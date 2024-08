Veselo na Slovensku: Známého úředníka vyvedli z divadla, když vstoupil do děje. Napadli mě tyčemi, tvrdí

O incidentu na divadelním představení, k němuž došlo na východě Slovenska, informoval na sociálních sítích šéfredaktor Zamagurských novin Lukáš Marhefka.

„Přátelé, je to neuvěřitelné. Dnes nezáleží na tom, jestli se někomu představení líbilo nebo nelíbilo, když člověk chce, může zůstat, když potřebuje odejít, může odejít. Ale nikdo z lidí, kteří přijdou za státní peníze do malé dědinky, nebude ukazovat ramena na divadelním představení. Z úcty k divákovi a z úcty k hercům. Je to nehorázné. Pojďme prosím bránit svobodu, protože dnes jsme ve stavu, kdy je to vážné. Je to vážnější, než jsme si mysleli. Něco takového se nesmí dít. Nesmí,“ zdůraznil šéfredaktor, kterého Kuffa označil za sluníčkáře, když mezi nimi v divadle došlo ke sporu.

Žádná nuda na Slovensku. Šéfredaktor Zamagurských novin Lukáš Marhefka: Státní tajemník ministerstva životního prostředí Štefan Kuffa přerušil divadelní představení Národního divadla Košice Moje baby v amfiteátru v obci Malá Franková a z představení musel být vyveden. pic.twitter.com/oo35rWSheg — Poslední skaut™ (@Posledniskaut) August 18, 2024

Šlo o divadelní představení Národního divadla Košice Moje baby.

Kuffa vystřídal několik politických stran a hnutí, poslancem se stal za hnutí OlaNO, za které se v roce 2012 stal poslancem. V jednu chvíli však přešel do KDH, kde zůstal až do roku 2019. V roce 2019 KDH opustil a založil krajně pravicovou stranu Kresťanská demokracia – Život a prosperita (později Život – národná strana, zkratka ŽIVOT), které byl prvních několik měsíců předsedou.

Štefan Kuffa má sedm dětí, osmé mu zemřelo. Syn Filip je rovněž státním tajemníkem na Ministerstvu životního prostředí za SNS. Jeho bratrem je katolický kněz Marián Kuffa.

Poté, co byl Štefan Kuffa vyveden z představení, uveřejnil video, v němž prohlásil, že v rámci představení byl přehrán podle jeho názoru „perverzní film“, kvůli kterému měl potřebu povstat a vyzvat rodiče s dětmi, aby odešli z představení.

„Přeju vám pěkný večer, i když ho máme celý zkažený, protože před chvílí nás napadali herci a kulisáci ze Státního divadla Košice, a nejen tak něčím, nýbrž tyčemi. Můžete se zeptat lidí z Malé Frankové. Proběhlo tam krásné setkání, světelná mše a všechno. A na závěr večer pustili perverzní film, kde v jevišti byly malé děti ve věku 7, 8 i 10 let a když jsem upozornil na to, že toto nemají pouštět a vyzval jsem rodiče, aby děti vzali pryč. A napadli nás tyčemi a člověk, který natáčel krátké video, tak dostal přes ruku a nevím, jestli nemá zlomený palec,“ vyprávěl ve videu kolujícím po sociálních sítích Kuffa. „Mobil spadl na zem a rozbili můj telefon,“ doplnil.

Server Irish Independent upozornil, že ve hře hrají důležitou roli sex, drogy a salsa. Ženy na pódiu rozebírají i frustraci z nedostatku sexu v manželském životě.

Psali jsme: Rajchl (PRO): Nemůžeme zůstat pasivní, když vláda vytváří stále hlubší příkopy Praktiky eurokomise: Slovensko bito za to, co jinde nevadí? Koudelka se neudržel „Srocení dezolátů.“ Přijede i Jarek Nohavica. O čem mainstream mlčí Válek by měl ručit svým majetkem. A ti ostatní taky. Vyoral k nákupům vlády