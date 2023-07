Velmi vážný problém pro Šmardu a miliardáře Bartu. Paroubek ho už vidí

MONITORING SÍTÍ Jiří Paroubek se pustil do ostré kritiky předsedy Sociální demokracie Michala Šmardy. „Vrchol politického neumětelství,“ řekl ke Šmardovu nedávnému rozhovoru pro Blesk. Za plán SOCDEM na ozdravení veřejných financí by udělil „Nobelovu cenu za ekonomii“. Negativně vidí Paroubek šance Sociální demokracie ve volbách do Evropského parlamentu. Politické pozice na levici se dle něj změnily, Šmarda si to asi neuvědomuje.

„Musím říci, že jsem za posledních třináct let viděl a slyšel od lídrů sociální demokracie, dnes už většinou padlých, seriál hloupostí. Ale brimbórium páně Šmardovo je vrcholem,“ napsal Jiří Paroubek v komentáři s názvem Političtí Einsteini z Lidového domu zveřejněném na Vasevec.cz. Komentářem reagoval na úterní rozhovor předsedy Sociální demokracie (SOCDEM) Michala Šmardy pro Blesk. Podle Paroubka je to vrchol politického neumětelství Sociální demokracie.

Paroubek se vymezuje vůči dvěma myšlenkám, které Šmarda v rozhovoru předestřel. První je ta, že „za současnou neviditelnost jeho strany mohou někteří lidé v místech, které občané odmítají akceptovat“. Paroubek k tomu poznamenává, že to je skutečně neotřelý přístup a nosná myšlenka, že za politické výsledky strany nemůže vystupování jejích předáků, ale lidé pracující „dole“.

Druhé myšlence, které se Paroubek také spíše posmívá, je Šmardův plán na ozdravení veřejných financí. Udělil by za něj Nobelovu cenu za ekonomii. „Prakticky šlehnutím kouzelného proutku vyspravit notoricky vysoce deficitní hospodaření státu o 180 až 200 miliard korun. Nevím, kdo ten plán v Lidovém domě vymyslel, ale je to ekonomický Einstein, hodný Nobelovy ceny za ekonomii,“ napsal Paroubek. Výhradu má i k času, kdy se politické prohlášení Šmarda rozhodl zveřejnit. O prázdninách a v termínu mezi svátky to podle něj nikdo číst nebude.

Paroubek připomněl, že už ve svém minulém komentáři radil členům ústřední revize komise SOCDEM, aby v případě, pokud doopravdy chybějí účetní doklady k výdajům za předchozí období v hodnotě milionů korun, aby reagovali ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení. „Skoro nemohu věřit, že by se výše výdajů, na něž prý strana nemá prvotní účetní doklady, mohla pohybovat kolem 15 milionů korun,“ vyjádřil svůj údiv Paroubek. A dodal, že pokud by se věc potvrdila, znamenalo by to, že finanční zprávy ČSSD z minulých dvou let byly „vycucány z prstu“.

Paroubka i z tohoto důvodu udivuje, že Šmarda v rozhovoru pro Blesk tuto informaci nepopřel, pokud to není pravda. „Tváří se, jako by ten problém neexistoval. Bohužel se domnívám, i na základě této jeho neadekvátní reakce, že je možné vyvodit, že tento problém existuje. Vždyť nebylo nic jednoduššího než tuto brizantní informaci rozhodně popřít,“ upozornil Paroubek. A že existence tohoto problému by mohla být vážná nejen pro SOCDEM, ale i pro miliardáře Jana Bartu, který se rozhodl stranu oživit.

Ke konci komentáře Paroubek připomněl, že politické pozice na levici politického spektra se změnily, když se sociální demokracie zbavila zkratky ČSSD a zabrala si ji Jana Volfová v rámci subjektu Česká suverenita sociální demokracie.

Důsledky by z toho mohly plynout u voleb do Evropského parlamentu. „Nevím, jestli si pánové Šmarda s Bartou uvědomili, jak to změnilo politické pozice na levici českého politického spektra. Pokud se například ve volbách do Evropského parlamentu utvoří kandidátka levicové koalice za účasti KSČM, ČSSD (dříve Suverenita), Národních socialistů a Domova plus nezávislé osobnosti, myslím, že bude mít podstatně vyšší šanci získat slušný úspěch ve volbách, nežli jaký má Bartova strana,“ zhodnotil Paroubek budoucí směřování Sociální demokracie.

