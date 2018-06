Velký přešlap Kateřiny Valachové? Do Sněmovny poslala zákon, který by mohl sebrat peníze některým učitelům

V současné době existují v českém školství dva druhy finančních příplatků pro ty učitele, kteří vykonávají pracovní činnosti nad rámec svých běžných pracovních povinností.

První z nich je takzvaný zvláštní příplatek v rozmezí mezi 400 korunami a 2 500 korun měsíčně. Ten zahrnuje v současnosti různé aktivity pedagogů takzvaně navíc a pokrývá i třídnictví.

Druhým je příplatek za takzvané speciální činnosti přesně definované školskou vyhláškou. Zahrnuje například pracovní činnosti metodika prevence nebo koordinátora či metodika ICT (informačních technologií) na dané škole. Tento příplatek se v současné době pohybuje v rozmezí jednoho až dvou tisíc korun měsíčně.

Na nízký finanční bonus za třídnictví, který nereflektuje objem práce, si čeští učitelé stěžují dlouhodobě. Ti méně šťastní nebo z regionů se pak musejí spokojit s měsíční částkou pohybující se u spodní hranice stanoveného rozmezí.

Koncem května předložila skupina poslanců KDU-ČSL návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, který by zavedl příplatky určené výhradně pro třídní učitele v sazbě mezi 2 500 až 3 500 korun měsíčně. Původní „zvláštní příplatek“, který agendu příplatků pro třídní učitele řešil doposud, by novelou zanikl. Třídní učitelé by si ale oproti současnému stavu výrazně polepšili.

Návrh lidoveckých poslanců, který vznikl ve spolupráci s iniciativou Pedagogická komora, prošel vládou a nyní jej čeká hlasování na půdě Poslanecké sněmovny. Hlasovat by se o něm v prvním čtení ve Sněmovně mohlo už na konci června.

Jenže návrh nyní našel vyzyvatele v podobě novely totožného zákona z pera exministryně školství a v současné době poslankyně Kateřiny Valachové (ČSSD). Novela Valachové sice řeší obdobnou agendu, zavádí příplatky pro třídní učitele a speciální činnosti, ale jde na to takříkajíc od lesa. Reálné dopady její novely totiž mohou některým pedagogům peníze paradoxně ubrat. Absurdně to může vypadat proto, že právě Valachová si v době svého ministrování vybudovala mediální obraz ministryně školství, která chce a hodlá učitelům platově výrazně přidávat.

I Valachová ve své novele počítá se zavedením speciálního příplatku pro třídní učitele, ovšem pouze ve výši 1 000 až 1 500 korun měsíčně. Ten by tak byl výrazně nižší, než je návrh z pera lidoveckých poslanců.

Podle předsedy Pedagogické komory, která na původní novele KDU-ČSL spolupracovala, Radka Sárkoziho se pak dokonce může stát, že si někteří třídní finančně v případě přijetí novely Valachové dokonce pohorší (příplatky pro třídní se aktuálně pohybují v gesci zvláštního příplatku v rozmezí 400 až 2 500 korun měsíčně).

V oblasti speciálních přesně definovaných činností pedagogů (koordinátor, metodik ICT, metodik prevence) pak Valachová navrhuje snížení z rozmezí 1 000 až 2 000 korun měsíčně na sazbu 500 až 1 000 korun měsíčně. Příplatek pro pedagogy za vykonávání specializovaných činností se přitom neměnil od roku 2004.

Podle spolku Pedagogická komora novela, kterou navrhuje Valachová, obsahuje řadu změn, které jsou údajně „nesmyslné“. Novela má například měnit názvy specializovaných činností pedagogů. Opět se v ní objevuje i téma dvouletých dětí v mateřských školách, se kterým nedávno Valachová neuspěla.

Podle předsedy Pedagogické komory Radka Sárkoziho je podávání paralelního návrhu, který konkuruje novele poslanců KDU-ČSL, přičemž oproti ní příplatky třídním učitelům snižuje, absurdní. „Náš návrh podpořil Svaz průmyslu a dopravy, který je členem školské tripartity. Jeho přijetí doporučilo i Ministerstvo školství,“ sdělil k novele lidoveckých poslanců a Pedagogické komory Sárkozi.

„Rušno“ je nyní na facebookovém profilu exministryně školství Kateřiny Valachové, která „alternativní“ legislativní úpravu příplatku pro třídní učitele podala. Valachová ve svém nejnovějším příspěvku na sociální síti hovoří o „kyselém jablku“ a „legislativním šotkovi“. „Občas se stane a do předloženého návrhu se dostane legislativní šotek. Jako poslanci nemáme za sebou stovky úředníků na ministerstvech pro návrhy zákonů ani legislativní radu vlády. A tak se legislativní šotci, ač nevítaní, stávají, a odstraníme je a přemůžeme během procesu projednávání zákona ve Sněmovně,“ napsala doslova Valachová. „Nic snižovat nikdo nechce, naopak je třeba pracovat na větším množství financí pro školství,“ dodala.

Na dotazy ParlamentníchListů.cz k tomu, proč novelu zákona podala, zatím Kateřina Valachová neodpověděla. Ministerstvo školství ParlamentnímListům.cz sdělilo, že k uvedenému návrhu bude své připomínky teprve zasílat. „Poté se k poslaneckému návrhu vysloví vláda jako celek,“ sdělilo MŠMT ParlamentnímListům.cz.

autor: Jonáš Kříž