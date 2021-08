Veterán z Afghánistánu: O žádné vyhrané válce se nedá mluvit

V Afghánistánu mělo dojít k uzavření dohody mezi vládou a Tálibánem, jinak nelze o vyhrané válce mluvit, zmínil v pořadu Interview ČT24 bezpečnostní expert a bývalý velitel operační skupiny SOG v Afghánistánu Lumír Němec. V zemi se dle něj podařilo úspěšně splnit pouze část působení s cílem zničit Al-Káidu a dopadnout Usámu bin Ládina. Kromě aktuální situace se vyjádřil i k pomoci tlumočníkům v Afghánistánu. „V okamžiku, kdy Tálibán dobude Kábul, je to pro ně rozsudek smrti,“ apeluje s tím, že to již je otázka jednotek měsíců. Pokud naše spolupracovníky nezachráníme, půjde dle Němce o zradu.

Upozorňuje na situaci, s níž se musí potýkat vojáci po návratu do civilu – i on sám jakožto absolvent vysoké školy ovládající angličtinu a ruštinu prý nemohl najít po předložení životopisu uplatnění. Glosoval, že mnozí vojáci to mají ještě horší: „Zeptají se vás: ‚Co umíte?‘ ‚Tak střílím, skáču s padákem, umím řídit…‘“ Němec se nakonec rozhodl založit si bezpečnostní firmu. Sociální začlenění vojáků do společnosti dle něj nefunguje.



A jak hodnotí působení spojeneckých sil v Afghánistánu? Míní, že cíl dopadnout Usámu bin Ládina a zničit Al-Káidu se podařil. Druhý cíl, jenž měl spočívat ve zničení Tálibánu a zamezení tomu, že by se Afghánistán stal zemí, ze které jsou podnikány teroristické útoky, dle něj zdařilý už nebyl. „V Afghánistánu selhaly politické špičky – jak afghánské, tak i evropské a celosvětové. Válku nevyhrajete tím, že dobijete hlavní město…“ řekl s tím, že po dobytí hlavního města se válka dá vyhrát, pokud dojde k uzavření nějaké dohody, k té však v případě Afghánistánu mezi vládou a Tálibánem nikdy nedošlo.

Upozornil, že boj s Tálibánem je učebnicová guerillová válka a pokud by se jej podařilo porazit na určitém území, tak se po seskupení vrátí stejně zpět, kupříkladu z Pákistánu. „Z mého pohledu tam byla nutná dohoda, ke které tam ale nikdy nedošlo,“ uvedl.



Zda padne Kábul, to je dle něho jen otázkou času, jelikož se Tálibánu daří postupovat i přes mnohonásobnou převahu afghánské armády, která měla být navíc dobře vycvičená. Němec řekl, že má vůči Afgháncům respekt; při bojích proti nim poznal, že jsou prý dobrými a statečnými bojovníky. „Ti chlapi mají proti výborně vyzbrojeným armádám lehké zbraně a možná tak nějaké rpgéčko, ale stejně jsou jim schopni vzdorovat… Používají to, co mají a jsou v tom dobří,“ hodnotí. Zda bude dohoda se Spojenými státy o neútočení na ně a jejich spojence, to dle něj zatím není vůbec rozhodnuto, neboť kdykoli mohou přijít tlaky od islámských fundamentalistů.



Problém ve strategii amerického prezidenta Joea Bidena spočívající v zanechání Afgánců, aby se o svou zemi starali sami, vidí v tom, že po dosazení afghánské vlády došlo z naší strany k jejímu dotování, v obrovských sumách, které ale dle něj mizí v bující korupci. Situaci navíc komplikuje, že i v armádě nejsou špičky dosazovány dle schopností, nýbrž podle známostí. Sleduje prý názory mnoha afgánských obyvatel a mnozí z nich kvůli korupci a neschopnosti tamní vlády věří, že Tálibán sice ovlivní jejich životy, ale bude tam „nějaký řád“. Tamní situaci podobně vnímají i samotní vládní vojáci, a ti tak občas i ochotně bez bojů odevzdávají zbraně.

Na rozdíl od armády prý tamní policie byla zkorumpovaná už před téměř 15 lety: „Měli jsme v instrukcích, že kdybychom se dostali do problémů, že se nikdy nemáme obracet na afghánskou policii, s největší pravděpodobností by nás totiž prodali Tálibáncům.“ Mnoho lidí dle něj šlo do afghánských bezpečnostních sil jen pro peníze.



Pokud naše spolupracovníky, kteří se učili česky a chtějí v Česku žít a pracovat, nezachráníme, bude to dle něho zrada. „Bylo jim slíbeno, že budou přesunuti do České republiky,“ řekl s tím, že tlumočníci již dříve měli vyplnit žádosti o zařazení jejich rodiny do přemísťovacího programu, nakonec však bylo vše utnuto. „Když vám někdo pošle fotky třech holčiček ve věku od čtyř do osmi let... a já si dokážu živě představit, co je čeká…“ zaznělo. Psali jsme: Měli jsme vycvičit afghánské vojáky. Teď vidíme výsledek, říká natvrdo generál Šedivý. A mezitím Tálibán jedná s Čínou... Evropa se musí připravit na masivní příliv běženců, Tálibán posiluje svůj vliv v Afghánistánu K hranicím Evropy se požene milion běženců. Tálibán bere vše, ale... Spisovatel Roček o dalším vývoji v Afghánistánu Radikální islamistické hnutí Tálibán v Afghánistánu rychle postupuje

