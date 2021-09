Válka mezi špičkami z EU. Jde o Afghánce. Desítky tisíc Afghánců. Ivan David vše popsal

reklama

„Po posledním mimořádném setkání ministrů vnitra EU je jasné jedno – tito ministři příliv afghánských uprchlíků do EU v naprosté většině nechtějí. I tak si ale Evropská komise vede svou a chce přijmout minimálně 30 tisíc takzvaných tlumočníků,“ píše David v komentáři v Parlamentních listech.

David nechápe především rychlost, s jakou přišlo odsouzení některých politiků, kteří přijímání uprchlíků neschvalují. „Sociálně demokratický ministr zahraničí Lucemburska Jean Asselborn dokonce vyzval k evropskému odporu proti politice kancléře Kurze a slovinského premiéra Janši. Slovinsko v současnosti předsedá EU a jeho postoje vůči migraci jsou dlouhodobě známé,“ upozorňuje europoslanec.

Ministr zahraničí Lucemburska Asselborn se měl nevybíravě vyjádřit nejen na adresu Kurze, ale i dalších evropských politiků. „Doufám, že bude panovat odpor vůči panu Kurzovi z Rakouska a panu Janšovi ze Slovinska, kteří jsou jasně a rozhodně v souladu s Orbánem, Salvinim a Le Penovou. Tito všichni odmítají přímou lidskou solidaritu s mučenými lidmi v Afghánistánu v tomto extrémně dramatickém okamžiku,“ měl prohlásit Asselborn s tím, že jím jmenovaní politici ztrácejí evropskou úroveň a nezastávají hodnoty Evropské unie.

Zatímco Kurz na tiskovce znovu zopakoval, že Rakousko nehodlá přijmout žádné další afghánské migranty a zvětšit tak svou už nyní nadproporcionální afghánskou komunitu, Merkelová mluvila o přijetí tisíců afghánských spolupracovníků. „Navzdory tomu, že už se ukázalo, že mnozí byli do Německa dopraveni jaksi neprávem a s místními spolupracovníky měli společné jen to, že také chtěli do Německa. Prý je budou všechny prověřovat, řekla kancléřka. A pak ty, co se dostali do Německa neprávem, bude chtít její nástupce přerozdělit. I k nám,“ varuje David.

Poté se David vrátil k Lucemburčanu Asselbornovi, jenž prý mluvil dokonce o 50 tisících Afghánců, kteří budou přesídleni do Evropy. „Tímto bychom prý legálně a bezpečně ve spolupráci s Agenturou OSN pro uprchlíky (UNHCR) přivedli do EU dívky, ženy, bývalé soudkyně, aktivisty za lidská práva nebo jiné lidi, jejichž životy jsou v bezprostředním ohrožení,“ podivuje se David a za reakci chválí rakouského ministra zahraničí Alexandera Schallenberga. „Bylo by žádoucí, kdyby Asselborn prokázal podobnou úroveň solidarity a lidskosti jako my. Aby se tak stalo, muselo by Lucembursko přijmout šestkrát více Afghánců, než kolik jich tam v současné době žije. Pak by nám možná mohl radit,“ uvedl prý Schallenberg.

„Evropská komise nicméně už číslo 30 tisíc vyřkla, a tím opět vykročila mimo rámec toho, co chtějí členské země. Odpor se ale zvyšuje, a ani pokusy o vnucení agendy uprchlických neziskovek neposlušným zemím demonstracemi či barevnými revolucemi na tom nic nezmění,“ vítá europoslanec měnící se náladu v rámci EU.

