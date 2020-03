Ve stavu nouze zakázat odtékání dividend z Česka, bouchl v ČT do stolu Středula. Rusnok zasáhl

Hosty první hodiny Otázek Václava Moravce byli guvernér České národní banky Jiří Rusnok, ekonom Štěpán Jurajda a předseda ČMKOS Josef Středula. Ten udeřil na zahraniční vlastníky českých firem. Mělo by jim prý být zakázáno odvádět si z naší země dividendy. Rusnok před tímto nápadem varoval. Podporoval však zmrazení splácení hypoték, úvěrů a dalších závazků. Profesor Jurajda popsal, co by stát měl ještě dělat. A měl by to dělat rychle.

Podle Rusnoka je třeba udržet nad vodou podnikatele a firmy, které se po uvolnění té karanténové kazajky znovu nadechnou a začnou generovat zisky. Zdůraznil také, že ČNB už vyzvala banky, pojišťovny a další instituce, aby teď nevyplácely dividendy. Na dividendách odchází z Česka rok co rok asi 200 až 300 miliard korun.

Rusnok však varoval před přijímáním nějakého přísného zákona, který by zakázal vyvádět dividendy z České republiky. „Já bych byl velmi opatrný s těmi záležitostmi, protože tady jde o ekonomickou důvěryhodnost České republiky. My i díky těm investorům máme tady životní úroveň, jakou máme. Proto je to potřeba velmi zvažovat. Bylo by to porušení volného pohybu kapitálu,“ varoval Rusnok.

Když dostal slovo šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Středula, konstatoval, že teď vidíme, že jsme v minulosti měli dávat do zdravotnictví víc peněz. „V této chvíli si uvědomujeme, jak důležité je zdraví pro jakýkoli rozvoj i pro celou ekonomiku. Teď se nám ukazuje, že je vlastně málo to, co do zdravotnictví dáváme,“ upozornil Středula.

Ale není to jen o zdravotnictví. Zdůraznil také, že i lidé potřebují pomoc. „Hovoří se dokonce o 300 tisících občanech, kteří nemohou přežít z měsíce na měsíc,“ varoval Středula s tím, že nejmenší podnikatelé už propouštějí zaměstnance, protože to zkrátka nedokážou utáhnout.

Konkrétně ve stavu nouze by prý Středula jednoznačně zakázal odtékání dividend z Česka, protože se může stát, že zahraniční vlastník nařídí, aby česká firma dividendu i navzdory krizi odeslala a pak mohou stovky a tisíce lidí přijít o práci. Nebo pomůže stát, který by ale nemusel pomáhat, kdyby zmíněné finanční prostředky zůstaly v České republice.

V jednu chvíli Středula pozvedl varovný hlas: „Teď máme v trupu lodi velkou díru a musíme se zachránit. Nemá cenu řešit, kolik stála plachta na lodi nebo kolik stojí pumpy,“ zvolal odborářský boss.

Profesor Jurajda upozornil, že v budoucnu budeme muset vložit více peněz do výzkumných center a do testovacích kapacit, pokud chceme být lépe připraveni na jakoukoli další pandemii. Vedle toho by se měl stát připravit na to, že firmy i lidé budou potřebovat pomoc a stát by měl umět co nejrychleji vyhodnocovat, jak fungují jeho opatření. Nelze prý čekat na nějaká čtvrtletní či pololetní data.

Stejně tak by měl stát podle Jurajdy posílit kapacity na úřadech, aby se rychleji dařilo vyplácet dávky v hmotné nouzi a jinou pomoc. Tlak na úřady teď bude opravdu větší.

Se Středulou se Jurajda shodl v tom, že je třeba pozastavit exekuce a insolvence, protože jak živnostníkům, tak firmám hrozí, že lidé prostě teď nebudou mít z čeho splácet své půjčky.

Rusnok dodal, že pravděpodobně už běží debata o moratoriu na splácení finančních závazků.

„Hypotéky, spotřebitelské úvěry a tak podobně se prostě zmrazí na nějakou dobu. Je to hrubé opatření, ale my to podporujeme, protože jinak to banky nebudou schopné zadministrovat. Nezbývá, než využít takovýto nástroj, jehož velkou výhodou je, že působí rychle a působí plošně, Řekl bych, že tři měsíce už je málo, umím si představit 4, 5, 6 měsíců. Chci být optimista, a rok už se mi zdá moc,“ pravil guvernér ČNB. Nebude to snadné, ale podle Rusnoka je to zkrátka nutné. „Bude to zásah pro ty banky,“ upozornil Rusnok.

„A já bych byl nerad, aby to vypadalo, že tuto těžkou dobu přežijeme bez ztráty kytičky,“ varoval ještě guvernér s tím, že všichni lidé musí vědět, že některé podniky prostě padnou.

Musíme také počítat s tím, že naše měna bude v této situaci oslabovat, protože jsme malá, velmi otevřená ekonomika, s vlastní měnou. „Ale máme štěstí v tom, že máme jedny z největších devizových rezerv na světě, takže se nemusíme bát toho, že tady dojde k nějaké depreciaci národní měny,“ uklidňoval Rusnok.

Depreciace je znehodnocení měnového kurzu domácí měny vůči zahraničním měnám.

