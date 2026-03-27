Válka na Ukrajině je válka EU? Zahradil a tvrdá slova z USA

Americký ministr zahraničí Marco Rubio prohlásil, že Spojené státy jsou opakovaně žádány o pomoc ve válkách, ale když samy potřebují podporu, spojenci v NATO často nereagují, přičemž dodal, že „Ukrajina není naše válka“, a zároveň připomněl, že USA přispěly do konfliktu více než kdokoliv jiný.
Na jeho slova reagoval poradce ministra zahraničních věcí Jan Zahradil, který s ironií naznačil, že pokud se Spojené státy od konfliktu distancují, těžko převezme Evropská unie iniciativu. „Kdo to tedy převezme? Evropská unie? To myslíte vážně?“ reagoval.
Secretary Rubio: “Ukraine isn’t our war”.— Jan Zahradil (@ZahradilJan) March 26, 2026
Ok. Duly noted. No objections.
Who’s next in charge then?
EU?
I mean, seriously???????>? https://t.co/6BDgDd0lvW
Podle agentury AP amerického šéfa diplomacie zapadá do širší debaty o tom, zda se pozornost Spojených států nezačíná přesouvat i k jiným globálním krizím, což může mít dopad i na další podporu Ukrajiny. Rubiovy výroky někteří komentátoři zasazují do kontextu širší zahraniční politiky Washingtonu, kdy Spojené státy zároveň vyzývají partnery, aby se více zapojili do řešení bezpečnostních krizí, ať už v Evropě nebo na Blízkém východě.
Na jeho slova přitom navazují i další vyjádření z posledních hodin, která zazněla mimo jiné po setkání ministrů zahraničí zemí G7 ve Francii a ukazují, jak americká diplomacie nahlíží na svou roli ve válce na Ukrajině.
Rubio se zde ostře ohradil proti tvrzení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podle něhož měl Washington podmiňovat bezpečnostní záruky postoupením Donbasu.
V rozhovoru s novináři po zasedání skupiny G7 ve Francii uvedl, že USA v jednáních s Ukrajinou žádnou takovou podmínku nevznesly. „To je lež,“ řekl Rubio. „Ví, že to není pravda a že mu to nikdo neřekl,“ reagoval na tato slova s tím, že Spojené státy podle něj žádné takové podmínky nestanovily a že pouze komunikují ruské požadavky v rámci jednání. „Sdělili jsme ukrajinské straně, na čem Rusové trvají,“ řekl. „Neobhajujeme to. Není na nás, abychom za ně rozhodovali. Naše role spočívala v tom, že jsme se snažili zjistit, co obě strany chtějí, a zjistit, zda můžeme najít společnou řeč,“ doplnil.
Zároveň naznačil, že bezpečnostní garance by přicházely v úvahu až po skončení války, protože jejich poskytnutí během konfliktu by podle něj znamenalo přímé zapojení USA.
V rozhovoru zveřejněném tento týden Zelenskyj agentuře Reuters řekl, že USA podmiňují svou nabídku bezpečnostních záruk pro Ukrajinu postoupením Donbasu, průmyslového srdce země, po kterém již dlouho touží ruský prezident Vladimir Putin. Moskevské síly okupují většinu regionu, ale nezískaly pás země, který patří k nejvíce opevněným částem frontové linie.
Zelenskyj uvedl, že vzhledem k tomu, že se USA soustředí na válku s Íránem, prezident Donald Trump se snaží ukončit konflikt na Ukrajině.
Jednání USA s Ukrajinci se konala minulý týden na Floridě, ale další schůzky zatím nejsou podle Rubia naplánovány. Ačkoli zatím nebyly žádné americké zbraně určené pro Ukrajinu staženy z prodeje a přesměrovány na Blízký východ, mohlo by k tomu podle něj dojít, pokud by to bylo považováno za nutné.
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
