Ve Vodochodech si připomínají výročí letounu, který pokořil Atlantik i Saharu

V tradiční české letecké továrně Aero Vodochody slaví. V těchto dnech je to totiž přesně 75 let od chvíle, kdy v Praze začali vyrábět slavný československý letoun Ae-45, který se proslavil takřka po celém světě. Tato letadla totiž létala jak v Evropě, tak třeba v Africe či Austrálii. Na svém „kontě“ má dokonce přelet Atlantiku nebo Sahary.

„Čtyřmístný, celokovový, dvoumotorový dolnoplošník Aero Ae-45 dostal typové označení podle roku, kdy byl zahájen jeho vývoj v tehdejším výrobním závodu Aero v Praze ve Vysočanech. Skupina zkušených konstruktérů – Miroslav Baitler, Jiří Bouzka, Ondřej Němec a František Vlk chtěla navázat na předválečnou tradici firmy a vyrobit letoun sloužící individuální letecké dopravě, obchodním a služebním cestám,“ připomněla slavnou historii tisková mluvčí společnosti Radka Černá s tím, že první prototyp slavného letadla vzlétl 21. července 1947.

„Již v září 1947 se Ae-45 představil na Mezinárodním leteckém dni v Ruzyni. V březnu 1948 se do vzduchu dostal druhý prototyp a jen do konce roku 1948 s nimi tovární piloti nalétali přes 28 000 kilometrů v rámci zahraničních letů. Oba prototypy uskutečnily do března 1949 celkem 735 letů a strávily ve vzduchu 366 hodin. Celkem se v Aero od roku 1948 do roku 1951 vyrobilo 200 kusů tohoto legendárního stroje. Poté výroba přešla do Letu Kunovice, kde se vyráběly zmodernizované verze s označením Ae-45 S a Ae-145,“ pokračovala Černá.

Podle jejích slov zahraničních úspěchů a rekordů dosáhly letouny Ae-45/Ae-45 S nespočetněkrát. „V srpnu 1949 s letounem Ae-45 zvítězil Jan Anderle ve slavném závodě Norton Griffith Challenge Trophy v anglickém Birminghamu. Šéfpilot Aero také provedl na dvoumotorovém stroji nonstop přelet Sahary. Jako první československý letoun dokázal (Ae-45 S) přeletět Atlantský oceán z Buenos Aires do Milána s mezipřistáním na ostrově Fernando de Norronha,“ dodala mluvčí společnosti.

V 50. letech sloužily desítky strojů jako aerotaxi pro podniky i jednotlivce u Československých aerolinií. Jako kurýrní stroje je používala také Československá armáda. „Některé kusy byly dokonce upraveny jako sanitní letouny. Velkého mezinárodního úspěchu dosáhly na třech desítkách zahraničních trzích na šesti kontinentech od Polska, Rumunska přes Jihoafrickou republiku, Indii, Indonésii až po Mongolsko a Austrálii,“ uzavřela Radka Černá s tím, že čtyřmístný letoun Aero A-45 byl 7,51 metru dlouhý a měl rozpětí křídel 12,25 metru. Dosahoval maximální rychlosti 280 km/h, jeho dostup byl 4700 metrů a maximální dolet pak 1000 kilometrů. Dva motory Walter Minor 4-III měly výkon 105 koní.

