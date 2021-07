Videa ze Sněmovny, kam se poděla? „Museli to smazat, pod dohledem.“ Lubomír Volný pro PL

„Poslanci musejí vědět, že pokud mi budou zkracovat vystoupení na pět minut, tak to nikdy pět minut nebude,“ vysvětlil poslanec Lubomír Volný ke svému protestu, kvůli němuž byl policisty znovu vyveden ze Sněmovny. Podle něj mu kolegové nezákonně – na pouhých pět minut – zkrátili možnost promluvit k voličům, a politik si to nechtěl nechat líbit. A zmínil také, že si incident ostatní poslanci natáčeli. Ale videa prý museli smazat.

Anketa Co soudíte o Lubomíru Volném? Skvělý politik a bojovník za svobodu 33% Přehání to, ale souhlasím s ním 17% Moc dobrého si o něm nemyslím 4% Je to kašpar a hlupák 46% hlasovalo: 8837 lidí

Krok zkrácení času obhajoval předseda Sněmovny Radek Vondráček a Sněmovna ho odhlasovala. „Takže došlo opět k porušení zákona vládními poslanci. Vláda už má přes třicet nezákonných nařízení, takže vládní a mnozí opoziční poslanci potvrdili další nezákonnost,“ domnívá se Volný. Ten měl původně u řečnického pultu v plánu vysvětlit lidem, čeho se týkají jimi předložené pozměňovací návrhy. Přenos z vystoupení chtěli přenášet do mobilních telefonů voličů přes Facebook. Pozměňovací návrhy se týkaly „zákazu diskriminace neočkovaných při volbách a zákazu diskriminace neočkovaných ve volebních komisích“. Kromě toho se jednalo o hlídání volebních uren pro ty, kteří hodlají volit ze svých automobilů. Podle Volného by měli mít zástupci politických stran právo na nonstop vizuální kontrolu těchto volebních uren. A to dokonce i v noci v místnosti, kde se urna nachází.

Nejdříve chtěl mluvit, pak se rozhodl protestovat

Když pak Volný mířil k mikrofonům, uvažoval prý, jak má během pěti minut vysvětlit celé republice tři papíry textu A4 pozměňovacích návrhů. „A to nešlo stihnout, a to bylo přesně účelové. Když jsem se tam postavil, tak jsem přemýšlel, že budu mluvit, ale vedoucí schůze, pan Desítka Hanzl, mi opět – jako vždycky – nezjednal ani klid na vystoupení. Poslanci po sobě pokřikovali, hučeli a dělali kravál. Bylo to jak v opičárně. Tak jsem přemýšlel – já tu budu pět minut mluvit ke zvířátkům, která se neumějí ovládat, takzvaným kolegům. A lidé, kteří by to chtěli sledovat, se opět nic nedozvědí.“

Rozhodl se proto pro formu protestu, kdy bude pět minut mlčet. „Pak jsem si všiml, že kolegové z toho mají ještě větší srandu. Z tónu pana předsedajícího, který mě nabádal, abych mluvil, jsem cítil, že z toho má také legraci a uvědomil jsem si, že když budu pět minut stát a nic neříkat, tak se republika opět nedozví, že byla porušena ústava a právo ústavního činitele. A rozhodl jsem se ke stejné formě protestu, jaký dnes běžně provozují příznivci boje proti klimatickým změnám, proti klecovým chovům a podobně. Takže jsem místo fyzicky obstrukčně zabral, aby si kolegové uvědomili, že jestli mi budou krátit vystoupení na jeden krát pět minut, tak z toho nikdy nebude pět minut. Bude to hodina,“ uvedl Lubomír Volný.

Volný: Doufám, že si lidé najdou, proč to dělám

Zároveň si podle svých slov byl vědom, že se o incidentu bude mluvit. Doufá tak, že ti, které jeho chování rozčiluje, si zjistí, co události předcházelo. Celých pět minut tedy mlčel a pak odmítl řečnický pult opustit. Přenos ze Sněmovny i celé jednání bylo přerušeno a přivolaní policisté ho museli odvést. Lubomír Volný se k tomu nechal slyšet, že „kluci vyhráli. Bylo jich pět“. Pro ParlamentníListy.cz popsal, co se dělo mimo kamery: „Policisté za mnou přišli, s většinou se známe a povídáme si normálně. Vyzvali mě, abych odešel. Řekl jsem jim, že dobrovolně nemohu odejít, že situace v republice je tak závažná při porušování zákonů a ústavy jak vládou, tak Sněmovnou, že dobrovolně neodejdu, že zůstanu. Chytil jsem se mikrofonu, vzepřel jsem se a následovala ani tříminutová potyčka, kterou natáčela na své telefony řada kolegů a kolegyň. Ti dostali stranický příkaz veškerá videa smazat, akorát je někdo prodal Blesku, ale všichni dostali příkaz je smazat. Vím, že dokonce v některých klubech se to dělalo pod přímým dohledem předsedy klubu. Všechna videa musela být smazána, aby nikdo neviděl, jak ten zásah probíhal,“ tvrdí Lubomír Volný.

„Policisté ochranné služby provedli na žádost předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR služební zákrok proti poslanci, který odmítal opustit řečnický pult. Při zákroku byly použity donucovací prostředky hmaty a chvaty, ke zranění osob nedošlo.“ Tak okomentovali na sociálních sítích celý zásah policisté. Poslanec Volný má podle svých slov namožené koleno. Na otázku redakce, zda hodlá v tomto způsobu protestu pokračovat, dokud se nezmění krácení času jeho vystoupení, odvětil, že hodlá využívat veškerých možností, které mu jako poslanci Parlamentu České republiky dává jednací řád, aby legitimně obstruoval. „V této Sněmovně se obstruuje systematicky čtyři roky, když opozice nechce, aby se dovolila Rada České televize. Vezmou si dvanáctihodinovou pauzu, a to je podle mne výraz neúcty ke všem ostatním členům. Nebo mluví desítky hodin úplně o ničem ve věcech, které nejsou zásadním způsobem rozhodující pro budoucnost České republiky. Ale když chce řadový poslanec vyslat zprávu, že se tady děje něco velmi podezřelého, tak mu zkrátí čas na pět minut a nechají ho vyvést policií. Dvanáctihodinová obstrukční přestávka, několikrát za sebou zmařené celé týdny jednání Poslanecké sněmovny obstrukcemi, to je v pořádku, ale poklidný protest jednoho poslance…“ řekl politik.

Obstrukce nevadí, tichý protest ano

Sám prý očekával, že ho nechají sedět na místě, a mikrofony přesunou k vedlejšímu stolku. „Mohli mě nechat sedět a mluvit vedle, a bylo by to lepší. Ale na poslance, který upozorňuje, že vládu v České republice převzal organizovaný zločin, se nasadí pět policistů,“ podotkl. Právně ale spor řešit nehodlá. „Když bude člověk sledovat jednání Poslanecké sněmovny, uvidíte, že je to vždy účelové v okamžiku, kdy se já jdu vyjadřovat k tématu, které souvisí s lacinou dostupnou léčbou nebo s informacemi o vakcinaci. Když se někde objeví moje jméno a poslanci vědí, že budu vystupovat, okamžitě se speciálně kvůli mně navrhuje zkracování doby. Naposledy před třemi týdny, to bylo naprosto flagrantní. Celou dobu jsem se nehlásil do diskuse a potom jsem se napsal jako poslední. Kolegové, když se objevilo moje jméno na tabuli, si vyjednali přednostním právem vystoupení a zkrátili čas na dvakrát patnáct minut,“ popsal Lubomír Volný.

Domnívá se také, že se rozhodovalo o zákonech, které mohou v kombinaci s dalšími nezákonnými nařízeními vést k tomu, že neočkovaní lidé nebudou moci být ve volebních komisích a nebudou moci volit v klasických volebních místnostech. „A několik lidi bude muset volit do uren, které jsou pod dohledem krajského úřadu, kde vládnou hejtmani, kteří se také podíleli na nezákonných opatřeních. Oni mají velkou motivaci, aby v urnách nezůstaly hlasy, které tam lidé dají. A urna bude nezabezpečená, bez dozoru, vše bude na čestné slovo hejtmanů, kteří prokázali, že žádnou čest nemají,“ dodal nakonec Volný.

