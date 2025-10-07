Veleba po volbách: Nejdřív řekněte, kam Fiala zemědělství dostal. Pak restart

Tak, přátelé, jsou za námi parlamentní volby a je třeba, aby čeští zemědělci řekli, co od nové vlády očekávají. Jsem si, coby emeritní šéf Agrární komory ČR a senátor naprosto jist, že české zemědělství potřebuje restart. Od nového ministra zemědělství očekáváme, že to bude odborník a bude podávat veřejnosti pravidelné a pravdivé informace. Domnívám se, že na začátku by to mělo být zhodnocení, kam vláda Petra Fialy zemědělství dostala. Zkrátka jakási inventura pro širokou veřejnost. Očekávám změnu mediálního obrazu českého zemědělství, kterou ovšem nejsou schopna současná média, která šla na ruku Fialovy vlády, provést. U něho bylo české zemědělství pod jeho rozlišovací schopnosti s tím, že všechno prý lze dovézt. Takže mezi prvními kroky nové vlády musí být změna mediálního obrazu českého zemědělství a získání veřejnosti pro podporu domácích potravin. Jsme v Klubu 2019 připraveni, takové nové agrární politice být maximálně nápomocni a máme zájem s novým vedením resortu spolupracovat ve prospěch věci.
Restart a začít také od školství…
Nastal čas restartu a je třeba spojit síly. Domnívám se, že to platí pro celou ekonomiku, nejenom pro zemědělství a jsem si jist, že předpokládaný nový premiér Andrej Babiš na to má a je to v jeho zájmu. Stejně tak se domnívám, že je třeba připravit mladou generaci – tudíž začít u školství. Abych byl dobře pochopen, budu citovat z knížky Lenky Procházkové Falešní svatí, kterou mi vloni věnovala:
„Za minulého režimu byla školní výuka sice prodchnutá ideologií, ale naprostá většina žáků 9. třídy věděla o zeměkouli, kontinentech, Evropě a vlastní zemi víc, než dnešní maturanti. Je sice pravda, že současní maturanti umějí anglicky, ale co je jim to platné, když mnozí nedokážou zformulovat myšlenku ani v češtině.“
Ano, tak to skutečně je. Proč? To je jednoduché. Takoví lidé se snadno ovládají a proto musí nová vláda začít také od školství. Ostatně, zde byla naše malá země uprostřed Evropy vždycky špička, která dala světu významné osobnosti světového formátu. Připomeňme si akademika Jaroslava Heyrovského (1890 až 1967), nositele Nobelovy ceny za chemii z roku 1959. Nebo Jaroslava Seiferta (1901 až 1986) básníka, spisovatele, novináře, nositele Nobelovy ceny za literaturu z roku 1984. To jenom příklad pro oživení paměti a jsem si jist, že pokud tento národ dostane příležitost a obnoví se plnohodnotný společenský, ekonomický a kulturní život, pak půjdeme rychle nahoru. Domnívám se, že toto všechno je v zájmu budoucího premiéra Andreje Babiše a že pro restart České republiky udělá maximum a že my, řadoví občané, budeme maximálně nápomocni.
Jan Veleba
exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: David Hora