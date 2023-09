Velvyslanec u NATO Landovský je optimista: Ruský systém degeneruje

reklama

Současnou situaci na bojišti nelze podle Landovského označovat jako pat nebo ukrajinský neúspěch. „Ukrajina má šanci a já jsem pevně přesvědčen, že ruský systém degeneruje rychleji než naše společná vůle ho porazit. Takže pořád jsem optimista,“ uvedl v rozhovoru velvyslanec při NATO.

Ruská schopnost vnitřně fungovat je podle jeho slov den ode dne slabší. „Ta vnitřní paranoia musí být absolutně strašná,“ podotkl Landovský, že ruským systém „degeneruje“ a jeho společnost je apatická.

Pro Ukrajinu nevidí alternativu k budoucímu členství země v Severoatlantické alianci: „Důvod je jednoduchý. Rusko NATO zná, Rusko respektuje sílu, NATO je nejsilnější aliancí na světě a Ukrajina se může svobodně rozhodnout o své budoucnosti,“ uvedl s tím, že Severoatlantická aliance a Ukrajina jsou bezpečnostním zájmem spojeny nerozdělitelně.

„Patříme do skupiny zemí, která Ukrajinu podporuje bezvýhradně v otázce, zda vstoupí do NATO, a snaží se, aby k tomu došlo v nejbližší možné době po skončení války. Zároveň si všichni uvědomujeme, že obnova Ukrajiny a jakési její vychladnutí po válečném režimu, v kterém se nachází, nějaký čas zabere,“ uvedl Landovský.

Zároveň upozornil, že dlouhodobé odkládání rozhovorů o vstupu Ukrajiny do NATO by mohlo vést k frustraci. Nikdo si podle Landovského nechce vzít na triko, že by v evropském sousedství byl velice vyzbrojený a jednotný národ, který bude zklamaný, octne se mezi mlýnskými kameny historie a z něčeho, co přispívá k evropské bezpečnosti a snižuje ruský potenciál k dobývání okolních území, se stane země, která bude problematická.

Česko musí v souvislosti s nově schválenými obrannými plány Severoatlantické aliance rozdělit své úsilí mezi dvě hlavní oblasti. První je kredibilní příspěvek ke kolektivní obraně, druhou příprava českého území, které není frontovou zemí kolektivní obrany, na pomoc s přesunem sil a zabezpečení, uvedl Jakub Landovský.

„Česká republika ve své původní obranné strategii definovala jednu brigádu bez rotace na šest měsíců jako svůj maximální výtlak v otázkách kolektivní obrany. Myslím, že spojenci budou očekávat buď kvalitativní, kvantitativní, nebo obě zlepšení,“ dodal český velvyslanec při NATO Jakub Landovský. Některé menší země, například pobaltské, jsou podle něj schopné dát příspěvek řádově větší.

