.

Proč je tak striktní? Stačí se prý podívat na čísla, která říkají, že máme asi 1,2 milionů dětí do 12 let a i kdyby jen jedno procento z nich mělo těžký průběh covidu s hrozícími dlouhodobými následky, bude to problém. Proto by všichni rodiče měli vzít rozum do hrsti a měli by nechat očkovat své děti. Sám má vnučky, jednu sedmiletou, jednu čtyřletou a nechal by očkovat obě, v zájmu ochrany zdraví obou holčiček.

