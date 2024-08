Vědec Hajdúch se směje představě, že by Češi dostali opičí neštovice

Novinář České televize Vojtěch Gibiš na síti X informoval o tom, že připravuje reportáž o epidemii opičích neštovic v Africe. „Odpoledne jsem psal a stříhal reportáž o epidemii nemoci mpox (dříve nazývaná opičí neštovice), která zmutovala do nakažlivější podoby a šíří se Afrikou. Světová zdravotnická organizace právě vyhlásila celosvětový nejvyšší stupeň pohotovosti,“ napsal Gibiš.

Do diskuse se přihlásil i ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci a někdejší národní koordinátor testování na covid-19 Marián Hajdúch, který za doby covidové zastával velmi tvrdé postoje vůči lidem odmítajícím očkování. Zaradoval se, že opičí neštovice mají vážné kožní příznaky, tak se nechají očkovat i odpůrci očkování. „Tato nemoc má ‚naštěstí‘ vážné kožní příznaky, tím se nebudou chtít promořovat ani antivaxeři a nebude jim vadit ani mRNA vakcína,“ napsal v odpovědi.

Jenže přišla poetická reakce. „Naopak, budou na to hrdí a koupí ode mne licenci na pozdrav:

Pořádného flastence

Poznáš podle pupence,“ dočetl se Hajdúch.

A to jej uvedlo do tvůrčího třeštění, jehož výsledkem byla báseň.

„Vlastenec v boji za svobodu meč třímá,

pupenec zas tiše roste, jak se zima střídá.

Když vlastenec zvolá: ,Pro naši vlast žijem!‘,

pupenec se zasměje: ,Já jen kvést tu chci jen‘,“ zbásnil svou skepsi vůči takzvaným antivaxerům Hajdúch.

A přišel vodopád reakcí.

„Myslím, že jste přehnaně optimistický. Ti, co mají v hlavě dva zaprášené neurony, budou opět tvrdit, že je to výmysl,“ ozvalo se v odpovědi.

Přišel i argument, že opičí neštovice budou používané jako argument proti migraci. „,Alternativní‘ divnokanály to použijí spíš hlavně jako další kladivo na uprchlíky, to jo. Ale v zájmu Rusů je asi mít Evropu plnou opičích neštovic, takže nějaká pěkná antikampaň mířící na antivax cílovku taky dorazí, toho bych se nebál. Nebuďte ovce, opice neexistují,“ zaznělo.

Ale přišla i otázka, zda bude dost vakcín.

Té se docent Hajdúch chopil zodpovědně. Podle něho bude záležet na poptávce. Chvíli ovšem vakcíny mohou chybět. Než se ustálí výroba a distribuce. „Bude záležet na poptávce. Nyní vakcína je, přechodně by mohl být nedostatek, než se naškáluje výroba, ale obecně to bude zřejmě menší problém než u COVIDu.“

Marián Hajdúch se mediálně „proslavil“ v období covidových restrikcí. Kupříkladu ti, co se nechtěli očkovat, byli dle jeho názoru nemocní. „Myslím, že antivax je v podstatě nemoc a měla by se léčit. Něco jako patologické hráčství, v tomto případě se zdravím a životem (nikoliv nutně svým). Dle Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 je to číslo diagnózy F63.0,“ uvedl.

A pokračoval s přirovnáním k diagnóze: „U gamblera se objevuje nezvladatelná touha po riziku. Uspokojení ze hry je přímo úměrné riziku, tedy i výši sázky. Gambler často ke hře utíká před problémy, pocity viny nebo depresí. Komplikuje se předivo lží a polopravd, do nichž se gambler musí ukrývat, a to i před rodinou,“ napsal v srpnu 2021 na síti X.

Molekulární biolog Marián Hajdúch na konci pandemie poukazoval na to, že kvůli Covidu-19 a páté vlně epidemie může zemřít až deset tisíc lidí. V rozhovoru pro Seznam Zprávy poradce AntiCovid týmu koalice Spolu uvedl mimo jiné také to, že Česko zachrání jedině zdravý rozum. Do konce roku 2021 podle něho mělo onemocnět kolem 600 tisíc obyvatel a z nich do 10 tisíc lidí mohlo zemřít. Nic z toho se nestalo, protože covid v tu dobu odezníval a o pozornost se začala hlásit válka na Ukrajině, která covid jako téma definitivně umlčela.

