Veřejná správa je v IT zastaralá, potřebuje modernizaci. Řešením je open-source, říká Dovhomilja z Open-source Aliance

reklama

Open-source aliance vznikla s ambicí vytvořit optimální podmínky pro využívání open source produktů v oblasti státní správy a komerční sféře a umožnit veřejnoprávním institucím fungovat nezávisle na komerčních řešeních tak, aby už státní instituce nebyly závislé na vůli či nevůli dosavadních dodavatelů, kteří se spíš místo kvality dodávaných služeb snaží za každou cenu prodlužovat smlouvy na úkor státu. Více už vysvětluje Pavel Dovhomilja z Open-source Aliance.

“Od začátku je naším cílem vzít si na starost téma open-source, ve kterém jsme viděli příležitosti i po řadě veřejných prohlášení politiků či přímo premiéra, který o tom psal ve své knížce, že chce Česko digitální. Tohle téma nikdy nebylo uchopeno celistvě a nám šlo o vybudování aliance, která na trhu sdruží všechny subjekty zabývající se tímto oborem,” popisuje Dovhomilja.

Anketa Je třeba v Česku víc zdanit nejbohatší? Ano 84% Ne 12% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 3325 lidí

Jedna z jejich nosných myšlenek je spisová služba v rámci open-source. “Zde bychom vycházeli z představy, že každý úřad se řídí dle národního standardu a musí mít spisovou službu. Není nic jednoduššího, než vymyslet produkt spisové služby, který bude odpovídat národnímu standardu a ponese všechny podstatné prvky. Tedy například, že součástí dodávky bude otevřený zdrojový kód, bude to na internetu volně dostupné ke stažení a nakládat s tím,” uvádí.

“Na konci letošního roku chceme mít hotovou open-source spisovou službu pro potřeby velkých úřadů, krajů či ministerstev. Budeme tak schopni pokrýt potřeby organizací od mateřské školky po ministerstvo. Tím jsme naplnili jeden z hlavních cílů, které jsme si v alianci vytkli, tedy že dodáme reálný produkt, který bude odpovídat daným požadavkům a bude na open-source licenci a volně ke stažení,” prozradil Pavel Dovhomilja.

Zaměřili se prý i na práci v rámci vlastní organizace. “Kromě toho jsme se během této koronavirové doby soustředili i na dobudování samotné aliance a výborů, kterých je pět. Jde o výbor pro e-Government a architekturu, výbor pro bezpečnost, výbor pro legislativu, technologicko-procesní výboru a výbor pro digitalizaci ve zdravotnictví. Povedlo se nám dotáhnout celou řadu dalších projektů a řešení,” uvádí.

“Vlivem covidu a souvisejících omezení jsme bohužel nemohli naše výsledky příliš veřejně prezentovat na konferencích a jiných příležitostech. Jakmile se v tomto směru život vrátí do normálu, chceme navázat tam, kde jsme skončili. Před časem k jsme vystoupili na konferenci ve Sněmovně, kde bychom opět rádi přednesli posun, kterého jsme dosáhli. Díky tomu můžeme do věci víc zapojit veřejnou správu,” konstatuje Dovhomilja.

V rámci Open-source Aliance se zabývají také legislativou a právními procesy. “Řešíme otázku výběrových řízení a soutěží, aby bylo jasné, jak vše po právní stránce zvládnout. Zabýváme se i architekturou ve smyslu, aby šla naše řešení bez problému postavit a rozvíjet, a aby v otevřenosti nevznikla nepořádek a chaos, ale všechno mělo standard, jaký veřejná správa vyžaduje,” říká.

Aktuálně je prý situace v oblasti IT dost tristní. “V hlavním městě jsme viděli pod pokličku, jak to celé funguje a nevím úplně, jak daleko jsou třeba vládní úřady. Ale naše zkušenosti z Prahy ukazují, že posun ve smyslu modernizace zařízení a digitalizace úplně slavný není. Definoval bych to tak, že jde o velmi zastaralé systémy. Do dneška tam fungují věci vyvinuté v 90. letech, různě se záplatují a posouvají dál, jenže do té doby technologie prošly neskutečným vývojem a genezí. Vývoj aplikací je dnes úplně jinde. Absolutně to není v souladu s tím, co je dnes dostupné. Dostupné technologie zejména umožňují, že agendy a aplikace dají vyvíjet velmi rychle,” upozorňuje.

Má-li dojít k revoluci v oblasti informačních systémů, musí k tomu podle něho dojít co nejdřív. “Skutečně je nejvyšší čas, když vezmeme v úvahu, že řada z dodnes užívaných systémů ve veřejné správě je stará i více než 20 let. Stále ještě tady funguje praxe, že si instituce drží jednoho dodavatele dlouhé roky a ten nemá snahu příliš inovovat a modernizovat a trpí tím úřad a ve výsledku všichni, protože nemají systémy nastavené adekvátně k tomu, co je dnes potřeba. Pokud bude řešení postavené na open-source, může si zadavatel při nespokojenosti vybrat kohokoli jiného a ten bude v započatém řešení pokračovat dál, nemusí začínat od nuly. Vytváří to velkou konkurenci při dodávkách služeb. Dneska má dodavatel zákazníka svázaného a podle toho se k němu chová. Často jde o princip: jestli nezaplatíte, vypneme to. Při open-source řešení to udělat nejde a vytvoří to tlak na kvalitu dodávaných služeb,” dodává Pavel Dovhomilja z Open-source Aliance.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.