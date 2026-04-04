Vance míří za Orbánem. A Zahradil si rýpl do „českých atlantistů“

04.04.2026 11:58 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Parlamentní volby v Maďarsku se blíží. Strana Fidesz Viktora Orbána podle četných průzkumů zaostává za Tiszou Pétera Magyara a na návštěvu do Budapešti teď míří americký viceprezident J.D. Vance. Informační server POLITICO píše o operaci "Zachraňte Orbána".

Vance míří za Orbánem. A Zahradil si rýpl do „českých atlantistů“
Foto: Repro YouTube
Popisek: JD Vance

Do Budapešti příští týden během 7. a 8. dubna zamíří viceprezident Spojených států amerických J.D. Vance. Podle zjištění agentury Reuters by měl viceprezident přednést v Budapešti projev.

Návštěva se bude konat jen pár dnů před maďarskými parlamentními volbami 12. dubna, ve kterých spolu soupeří předně strana maďarského premiéra Viktora Orbána Fidesz a strana Tisza Pétera Magyara.

Orbán je podle průzkumů oslabený a zaostává za opozičním kandidátem Péterem Magyarem. Po 16 letech tak může Magyar ukončit vládu Fideszu.

Podle informačního serveru POLITICO jsou právě nadcházející maďarské volby důvodem návštěvy amerického viceprezidenta, který by se měl s Orbánem setkat a veřejně vystoupit.

Spojené státy americké považují Orbána za svého hlavního ideologického spojence v Evropě, píše server. Trumpova administrativa dlouhodobě podporuje jeho nacionalistickou a protiimigrační politiku a vidí v něm vzor pro další evropské země.

Ředitel kanceláře maďarského premiéra Viktora Orbána Balázs Orbán uvedl, že návštěva J. D. Vance představuje významný milník v posilování maďarsko-amerických vztahů. „Očekávají se jednání na vysoké úrovni o bezpečnosti, hospodářské spolupráci a společných strategických zájmech,“ avizoval Balázs.

Péter Magyar před americkou podporou varuje. Může být podle něj vykoupena ústupky vůči Spojeným státům například v oblasti vojenské spolupráce.

„Pomoc z východu i ze západu má svou cenu,“ prohlásil Magyar s odkazem na těsné vazby čelních představitelů Orbánovi vlády na Rusko.

K Vanceově návštěvě se vyjádřil i poradce ministra zahraničních věcí Jan Zahradil a ironicky kritizoval českou opozici, která tvrdí, že Orbán je „ruský agent“, ale zároveň ignoruje, že Trumpova administrativa Orbána otevřeně podporuje.

„Zmatek v hlavách naší opozice nemůže být větší. Ti jediní praví atlantisté jsou přece oni, zatímco Orbán je ruský agent! Ty “odpudivé bytosti” v Trumpově vládě to ale vůbec nezajímá a dál si jedou svoje,“ napsal Zahradil, odkazujíc na slova, kterými v minulosti český prezident Petr Pavel pojmenoval Donalda Trumpa.

„Prostě čeští atlantisté, kteří to vědí nejlíp, vysvětlí Američanům, jak se dělá ta správná atlantická politika. Vzpomenou přitom Billa Clintona, Madeleine Albrightovou a Václava Havla. Američané se z toho posadí na zadek a okamžitě změní strategii,“ dodal Zahradil.

Europoslanec Tomáš Zdechovský mu ovšem vzkázal, že jediný, kdo má zmatek v hlavě, je právě poradce Zahradil. „Jediný, kdo má zmatek v hlavě, jste vy. Pokud si myslíte, že setkání s J. D. Vancem někomu vyhraje volby,“ napsal Zdechovský.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

falcon16 , 04.04.2026 12:36:20
Tak jestli vyhraje v Maďarsku Tizsa s Magyarem,tak Maďarsko skončí a EU mu bude diktovat tak jako všem a Magyar jí půjde na ruku a odsouhlasí vše,což Orbán nedělal,tak jako u nás nynější opozice.



