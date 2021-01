Válka u Moravce: Hádky jedna za druhou, protáčení očí... Schillerová a ekonomka Horská ve varu

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) přijala pozvání do nedělních Otázek Václava Moravce, kde se nepřetržitě dostávala do názorových střetů se šéfkou Národní rozpočtové rady Evou Zamrazilovou a ekonomkou Helenou Horskou ohledně témat státního rozpočtu, zadluženosti země a vyhlídek do budoucna. „Měníte názory každý týden jako ponožky, jedete jen na vlně módní kritiky,“ rozčilovala se Schillerová na ekonomku Horskou, která jí vyčítala ztrátu důvěry a špatné hospodaření. Moderátor se zajímal, jestli ministryně nemá náhodou tendenci se od odpovědnosti za špatný stav rozpočtu distancovat v souvislosti s jejími budoucími politickými ambicemi.

Stav státního rozpočtu by podle kritiků ministryně financí Schillerové vypovídal o tom, že po říjnových volbách už nechce být šéfkou státní kasy, připomněl Moravec, kterého zajímalo, zda s něčím takovým sama počítá. „Naopak, pokud tu šanci dostanu, velice bych stála o to, dokončit, co jsem začala,“ uvedla.

Na otázku, zda počítá, že bude lídryní hnutí ANO v Jihomoravském kraji, sdělila: „Neměli jsme čas řešit, jak to bude. Pokud tu nabídku dostanu, tak ji bezpochyby přijmu. Po více než třech letech ve vysoké exekutivní funkci bych si měla říct o důvěru voličů,“ myslí si místopředsedkyně vlády.

„Není to jako únik, že nejste schopna uřídit státní pokladnu a předáte ji své nástupkyni?“ tázal se Moravec. Schillerová nato pouze zopakovala: „Naopak, pokud tu šanci dostanu, přijmu ji, stojím o to, abych to mohla dokončit,“ řekla.

„Co byste dokončovala?“ ptal se dále moderátor zmiňující kritiku Schillerové i ze strany odborů, Národní rozpočtové rady i Nejvyššího kontrolního úřadu za to, že nepřipravila státní rozpočet v časech dobrých na horší časy.

To ministryně Schillerová promptně odmítla. „Pane redaktore, jsem zvyklá, že proti mně stojí třeba všichni. Nemohu si dovolit jet na módní vlně kritiky,“ pousmála se. „Stojím si za tím, že rozpočty byly velmi dobře připraveny. Měli jsme nízké zadlužení, přebytkové veřejné rozpočty, vytvořili jsme si polštáře na to, abychom si dnes mohli půjčit,“ zmínila důsledky pandemie v podobě ekonomické krize.

Moravce velmi zarazilo, jak přistupuje ke kritice takto relevantních institucí. „S kritikou Nejvyššího kontrolního úřadu nesouhlasím. Nemyslím si, že by mandatorní výdaje dramaticky rostly. Stojím nohama pevně na zemi a stojím si za tím, jaké kroky jsme zvolili,“ podotkla.

Nesouhlasně během vysvětlování Schillerové, jak si mandatorní výdaje stojí, kroutila hlavou ekonomka Helena Horská. „Nejsou to žádné módní kritiky! Podíl mandatorních a kvazi mandatorních výdajů již dosahuje 80 procent celkových výdajů státu. Je tu i dlouhodobá kritika vysokých běžných výdajů, která tvoří už 40 procent celkových výdajů státu,“ připomněla ekonomka, podle které se neřeší dlouhodobě problémy ekonomiky i státního rozpočtu.

Budoucí ministr nebo ministryně financí bude podle Horské muset v první řadě bojovat s důvěrou. „Bude třeba obnovení důvěry ve schopnost státu a vlády řídit tuto ekonomiku. Máme tu státní rozpočet schválený na poslední chvíli, dva dny před Vánoci jej obrovský daňový balík rozbombardoval na cáry papíru. To je ta neexistující důvěra, neschopnost řídit a nastavit jasné mantinely hospodářské politiky na další roky,“ zdůraznila.

Dalším problémem bude podle ní pro následovníka Schillerové zadluženost. „Bude muset řešit rostoucí schodky veřejných rozpočtů a velmi rychlé narůstající veřejné zadlužení,“ zmínila ekonomka důležitou otázku udržitelnosti veřejných financí.

Ministryně Schillerová se nad jejími slovy zasmála a dodala: „Klasický příklad ekonomky Horské, i ona se veze na té módní vlně. Její výroky jsou zleva doprava hrozně odlišné, těžko uchopitelné,“ vyčetla ekonomce, která protáčela panenky s poznámkou, že se svými názory je konzistentní.

„Ne, myslím, že ne, jednou říkáte větší pomoc do ekonomiky, jindy říkáte, ať brzdíme výdaje, a potřetí podpoříte důchodovou reformu Jany Maláčové, ze které se mi ježí vlasy na hlavě, ale vy si můžete dovolit být nekonzistentní v té módní vlně. Já ale ne,“ reagovala Schillerová na argumenty Horské.

„Pokud budoucí ministr financí nedostane pod kontrolu veřejné rozpočty, tak hrozí, že bude muset buď vypnout dluhovou brzdu, nebo jít zásadními škrty,“ přidala svůj názor Eva Zamrazilová.

„Nezpůsobila to vláda žádnými svými nekompetentními kroky, přišla pandemie a s ní ekonomická krize. I tak s tak velkým schodkem patříme k premiantům Evropské unie,“ pokračovala Schillerová, že zadlužit se musely všechny země. „Představte si, že by Německo nedalo tak velký stimul do ekonomiky, projevilo by se to i u nás. Nemohu si dovolit měnit názory každý týden jako ponožky,“ vysvětlila přítomným.

Došlo i na zrušení superhrubé mzdy, kdy mezi hosty převažovaly obavy, že bude mít ten efekt, že neporostou nominální mzdy. „Kdybychom to neudělali a daň z příjmu nesnížili, tak by mzdy nerostly vůbec ani o korunu,“ zdůraznila ministryně financí. „Tak teď neporostou také,“ namítl Moravec, který zmínil škrty v platech u Českých drah.

„Úprava je účinná od prvního ledna, aby někdo snižoval mzdy, musí se se zaměstnancem domluvit, že s tím musí souhlasit,“ zamračila se Schillerová závěrem s tím, že je nedostatek pracovních sil v celé řadě oborů a nedává smysl, aby to řešili cestou snižování mzdy.

