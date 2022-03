Večírek skončil. Život bude jiný, varuje ekonom. Rusko, covid, temné důsledky

reklama

Podle něj náš život připomínal bezstarostný večírek, na kterém se všichni dobře baví a který najednou končí. „Teď už ani DJ nehraje, na drinky není a není, kdo by další drinky zaplatil, protože už ty, které jsme pili v mezičase, byly na dluh,“ říká ekonom Mojmír Hampl v rozhovoru pro Prostor X s tím, že během pandemie se veřejný dluh celého vyspělého světa dostal na úroveň konce druhé světové války. Anketa Vážíte si Jaromíra Nohavici? Ano 94% Ne 2% Nezajímá mě 4% hlasovalo: 28063 lidí

Připomíná také, že způsobený propad ekonomiky je důsledkem půjček kusu budoucnosti, abychom pomohli přítomnosti. Jenže to jsme nevěděli, že nám covid způsobí dvouletou paralýzu a že po něm přijde další fatální rána – válka, jejíž konec je v nedohlednu, míní. Párty se tak přerodila v atomový kryt.

Nejprve došlo na pár slov okolo pandemie. Vláda se podle něj spíše soustředila na komplikované covidové programy než na plošné kompenzace. „Nakonec jsme inkasovali skoro to nejhorší – za relativní větší nárůst dluhu oproti jiným zemím jsme si koupili menší růst, zároveň trochu vyšší inflaci a zároveň víc mrtvých. V zásadě horší kombinace už téměř nebyla možná,“ bilancuje ekonom Mojmír Hampl uplynulé dva roky s covidem, který se zdál být tím největším šokem, jemuž může lidstvo ve 21. století čelit. Byl to ale velký omyl, jak ukázala ruská invaze na Ukrajinu.

Ukrajina je podle něj úplně nový šok, u kterého nikdo nedokáže říct, jak dlouho to bude trvat. „Tady víte, že nevíte,“ uvedl s tím, že je to jiný typ šoku, je vyvolaný člověkem, nikoliv přírodou. Probíhající konflikt se podle něj zapíše do dějin nejen ztrátami na životech, ale také by mohl znamenat fatální ránu pro současné směřování globalizace. „Může to vést nikoli ve vztahu k Rusku, kde ten dopad na snížení obchodní výměny a menší intenzitu ekonomických vztahů je jasný a logický, ale i mezi těmi zeměmi, které si normálně důvěřují a spolupracují, k něčemu, co by nebylo dobré pro dlouhodobý blahobyt. Taková ta tendence říci: ‚Radši se všichni zavřeme, radši všichni zůstaňme na své hroudě, radši si všechno vyrábějme sami!‘ To přichází při každé válce,“ upozorňuje Hampl na synergický efekt, který by mohl umocnit už tak velké ekonomické dopady. Varuje současně, že čím geopoliticky blíže vojenskému konfliktu jsme, tím hůře. Pro vládu považuje za důležité, aby byla na správné straně a hleděla na zítřek a budoucnost.

Psali jsme: Fiala? To nikde v EU nenajdete. Ukrajinci nás mohou obohatit, ale pozor. Petr Hampl otevřeně

Ekonom se také výrazně podivil nad reakcí společnosti na vyhrocené ceny nafty a benzínu. Především v momentě, kdy se začaly objevovat tendence okamžitě kompenzovat náklady s tím spojené. „Probůh, to nevydržíme benzín a naftu nad 40 korun, pokud věříme, že ta existenciální hrozba bezpečnosti je mnohem větší a že může znamenat mnohem větší ohrožení všeho, co známe?!“ pomyslel si prý s tím, že pokud bychom nevydrželi benzín za 44, tak by měl velký strach o to, co jsme schopní vydržet jako národ při nějaké mimořádné situaci. Je podstatné vědět, že lidé věří, že nějaké dočasné příkoří má smysl. Podle ekonoma je také dobře, že kabinet Petra Fialy nepřistoupil k radikálním tržním krokům, jakými jsou cenové stropy, ani k radikálním změnám v daních, což by nepovažoval za dobrý nápad.

Povzbudivé podle něj je, jak některé země dokázaly přehodnotit své postoje k Rusku, na mysli má například Německo. „Obrat v řadě jejich pozic je obrovský,“ dodává s tím, že z historie víme, že Němci militarizují buď příliš hodně, nebo příliš málo. Ve všem by podle něj měla zůstávat přiměřenost. „Západ asi udělal možná víc, než by ten úplně nejchladnější kalkul v tu danou chvíli velel. To znamená, že v tom byla i nějaká hodnotová pozice. V tomto to bylo povzbudivé. Jak dlouho to vydrží, ale nevím,“ hodnotí ekonom ruské sankce.

Psali jsme: Petr Hampl: O jazyce a spravedlnosti Petr Hampl: Oškliví muži neexistují Petr Hampl: Tichá válka na německých školách O Češích placených Putinem. To bude překvapení

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama