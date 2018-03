Ve světě dnes neplatí mezinárodní právo, ale názor silnějšího, varuje Bašta

„Žijeme v novém světovém nepořádku, v němž místo mezinárodního práva panuje právo silnějšího. Stejně jako v dobách nejhroznějších politických procesů v bývalém Sovětském svazu se tentokrát Západ přiklonil k právnímu názoru prokurátora Andreje Vyšinského, že k odsouzení stačí podezření. Dvojnásob to platí, je-li tím podezřelým Ruská federace a její prezident Vladimir Putin, případně jeho spojenci,“ píše Jaroslav Bašta v textu pro První zprávy.cz.

Jako příklad autor uvádí nařčení, že syrský prezident Bašár Asad nechal proti vlastním lidem nasadit chemické zbraně. Ze Západu znělo, že zbraně použil právě Asadův režim, ačkoli pro to neexistoval jasný důkaz. Stejně se Bašta dívá í na sestřelení civilního malajského letadla MH 17 nad Ukrajinou. Z toho Západ viní Rusko, ale prý pro to znovu nemá nezvratný důkaz. Podobných příkladů by podle Bašty bylo možné vyjmenovat víc, ale posledním v řadě je útok na ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru. I zde Velká Británie tvrdí, že má Rusko prsty v použití smrtícího nervového plynu proti agentovi.

V roce 1914 z Rakouska-Uherska znělo, že v atentátu na Františka Ferdinanda d’Este má prsty Srbsko. Byla kvůli tomu rozpoutána první světová válka.

„Na horkou válku mezi Západem a Ruskou federací zatím nedošlo, ale masivním vzájemným vypovídáním diplomatů (ke kterému se možná přidají další spojenci Británie v NATO) jsme se jí zase o kousek přiblížili. Za situace, kdy k odsouzení stačí pouhé podezření, se to může snadno zvrtnout stejně jako v roce 1914,“ píše dál Bašta.

Podle někdejšího velvyslance v Rusku a na Ukrajině je přitom jasné, že útok na Skripala by ve skutečnosti Rusko poškodil, protože by to pošramotilo jeho pověst na mezinárodní scéně. A komu by to prospělo. Bašta uvažuje o tom, že by spokojení mohli být teroristé pocházející z Ruska, kteří dnes bojují za Islámský stát.

