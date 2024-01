Vede to až do Bruselu... Vadim Petrov z RRTV udeřil: Velké protesty v Německu. A ČT? Vymlčovali to!

Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov hovořil o práci mainstreamových a veřejnoprávních médií, v pořadu XTV upozornil, že od nich nelze čekat, že lidem nabídnou nestranný pohled na to, co se děje. Aktuálně to je vidět na stávkách v Německu. Pokud by se povinnost platit poplatky za média veřejné služby rozšířila na majitele chytrých mobilních telefonů a notebooků, je podle něj namístě občanská neposlušnost.

Vraždění na FF UK v Praze 21. prosince se Vadimu Petrovi podle jeho slov komentovalo poměrně těžko: „S potřebnou dávkou piety a respektu, ale zároveň i racionálního či pragmatického úhlu pohledu, to je úhel pohledu, který se snažím prosazovat, aniž bych ho příliš zatěžkával city či deklarací příslušnosti někam či k něčemu. Z tohoto hlediska bylo těžké o zmíněné události pojednat. Nejjednodušší by bylo ji vymlčet a nekomentovat ji vůbec, anebo zvolit cestu, kterou jsem nakonec zvolil,“ uvedl radní v pořadu XTV.

Nepřirovnával by ale události na FF UK k útokům 11. září: „Tam to bylo v kontextu geopolitiky a mezinárodních vztahů, v té velké světové politice hrálo 11. září nějakou roli. Střelba na FF UK je odraz světa nás doma, ten svět sestoupil z obrazovky a přišel za námi, na to nejsme zvyklí. Teď jsme měli tu bezprostřední zkušenost. Z toho si myslím, že pramení ten šok mnoha lidí. Do jisté míry je to i pražská záležitost, pro ostatní to také stále bylo něco, co viděli v televizi. Nemyslím si, že to má význam, jako mělo 11. září,“ pokračoval Petrov.

Zaměřil se také na česká mainstreamová média, na která podle jeho slov není v žádném případě spoleh, když si člověk chce udělat nestranný pohled na to, co se děje. Aktuálně zmínil například dění v Německu, kde jsou velké protesty nejenom zemědělců, ale i dalších profesí. „A u nás v České televizi speciálně a i trošku v ostatních médiích se to nejdřív trošku vymlčovalo, dnes jsem si všiml, že Česká televize už trosku přiznala, že je to problém. Ale pak vidíte sociální sítě, vidíte alternativní média a vidíte, že se tam odehrává opravdu velké drama.

Zamyslel se nad příčinou, proč nejsou veřejnoprávní česká média nestranná, a to jak v informování o událostech ve světě, tak i v tuzemsku. „Ono to vede až do Bruselu, česká veřejnoprávní televize je médium s metodickým dohledem EU. Klíčové slovo je tu autocenzura a vlastně schopnost sám sebe někde potlumit a někde šlápnout na plyn,“ dodává k práci v České televizi.

Prozradil, jak se dívá na navyšování koncesionářských poplatků. „Technicky vzato jsem pro to, aby to dýchalo s rozpočtem, je to státní televize, stát se rozhodl tu mít nějaké médium, dal tomu název veřejnoprávní s tím, že to budou dozorovat rady, ale ty kompetence rady jsou spíše doporučující, těch nástrojů moc není,“ řekl Petrov, který by koncesionářské poplatky úplně zrušil. Televize a rádio veřejné služby by se podle něj měly financovat mandatorním výdajem ze státního rozpočtu.

Lidé by se podle Petrova měli vzbouřit, pokud by měli platit za Českou televizi v mobilu: „Pokud poplatky půjdou tou cestou, že by do naší legislativy vstoupilo, že se bude vybírat z mobilu, laptopu, počítače nebo z internetu, tak si myslím, že je namístě občanská neposlušnost. A prostě tak, jak to dělají Poláci, to neplatit,“ uvedl Petrov.

