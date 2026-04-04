Vance míří za Orbánem. A Zahradil si rýpl do „českých atlantistů“

Do Budapešti příští týden během 7. a 8. dubna zamíří viceprezident Spojených států amerických J.D. Vance. Podle zjištění agentury Reuters by měl viceprezident přednést v Budapešti projev.
Návštěva se bude konat jen pár dnů před maďarskými parlamentními volbami 12. dubna, ve kterých spolu soupeří předně strana maďarského premiéra Viktora Orbána Fidesz a strana Tisza Pétera Magyara.
Orbán je podle průzkumů oslabený a zaostává za opozičním kandidátem Péterem Magyarem. Po 16 letech tak může Magyar ukončit vládu Fideszu.
Podle informačního serveru POLITICO jsou právě nadcházející maďarské volby důvodem návštěvy amerického viceprezidenta, který by se měl s Orbánem setkat a veřejně vystoupit.
Spojené státy americké považují Orbána za svého hlavního ideologického spojence v Evropě, píše server. Trumpova administrativa dlouhodobě podporuje jeho nacionalistickou a protiimigrační politiku a vidí v něm vzor pro další evropské země.
Ředitel kanceláře maďarského premiéra Viktora Orbána Balázs Orbán uvedl, že návštěva J. D. Vance představuje významný milník v posilování maďarsko-amerických vztahů. „Očekávají se jednání na vysoké úrovni o bezpečnosti, hospodářské spolupráci a společných strategických zájmech,“ avizoval Balázs.
Péter Magyar před americkou podporou varuje. Může být podle něj vykoupena ústupky vůči Spojeným státům například v oblasti vojenské spolupráce.
„Pomoc z východu i ze západu má svou cenu,“ prohlásil Magyar s odkazem na těsné vazby čelních představitelů Orbánovi vlády na Rusko.
K Vanceově návštěvě se vyjádřil i poradce ministra zahraničních věcí Jan Zahradil a ironicky kritizoval českou opozici, která tvrdí, že Orbán je „ruský agent“, ale zároveň ignoruje, že Trumpova administrativa Orbána otevřeně podporuje.
„Zmatek v hlavách naší opozice nemůže být větší. Ti jediní praví atlantisté jsou přece oni, zatímco Orbán je ruský agent! Ty “odpudivé bytosti” v Trumpově vládě to ale vůbec nezajímá a dál si jedou svoje,“ napsal Zahradil, odkazujíc na slova, kterými v minulosti český prezident Petr Pavel pojmenoval Donalda Trumpa.
„Prostě čeští atlantisté, kteří to vědí nejlíp, vysvětlí Američanům, jak se dělá ta správná atlantická politika. Vzpomenou přitom Billa Clintona, Madeleine Albrightovou a Václava Havla. Američané se z toho posadí na zadek a okamžitě změní strategii,“ dodal Zahradil.
Prostě čeští atlantisté, kteří to vědí nejlíp, vysvětlí Američanům, jak se dělá ta správná atlantická politika. Vzpomenou přitom Billa Clintona, Madeleine Albrightovou a Václava Havla. Američané se z toho posadí na zadek a okamžitě změní strategii.— Jan Zahradil (@ZahradilJan) April 3, 2026
Europoslanec Tomáš Zdechovský mu ovšem vzkázal, že jediný, kdo má zmatek v hlavě, je právě poradce Zahradil. „Jediný, kdo má zmatek v hlavě, jste vy. Pokud si myslíte, že setkání s J. D. Vancem někomu vyhraje volby," napsal Zdechovský.
Jediný, kdo má zmatek v hlavě, jste vy ??— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) April 3, 2026
Pokud si myslíte, že setkání s @JDVance někomu vyhraje volby ??
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku