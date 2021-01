Vědec: Další rána zasáhne Česko. Po covidu. Už na podzim

reklama

Lékař Martin Hajdúch se úvodem vyjádřil k výskytu nové, britské mutace koronaviru v Česku. „Neznepokojuje mě to vůbec, protože jsme to čekali. Odborná komunita to čekala a věděli jsme dlouho, že k té situaci dojde. A byla to čistě jenom otázka času. Na úrovni populační je to riziko velké a v podstatě vidíme v reálném čase něco, čemu se říká konvergenční evoluce, kdy nám vznikají mutace podobného charakteru, které dávají tomu viru určitou evoluční výhodu a ty kmeny, které vlastně takovouto mutaci, obdrží, se začnou preferenčně šířit tou populací a samozřejmě důležité je, jaké mají biologické vlastnosti,“ sdělil. Jihoafrické a brazilské verze považuje za závažnější, a to tím, že ta imunitní odpověď vůči nim nebude asi stoprocentní.

„To znamená, že ty neutralizační protilátky, které se vám vytvoří v průběhu té infekce tou divokou, původní mutovanou verzí viru, tak ty protilátky se vytvoří proti divoké formě, tak nemusí fungovat vůči těmto mutantům. A první data to naznačují, že ta imunitní odpověď nebude stoprocentní. Tím samozřejmě nechci říct, že by nebyla vůbec žádná. Je velmi pravděpodobné, že lidé, kteří prodělají infekci tím divokým kmenem, případně budou očkovaní, tak pravděpodobně to všechno bude fungovat, ale je otázkou, na jak dlouho. Jak dlouho ta imunita bude trvat a jak bude účinná vůči těm novým mutacím koronaviru,“ dodal.

Koronavirus je podle něj problematický právě kvůli tomu, že ta imunitní paměť není příliš silná. „To trvání imunitní odpovědi u běžných koronavirů, které způsobují nachlazení, trvá asi 45 týdnů, u SARS a MERS imunitní odpověď trvá jeden až dva roky,“ dodal.

Hovořil i o tom, že v Česku jsou pro mutování koronaviru ideální podmínky, a tak je možné, že se tu pravděpodobně objeví nebezpečnější kmeny viru odolnější i na vakcínu. Naši situaci podle jeho slov zhoršuje velká virová nálož v populaci a nekontrolované šíření. „Máme totiž proti sobě dva faktory, které vytvářejí ideální situaci pro vznik nebo rychlé šíření takovýchto mutací. Jedna situace je obrovská virová nálož. To znamená, že čím víc máte infikovaných lidí, tím stoupá pravděpodobnost, že takováto mutace vznikne. To je statistická záležitost. S tím se nedá nic dělat. A současně, pokud máme málo očkovaných lidí nebo populaci, která prodělá infekci tou divokou formou viru a je jich jenom určitá část, protože zbytek lidí se třeba nechce nechat naočkovat, tak v tu chvíli máte obrovskou virovou nálož, současně máte malou část nebo významnou, ale pořád ne dostatečnou část populace těch občanů, kteří jsou očkovaní proti té divoké formě. A najednou, ve chvíli, když v té populaci, která jako kdyby očkovaná není, se objeví kmen, který je schopen překonat imunitní bariéru u očkovaných, tak se začne šířit v té populaci těch očkovaných,“ vysvětlil Hajdúch.

Podle jeho slov je důležité co nejvíce epidemii potlačovat na minimální virovou nálož v populaci, protože pokud se to nestane, nebudeme schopni vznik a šíření těchto nových mutací kontrolovat.

Hajdúch následně také hovořil o tom, že o rozvolňování si můžeme nechat zdát. Maximální zatížení zdravotnického systému, ke kterému dochází v Česku, je podle něj špatné, nemorální a drahé. „Měli bychom jít cestou co největšího potlačení epidemie,“ dodal. On sám by však otevřel například restaurace či fitness centra, a to za podmínek negativního testu. Musely by se však provádět prakticky na místě, protože antigenní testy podle něj mají vypovídací hodnotu jen 12 hodin.

