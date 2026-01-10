Verdikt nad Turkem z úst Rychetského měl dopad i na Ústavní soud

11.01.2026 7:11 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský považuje jmenování Filipa Turka členem vlády za protiústavní krok. V rozhovoru pro Deník N uvedl, že prezident Petr Pavel jednal v souladu se svým prezidentským slibem i povinnostmi, když Turka nejmenoval. Zároveň jeho vyjádření vyvolalo na sociálních sítích vlnu ostré kritiky, v níž část veřejnosti zpochybňuje Rychetského výklad Ústavy i jeho roli v čele Ústavního soudu.

Foto: Repro ČT
Popisek: Bývalý předseda Ústavního soudu, Pavel Rychetský

Bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský považuje jmenování Filipa Turka členem vlády za protiústavní krok. V rozhovoru pro Deník N uvedl, že prezident Petr Pavel jednal v souladu se svým prezidentským slibem i povinnostmi, když Turka nejmenoval. Podle Rychetského existuje „velká řada výroků i kroků“, které Filipa Turka diskvalifikují z členství ve vládě v demokratickém právním státě a že ve výjimečných, řádně odůvodněných případech může návrhu premiéra nevyhovět.

V případě Filipa Turka podle něj existují vážné pochybnosti o loajalitě k ústavnímu hodnotovému řádu, vyplývající z jeho dlouhodobých veřejných výroků a postojů. Prezident poukázal na bagatelizaci či adoraci nacistického Německa, zpochybňování důstojnosti a rovnosti žen a menšin i relativizaci násilných činů z nenávisti.

Zdůraznil také, že nejde o jednotlivosti, ale o souhrn okolností, které podle něj znemožňují jmenování do vrcholné exekutivní funkce.

Na prezidentovo zdůvodnění reagoval bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, který jej v rozhovoru pro Deník N označil za dostatečné a ústavně konformní. „V prvé řadě je úctyhodné – a já si toho velmi vážím –, že pan prezident veřejně a jasně vysvětlil, proč se rozhodl tohoto konkrétního nominanta nejmenovat,“ uvedl Rychetský.

Jmenovat Filipa Turka by bylo „protiústavní“. „Za jediné přijatelné řešení považuji to, že pan premiér navrhne jiného člověka,“ dodal v rozhovoru bývalý předseda Ústavního soudu.

Hlava státu podle jeho slov má při rozhodování o návrhu premiéra určitý prostor a že jej prezident využil správným způsobem. „Prezident jednal v souladu se svým prezidentským slibem a svými povinnostmi,“ řekl bývalý šéf Ústavního soudu.

Podle něj navíc Filip Turek není kvůli svému chování a vyjadřování vhodným kandidátem na člena vlády. „Velká řada výroků i kroků pana Turka volá po tom, aby nebyl členem vlády v demokratickém právním státě,“ dodal.

Rychetský také upozornil, že prezident neměl povinnost své důvody zveřejňovat. „Mohl je sdělit premiérovi pouze ústně a nemusel je zveřejňovat. Ty důvody jsou za mě pádné a myslím, že jsou v souladu se základními ústavními principy,“ uvedl Rychetský.

 

 


Pod rozhovorem Pavla Rychetského pro Deník N se na síti X objevila také vlna kritických reakcí. Někteří komentující zpochybňovali jeho výklad Ústavy i dlouhodobou roli v justici. V komentářích zaznívalo, že bývalý předseda Ústavního soudu podle nich „ohýbá právo“ podle aktuální situace. „Už jednou ukázal, jak umí ohýbat právo. A to i proti svému vlastnímu názoru, který jednou platil a podruhé už ne,“ napsal jeden z diskutujících s tím, že Rychetský své vyjádření „snad ani nemůže myslet vážně“.

Další reakce se nesly v podobném duchu a kritizovaly podle jejich autorů příliš pružný výklad zákona. „Rychetský je člověk, který mistrně ovládá žvanění. Je tak dobrej, že dokáže přežvanit jakejkoliv zákon,“ uvedl jiný komentující. Objevovaly se i obecnější výtky k tomu, že právo je podle některých diskutujících vykládáno účelově a podle momentálních potřeb politické moci.


 

Část diskutujících zároveň poukazovala na to, že problémem podle nich nebyly právní argumenty, ale údajný „kádrový posudek“ Filipa Turka. Jeden z komentářů to shrnul slovy: „Soudruh Rychetský, rozvraceč Ústavního soudu. To nejsou právní argumenty, ale kádrový posudek. Přesně v intencích toho, jak je soudruh rozvědčík Pávek vyškolen rodnou stranou. Sám sebe nazývá strážcem ústavnosti, ale konat v rozporu s Ústavou mu nečiní problém. Prostě komouš, jak má být.“

Vedle ostré kritiky se objevovala i ironie a sarkasmus. Někteří lidé si z bývalého předsedy Ústavního soudu otevřeně dělali legraci a zpochybňovali jeho autoritu. „Co tak zrušit volby a Rychetský nám potom vysvětlí, že to je ohromný demokratický krok,“ zaznělo v jednom z komentářů.

Podle některých diskutujících tím Rychetský zároveň potvrdil jejich přesvědčení, že ani současnému Ústavnímu soudu nelze věřit.



 


 

V diskusi se opakovaně objevovaly i výrazně emotivní výroky, podle nichž Rychetského vyjádřením už nelze věřit a svými výroky se pouze „zesměšnil. Komentující mu také vyčítali, že „říká pokaždé něco jiného“, označovali ho za „škůdce Ústavy“ a zaznívaly proto i názory, že „tento zmetek už nemá právo se k věci vyjadřovat“.

Jinde na netu:

