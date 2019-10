Ve sněmovně se řešilo hospodaření ČT: Někteří poslanci neskrývali šok. Podivné zakázky za miliony, a členové Rady nic nevěděli

Anketa Patří Zdeněk Bakala za mříže? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 19211 lidí

„Bylo to nekonečné vysvětlování. Vítám to ale jako příležitost, kdy rada může vysvětlit poslancům věci, které jim nejsou jasné. Jaký to bude mít praktický dopad, to si nedovedu odhadnout,“ řekl po jednání Bednář pro server Echo24.

Na semináři podle zúčastněných panovala bouřlivá atmosféra a generální ředitel České televize Petr Dvořák měl čelit celé řadě otázek. Po skončení schůze se však odmítl ke svému vystoupení vyjádřit.

Fotogalerie: - Jednání Rady ČT

Dosavadní pokusy o projednání výročních zpráv v Poslanecké sněmovně provázela silná kritika ČT zejména z řad SPD a KSČM. „Bylo tam hodně kritiků ČT, kteří vyhledávají různé věci, které jsou jim podezřelé. Ve dvou či třech případech jsme slíbili, že je necháme prověřit,“ doplnil Bednář s tím, že o co jde, zatím nesdělí, ale až budou prověřeny, Česká televize výsledek zveřejní.

Předseda klubu STAN Jan Farský zase podotkl, že schůzi současná koalice využívá k tlakům na ČT: „Řekl bych, že současná koalice to prostě využívá k tlakům na Českou televizi. Aby je měla tak trochu pořád v hrsti a mohla tím způsobem na televizi tlačit.“

„Pokud bychom to 17. října neměli schválit, tak určitě svoláme mimořádnou schůzi k tomuto jedinému bodu zpráv České televize, protože média veřejné služby jsou pro kvalitní zachování demokracie podmínkou,“ řekl dále Farský.

Právě 17. října se má Poslanecká sněmovna výročními zprávami zabývat. Ve Sněmovně je připraveno už šest výročních zpráv za roky 2016, 2017 a 2018. Dokumenty za roky 2016 a 2017 už ke schválení doporučil i volební výbor.

Velkou kritiku na schůzi měl rozpoutat poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD). „Rada České televize v zásadě na konkrétní otázky nedokázala odpovědět. Byl jsem šokován, že tam byly otázky na konkrétní firmy, kde je spoluvlastníkem pan ředitel, a zakázky v řádu milionů korun. Rada nic nevěděla, nebyla schopna odpovědět,“ popsal Foldyna jednání pro server iRozhlas.cz.

Pokud by poslanci dvakrát za sebou zamítli výroční zprávy České televize, mohlo by to vést k odvolání televizní rady. Rada České televize mimo jiné volí a odvolává generálního ředitele.

