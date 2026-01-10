Verdikt nad Turkem z úst Rychetského měl dopad i na Ústavní soud

Bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský považuje jmenování Filipa Turka členem vlády za protiústavní krok. V rozhovoru pro Deník N uvedl, že prezident Petr Pavel jednal v souladu se svým prezidentským slibem i povinnostmi, když Turka nejmenoval. Podle Rychetského existuje „velká řada výroků i kroků“, které Filipa Turka diskvalifikují z členství ve vládě v demokratickém právním státě a že ve výjimečných, řádně odůvodněných případech může návrhu premiéra nevyhovět.
V případě Filipa Turka podle něj existují vážné pochybnosti o loajalitě k ústavnímu hodnotovému řádu, vyplývající z jeho dlouhodobých veřejných výroků a postojů. Prezident poukázal na bagatelizaci či adoraci nacistického Německa, zpochybňování důstojnosti a rovnosti žen a menšin i relativizaci násilných činů z nenávisti.
Zdůraznil také, že nejde o jednotlivosti, ale o souhrn okolností, které podle něj znemožňují jmenování do vrcholné exekutivní funkce.
Na prezidentovo zdůvodnění reagoval bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, který jej v rozhovoru pro Deník N označil za dostatečné a ústavně konformní. „V prvé řadě je úctyhodné – a já si toho velmi vážím –, že pan prezident veřejně a jasně vysvětlil, proč se rozhodl tohoto konkrétního nominanta nejmenovat,“ uvedl Rychetský.
Jmenovat Filipa Turka by bylo „protiústavní“. „Za jediné přijatelné řešení považuji to, že pan premiér navrhne jiného člověka,“ dodal v rozhovoru bývalý předseda Ústavního soudu.
Hlava státu podle jeho slov má při rozhodování o návrhu premiéra určitý prostor a že jej prezident využil správným způsobem. „Prezident jednal v souladu se svým prezidentským slibem a svými povinnostmi,“ řekl bývalý šéf Ústavního soudu.
Podle něj navíc Filip Turek není kvůli svému chování a vyjadřování vhodným kandidátem na člena vlády. „Velká řada výroků i kroků pana Turka volá po tom, aby nebyl členem vlády v demokratickém právním státě,“ dodal.
Rychetský také upozornil, že prezident neměl povinnost své důvody zveřejňovat. „Mohl je sdělit premiérovi pouze ústně a nemusel je zveřejňovat. Ty důvody jsou za mě pádné a myslím, že jsou v souladu se základními ústavními principy,“ uvedl Rychetský.
https://t.co/3RpmsnDXLj— Deník N (@enkocz) January 9, 2026
Prezident Petr Pavel dostatečně zdůvodnil, proč nejmenoval Filipa Turka ministrem, míní bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. „Za jediné přijatelné řešení považuji to, že pan premiér navrhne jiného člověka,“ říká v rozhovoru. pic.twitter.com/Zvl4k8cl9s
Pod rozhovorem Pavla Rychetského pro Deník N se na síti X objevila také vlna kritických reakcí. Někteří komentující zpochybňovali jeho výklad Ústavy i dlouhodobou roli v justici. V komentářích zaznívalo, že bývalý předseda Ústavního soudu podle nich „ohýbá právo“ podle aktuální situace. „Už jednou ukázal, jak umí ohýbat právo. A to i proti svému vlastnímu názoru, který jednou platil a podruhé už ne,“ napsal jeden z diskutujících s tím, že Rychetský své vyjádření „snad ani nemůže myslet vážně“.
Další reakce se nesly v podobném duchu a kritizovaly podle jejich autorů příliš pružný výklad zákona. „Rychetský je člověk, který mistrně ovládá žvanění. Je tak dobrej, že dokáže přežvanit jakejkoliv zákon,“ uvedl jiný komentující. Objevovaly se i obecnější výtky k tomu, že právo je podle některých diskutujících vykládáno účelově a podle momentálních potřeb politické moci.
Část diskutujících zároveň poukazovala na to, že problémem podle nich nebyly právní argumenty, ale údajný „kádrový posudek“ Filipa Turka. Jeden z komentářů to shrnul slovy: „Soudruh Rychetský, rozvraceč Ústavního soudu. To nejsou právní argumenty, ale kádrový posudek. Přesně v intencích toho, jak je soudruh rozvědčík Pávek vyškolen rodnou stranou. Sám sebe nazývá strážcem ústavnosti, ale konat v rozporu s Ústavou mu nečiní problém. Prostě komouš, jak má být.“
Vedle ostré kritiky se objevovala i ironie a sarkasmus. Někteří lidé si z bývalého předsedy Ústavního soudu otevřeně dělali legraci a zpochybňovali jeho autoritu. „Co tak zrušit volby a Rychetský nám potom vysvětlí, že to je ohromný demokratický krok,“ zaznělo v jednom z komentářů.
Podle některých diskutujících tím Rychetský zároveň potvrdil jejich přesvědčení, že ani současnému Ústavnímu soudu nelze věřit.
V diskusi se opakovaně objevovaly i výrazně emotivní výroky, podle nichž Rychetského vyjádřením už nelze věřit a svými výroky se pouze „zesměšnil. Komentující mu také vyčítali, že „říká pokaždé něco jiného“, označovali ho za „škůdce Ústavy“ a zaznívaly proto i názory, že „tento zmetek už nemá právo se k věci vyjadřovat“.
