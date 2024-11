Varování BIS: Druhá uprchlická vlna z Ukrajiny? Přijdou i muži. A mafie

Anketa Jakou školní známkou zatím hodnotíte prezidenta Petra Pavla? 1 2% 2 3% 3 0% 4 1% 5 8% Dal(a) bych i 6, kdyby to šlo 86% hlasovalo: 22968 lidí

Část Ukrajinců proto raději svou zemi opustila. Odešli do Polska, do České republiky i do dalších zemí. A i když je v jejich domovině situace opravdu složitá a na frontě tečou proudy krve, Česku příchod ukrajinských uprchlíků ekonomicky pomohl.

Opoziční politici, především Tomio Okamura s kolegy z SPD sice neustále opakuje, že vláda Petra Fialy dává peníze ukrajinským uprchlíkům a zapomíná na české lidi, ale lidovecký poslanec Jan Bartošek při pohledu na tvrdá data bez okolků vyložil, že realita je zcela jiná.

„Vlnu uprchlíků z Ukrajiny jsme zvládli na jedničku. Skvěle si vedla vláda, ale především občané, kterým patří obrovský dík za pomoc,“ napsal Bartošek. „Skvělá práce, Mariane Jurečko,“ ocenil svého stranického kolegu a ministra práce a sociálních věcí. Jenže jedním dechem přidal varování. „Teď musíme udělat vše pro to, aby Putin nevyhrál a nepřišla druhá vlna uprchlíků. Tu bychom už nemuseli zvládnout tak dobře,“ upozornil Bartošek.

Čísla ukazují, že uprchlíci z Ukrajiny přinesli Česku prospěch.

Poslanci bezpečnostního výboru už si vyslechli varování BIS, že mohou nastat krušné chvíle. Dosud totiž do Česka přicházely především ženy s dětmi, ale většina jejich mužů se jala bránit svou vlast před ruskými agresory. Jenže, pokud bude uzavřeno příměří či mír podle podmínek, jak si nadiktuje Vladimir Putin, může se mnoho těchto mužů sebrat a vydat se za svými ženami a dětmi. A to už by mohl být problém, což naznačila BIS, poslanec Bartošek, ale také třeba opoziční poslanec z řad ANO Robert Králíček.

O zprávě BIS určené poslancům informoval server iDNES.cz s tím, že do Česka tak mohou přijít i příslušníci mafie.

Skutečností je, že Ukrajincům se v posledních měsících na frontě příliš nedaří a Rusové postupují u Pokrovsku, u Kupjansku i na dalších místech fronty. „Ruské síly nedávno postoupily v Kupjansku a západně od Kreminny uprostřed pokračujících útočných operací podél linie Kupjansk-Svatove-Kreminna 18. listopadu,“ napsal např. Washingtonský Institut pro studium války (ISW).

A nově zvolený prezident USA Donald Trump dává znovu a znovu najevo, že chce válku na Ukrajině ukončit co nejrychleji.

