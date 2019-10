Válka! Rusko nás poráží! Padla vážná slova. A info o plánech Putinovy říše

Alvarová v rozhovoru pro Český rozhlas Plus uvedla, že se domnívá, že Česko prohrává v dezinformační válce s Ruskem. „Ten problém je v tom, že jsme ten problém velice dlouhou dobu podceňovali. Problém je taky v tom, že se stalo něco, co si vlády jednotlivých států mezi sebou navzájem neřekly a neuvědomovaly. Informační válka tady byla od věků, to není nic nového, ale datové technologie, datová ekonomika plus vlastně rozšíření internetu do každé domácnosti neuvěřitelně multiplikovaly dopad toho, co dneska můžeme označit jakoby informační válka. A ty technologie se vyvíjely paralelně, jak v Rusku, tak v západních státech, akorát, že od určitého momentu došlo v těch západních státech k takové neblahé synergii, a sice, že tyhle do té doby jakoby psychologické operace a informační zbraně považované za armádní technologie, začaly nějakým způsobem, nevíme přesně jak, sublimovat do komerční sféry a začaly se objevovat firmy, které nabízely tohle know-how, technologické a psychologické know-how, nabízely normálně produkty jakoby marketingové, v politickém marketingu,“ uvedla Alvarová.

Marketing, informační technologie a sociální sítě podle jejích slov nabyly na tak neuvěřitelném objemu a na takové finanční síle, že bylo jenom otázkou času, kdy vojenství a marketing sociálních sítí začnou konvergovat. „My jsme vlastně v situaci, kdy se s tím nemůžeme a neumíme účinně poprat, protože nevíme, do jaké míry si můžeme dovolit ten komerční sektor zcela paralyzovat nebo regulovat, ale jakoby jsme najednou na rozhraní demokratických zvyklostí,“ poznamenala Alvarová.

Ruská cesta je, míní Alvarová, cestou, kdy je internet zaplaven určitými materiály a diskusemi trollů. Západní cesta je pak poměrně intenzivní a sofistikovaná. „Ta se právě zrodila z těchhle marketingových metod, to je behaviorální psychologická analýza, z datové stopy, kterou vy zanecháváte, ten stroj za tím umí vyhodnotit a vyhotovit jakýsi psychologický profil, který v případě, že těch psychologických profilů mám miliony, spadne do databáze, podle které vy můžete určovat, na jaké skupiny se ta populace dělí a podle těch skupin a jejich psychologických slabostí pak s tou populací pracujete,“ zmínila Alvarová.

A podle čeho je Alvarová přesvědčena o tom, že jsme v dezinformační válce s Ruskem? „Stačí sledovat vojenské, oficiální vojenské dokumenty Ruské federace, v jejich vojenské doktríně se základy informační války objevují už od roku 1996, tehdy poprvé generál Samsonov pojmenoval, co je cílem jejich informační války. A on tam říká, že cílem informační války je ohrozit strategické instalace nebo strategické struktury na území toho státu, rozložit schopnost spravovat stát nebo rozložit schopnost státní správy a mentálně podlomit nebo ohrozit morálního ducha populace,“ popisuje Alvarová, že tato slova byla pronášena již v roce 1996. Pak podotkla, že Rusové se navíc informační válkou netají, je to oficiální součást jejich obranné doktríny.

„Informační válka je poměrně sofistikovaná technologická záležitost a ne každý si jí může dovolit. A v tuto chvíli mluvíme o tom, že po celém světě existuje asi 20 státních, možná o trošku víc státních i nestátních aktérů, kteří těmito řeknu zbraněmi, já vím, ono to zní nadneseně, ale v podstatě prostředky militární války disponují. Rusko je v tuto chvíli nejdál. Ale samozřejmě mezi tyto státy patří třeba Írán, Saúdská Arábie, Čína samozřejmě,“ dodala dále Alvarová.

A jak je možné, že nejdál není Západ? „Západ se ocitl po rozpadu Sovětského svazu na krátký čas jakoby v takovým informačním flow nebo v toku, kdy se z toho rozpadlého impéria vyvalily nejenom obrovský peníze a načerno obchodovatelný jaderný materiál, já nevím, co všechno, ale hlavně se začaly krátkej čas obchodovat informace o bývalých státních tajemstvích Sovětskýho svazu. A najednou Západ viděl v přímém přenosu, jak se ty zprávy dostávaly ven, co všechno měli Sověti k dispozici v oblasti psychologických operací, aktivních opatření, nonmilitární války, informační války, hoaxů, všech těchhletěch jakoby komplementárních prostředků války, jak obrovské miliardy do toho investovali, jak to byl propracovaný stroj, kdo všechno se na něm podílel, a tehdy si Západ řekl, dobře, tady jsme asi zaspali a musíme s tím začít něco dělat, a začaly se v západních armádách, konkrétně ve Velké Británii a v Americe, rozvíjet a posilovat psychologické operace, prostředky informační války, behaviorální psychologie,“ sdělila Alvarová, že Západ se však najednou dostal moc daleko, kdy toto know-how se stalo předmětem obchodování... Technologie de facto nepoužívají státní aktéři, ale nadnárodní korporace, což není případ Ruska.

„V tuto chvíli se Američané i Britové a také Evropská unie pokoušejí formulovat nějaké zásady pro to, jak se s nově nabytou svobodou na internetu, která je zároveň naše největší síla i naše největší zkáza, jak se popasovat, protože, jak už jsem řekla, firmy jako jsou Facebook a Google mají v podstatě větší rozpočet, než je rozpočet Spojených států amerických a disponují obrovským vlivem a obrovskou finanční silou, ale ty státy prostě podobně jako kdysi v 90. letech se to stalo s velkými telefonickými společnostmi a s datovými společnostmi, jako byla IBM nebo AT&T... Najednou se prostě stalo, že ta společnost získala větší moc než má celý stát, to šlo, ocitlo se to v přímém konfliktu se zájmy toho státu, protože firmy a státy mají jiné zájmy a jsou jinak spravovány a jinak řízeny a mají jiné priority,“ dodala Alvarová.



„Problém je v tom, že my vlastně se teď ocitáme v uměle eskalovaným stavu, ve kterým se v té společnosti vyhledávají přirozené dělící linie, to znamená, mladí, staří, muži, ženy, tradicionalisti versus pokrokáři, levice versus pravice, venkov versus město, vzdělaní, elity vůči... Zajímavé na propagandě pak je to, že vlastně ona tyto konflikty uměle eskaluje a živí a každý den, každý týden, každý měsíc jim přihazuje čerstvé maso, aby nevyhasínaly, protože každý konflikt má nějakou náběhovou křivku a nějakou dohasínající křivku. A v té jakoby amplitudě, v tom přirozeném průběhu, jsou všechny ty konflikty stejné. Emocionálně excitovanej stav multiplikovanej internetovou technologií, to znamená, že každý den si musíte přečíst něco, co vás naštve, a to vás udrží v tom stavu, kdy nejste schopný kriticky myslet a smířit se se sousedem, a to rozdělení pomáhá k snadný manipulovatelnosti lidí,“ dodala Alvarová se slovy, že lež se šíří na internetu 7krát rychleji a 7krát účinněji než pravda.

