Věří lžím, to asi stáří. Rodičům jsem vymazal nevhodné TV kanály. Závadné e-maily už mámě nechodí, blokla jsem je. Mladí vzali boj s dezinformacemi do vlastních rukou, rozjelo se peklo

Vše odstartoval tento příspěvek, který sdílela Soňa Holečková. K příspěvku napsala: „Já bych ty všechny rodiče zakázala... Z cyklu Drákulky a drákulkové ??‍+???‍>?“ V onom příspěvku byly jednotlivé tweety z Twitteru, které původně sdílel Tomáš Čech s popiskem: „Na twitteru se teď hordy pseudo-liberálních pseudo-demokratů předbíhají v tom, kdo jak svým rodičům zablokoval maily, smazal TV kanály, umlčuje rodinnou diskuzi, apod. Malý výcuc v ofoceném.“

A co bylo tedy obsahem těch tweetů? Byly zde jednotlivé příspěvky a komentáře ohledně zděšených dětí, které jsou zděšené ze svých rodičů. Původní tweet zní dokonce následovně: „Na některé situace v životě není člověk nikdy dost připraven. Třeba na to, že se Váš 75letý otec pod vlivem nenávistných a dezinformačních e-mailů (a TV pořadů) změní ve Vašeho nepřítele a stane se zlým a protivným i na svá vnoučata... Ještě nikdy jsem na něj tak nekřičela ..??“ Napsala Michaela Šťastná.

Anketa Myslíte, že volební blok ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN vyhraje parlamentní volby? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 9151 lidí

Následovaly komentáře: „On je sám, že? Za těch pár let stačí návyk sledovat jen to co je na TV první v pořadí. U mámy Barrandov a Nova. Pak taky spamování od kamarádek. Pomůže s ním trávit pár večerů a nenásilně změnit návyky na média. A poštu od kámošek dát do spamu,“ reagoval Radan Kubant.

„Já rodičům nevhodné kanály z TV odstranil ze seznamu, v mejlu jsem zablokoval šiřiče lží a nenávistných emailů, a teď můžu klidně spát. :-),“ napsal Lukáš Churý a to nebylo vše. Uživatel Cocer 007 napsal: „Asi máme štěstí, že jsme v rodině všichni hodně umírnění on nemá nahrávače. Každý má nárok na svůj názor, ale měl by respektovat i názor ostatních. A když to nejde, pak je na řadě mlčení (ale to není vůbec jednoduché). Nenechte se otrávit,“ tento uživatel však pokračoval: „My máme pravidlo – o politice a situaci ve společnosti se jako rodina nebavíme. A když náhodou ten jediný fanatický z rodiny začne, všichni víme, že musíme změnit téma – i za cenu převrženého pití. Funguje to,“ rozepsal se o domácí situaci Cocer.

Nakonec zde byl komentář o posílání rodičů na vyšetření: „Ano, už jsem to psala taky. Může to být příznak stařeckých problémů. Někdy prostě člověk nereaguje na to, co má kolem sebe, ale vyhledává to, co odpovídá jeho vnitřnímu nastavení. Ale sama mám dva problémové rodiče. Je těžké je dostat na vyšetření proti jejich vůli,“ napsal uživatel, co si říká Drakulka.

Fotogalerie: - ČSSD o rozpočtu

No a co má s tím vším společného právě Martin Schmarcz? Napsal totiž doslova: „Ano, tohle je od trollů zločin proti lidskosti. Zasévat nenávist dokonce i do rodin. Na druhou stranu, vinu asi mají i ty děti a vnoučata, nejspíš nechali seniory osamělé. A oni pak v zoufalství naletí šmejdům, ať prodejním, energetickým, nebo mailovým. To je pokaždé stejný model. Chce to víc mluvit spolu v rodině, aby senioři nebyli odkázáni na dezinformátorské šmejdy.“