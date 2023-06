Vidlák: Poláci, Němci i Ukrajina, všichni mají výhody. Češi ne. Vládě je to jedno

REPORTÁŽ „Jídlo z 3D tiskárny!“ „Prasata smrdí, krávy prdí.“ I o tom, že nezhyneme „na atom,“ ale na rychlost technologií a sociální sítě, byla řeč na besedě o současnosti a budoucnosti zemědělství na Moravě, která se konala ve Velkém sále Veřejného ochránce práv v Brně. „Chraň pánbůh toho, kdo by si chtěl prase živit, protože to smrdí. Zůstalo pár přestárlých chovatelů králíků a slepice spočítáte na prstech jedné ruky,“ zaznělo od předsedy Regionální agrární komory Jihomoravského kraje Václava Hlaváčka. Bloger Vidlák, Daniel Sterzik, přidal příběh o tom, jak zavařuje jeho tchýně a vzkázal: „Kdo bude ochotný do toho říznout a politicky přežije?“

Besedou o současnosti a budoucnosti zemědělství na Moravě provázel ústavní právník Zdeněk Koudelka, který informoval o vytvoření „moravského prutu“ spolku Svatopluk. Postupně představil tři hosty a nejdřív dal slovo někdejšímu šéfovi Agrární komory.

Václav Hlaváček, dnes předseda Regionální agrární komory Jihomoravského kraje a zemědělec, reagoval na dotaz o střídání stráží na postu ministra zemědělství i v Agrární komoře. „Musím se dívat na věci z pohledu republiky, ne svého podniku. Co se týká bývalého ministra, myslím si, že to byl mimořádně slušný člověk. Pro mě je to škoda. Byl prvním ministrem, který šel do boje s holýma rukama trošku naivně proti nadnárodním řetězcům. Nikdo ho nepodržel. Ani vlastní strana, ani místopředseda vlády Marian Jurečka, který sektor řídil prostřednictvím Zdeňka Nekuly, tak jak řídí ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Petra Hladíka. To je realita. Nepodržel ho ani Petr Fiala ani my,“ střelil hned ze startu do vlastních řad.

Právník Zdeněk Koudelka provázel besedou v sále ombudsmana. Foto: Daniela Černá

U mikrofonu Václav Hlaváček, bývalý předseda Agrární komory ČR. Foto: Daniela Černá

Jasně sdělil, kdo je vítězem sporů mezi zemědělci. „Zvítězil 5:0 zástupce obchodních řetězců Tomáš Prouza a nadnárodní obchodní řetězce. Teď je otázkou, co udělá nový ministr, jestli bude v boji pokračovat, nebo nadnárodním řetězcům uhýbat. To bude rozhodovat, jaké bude české zemědělství. Domácí trh ztrácí. Nedostává se tu žádná česká komodita,“ popisoval. „Podívejte se, kolik se řetězců staví ve srovnání se zeměmi Evropské unie a světa? Máme nejvyšší prodejní obchodní plochu nadnárodních řetězců na hlavu a druhou největší plochu skladovacích kapacit na občana,“ poukázal. Reakce na klimatickou změnu podle něj představují: zabetonovat a zaasfaltovat.

Nový ministr? Povede zemědělství naznačeným směrem

Daniel Sterzik, bloger známý jako Vidlák, ředitel Institutu českého venkova a drobný zemědělec, konstatoval, že velké řetězce vítězí všude. Nediví se, že Nekula bitvu prohrál. Záda nemohl mít krytá, protože není jak a kým. Připomněl, že naše zemědělství má nižší dotace než Němci, musí platit vyšší DPH než Poláci, Ukrajina je schopná vydávat velice levné komodity. „V tomto koktejlu, jak chcete být ministrem zemědělství a něco s tím udělat?“ ptal se. Ve vládě nikdy nebyla žádná vůle podmínky narovnat a pokud český zemědělec uspěl, tak navzdory podmínkám. „Dost předpokládám, že pan Výborný na tom nebude jinak. Povede zemědělství jediným možným naznačeným směrem. Řetězce si pozici spíš upevňují. Nevěřím tomu, že za současném směru, který vláda nastavila, je možná nějaká změna,“ dodal.

Daniel Sterzik, bloger známý jako Vidlák, v Brně. Foto: Daniela Černá

Koudelka připomenul, že Marek Výborný je teolog a naše zemědělství opravdu může zachránit jen zázrak. Právě jižní Morava je významný region zvláště po stránce vinařství. Slovo tak dostal další z hostů, docent Miloš Michlovský, významný moravský vinař. „Odešel jsem ze svazu vinařů. Odborníci, protože sami hospodaří, jsou často bráni tak, že mohou nahrávat sobě a vše vidí jen ze židle vlastního podniku. Je období, kdy se do řízení dostávají spíš marketingoví odborníci. Ve vedení je hodně lidí, kteří vinařinu nepraktikují. Možná se ztrácí cit,“ podotkl Michlovský.

I vinařská scéna je velmi rozštěpená. Vyjednávání o spotřební dani vedou hned tři organizace. Ne úplně šťastným způsobem. „Dárkový předmět byl vyškrtnut,“ konstatoval. Přidal i příběh ze života, kdy mu lidé vyčetli, že neplatí daně. „Proti vinařům se lidé postavili a je to vidět. Přichází jich méně a méně utrácejí,“ podotkl. Kdo cíleně nebudoval vinice s vyšším výnosem na hektar, bude mít složitější podmínky. „Možná sadit nové odrůdy s potenciálem, co se týká plodnosti, kvality i cukernatosti,“ uvažoval. Jenže kdo do toho půjde?

Vinař Miloš Michlovský a bloger Daniel Sterzik. Foto: Daniela Černá

„Vinařina je pro ně bezvýznamná. Nevidím blízké světlo v tunelu. Za poslední dobu už jsem odešel z jednoho významného řetězce a z druhého budu kvůli cenám odcházet teď. Smráká se a lusknutím prstem toto nikdo nevyřeší,“ vzkázal.

Bloger Vidlák vyprávěl, kolik sklenic zavařuje tchyně

Koudelka pak dotazem přešel k menším zemědělcům. Dřív se políčka rušila a teď začíná nový trend, kdy si lidé opět chtějí i na malých pozemcích pěstovat produkty. „Zemědělství se vrací. Lidé začínají cítit, že přicházejí o něco, co na venkov patří. V mnoha případech je to tradice přerušená, přesto si začínají více vážit toho, co kolem vesnic mají. Chtějí, aby záhumenky přestaly být zatravněné a místo nich přišla obdělaná půda. Myslím si, že české zemědělství se musí zachránit tím, že se začne znovu v malém. Dřív se šlo k vysokým výnosům a větším podnikům, ale kam jsme došli? Podle mě patří k Moravě malý sklípek a malý vinohrad,“ popisoval Sterzik. „Buď se české zemědělství stává korporací, nebo lidé pracují na záhumenku,“ dodal.

Všichni, co se snažili fungovat v nějakém středu, skončili. „Říkávám, že tchyně zavařuje několik tisíc sklenic a i přesto, že je prodává po rodině a nejbližším přátelům, v podstatě už do práce chodit nemusí, na své zdravotní a sociální si bez problémů vydělá. Pak je tu další možnost. Agrofert atd. a ti jsou schopní s armádou účetních a právníků vydělat i v globalizovaných podmínkách. Ti, kdo zůstali mezi tím, jsou ožebračování a likvidováni. Jestliže se nepodaří nastolit nějaký trend, kdyby se toto zvrátilo, skutečně zůstanou jen malí a velcí,“ vysvětlil.

Hlaváček už se domnívá, že skončí i firmy typu Agrofert, protože půda je skupována. „Lidé střelí půdu, kterou jejich prarodiče horko těžko získávali a platili. Aby si udělali radost, tak ji střelí a je jim to šumafuk. Většina vlastníků ani neví, kde půdu má. Žiji na dědině, kde už není žádný chovatel prasat. Zabíjelo se tam ročně tři sta kusů záhumenkových prasat, dnes nula. Chraň pánbůh toho, kdo by si chtěl prase živit, protože to smrdí. Zůstalo pár přestárlých chovatelů králíků a slepice spočítáte na prstech jedné ruky. Když jedu s traktorem, obtěžuji všechny spoluobčany, protože dělám hluk. Nastupující generace zlenivěla,“ konstatoval někdejší předseda Agrární komory ČR.

Jídlo z 3D tiskárny. „Babiš je záhumenkář“

Problém vidí v uvažování lidí pod taktovkou monopolu techniky a sociálních sítí. „Zahyneme na sociální sítě! Ty nás zlikvidují, přejedou nás jako parní válec,“ konstatoval a ukázal lidem v sále papír s nakresleným jídlem. „Přinesl jsem vám jídlo na 3D tiskárně. Budete si vybírat. Nebude potřeba kráva, protože prdí a produkuje metan. Dneska děcka ví, že mlíko je z Kauflandu. Trend jde jinak a rozhodne kapitál. Několika jednotlivcům, kteří zbohatli na nás všech, protože vláda neřešila, co měla, to vyhovuje. Budou si dělat, co chtějí. Mají své nákupčí, kteří chodí s kufříkem peněz a nakupují půdu. V porovnání s nimi je Babiš záhumenkář. Řešíme Babiše a neřešíme dostupnost českých potravin,“ rozjel se. „Likvidují se šmahem ovocné sady, nevysazuje se skoro nic. Koho to v této republice zajímá? Nikoho! Hovoříme o globální změně a adaptaci? Nikomu to nevadí. Kaufland se chlubí, že zasadil tisíc stromů a jejich manažer vše krásně zdokumentuje. Taková je realita,“ přidal už na síle hlasu.

Připustil i to, že sehnat dneska traktoristu, je nadlidský úkol. „To není pesimismus. Chceme slyšet, že budou krásné zítřky? Ale kde je ten krásný zítřek?“ Vláda se baví o daních, ale ne o miliardách, které jdou z republiky pryč? Nikdo u nás nenajde odvahu, aby řetězce umravnil,“ obává se Hlaváček. „Jestliže udělali zákon na nás, tak proč neudělají zákon pro nadnárodní obchodní řetězce? Nevidím v tom problém,“ komentoval a přesně ukázal na toho, kdo radí premiérovi a likviduje lidi. „Co vláda předvádí je naprostá ubohost!“ vzkázal.



Bloger Vidlák upozornil, že Babiš chtěl koupit jeden z řetězců a za tři dny od nápadu upustil. „Kdo bude ochotný do toho politicky říznout a politicky přežije?“ vzkázal. Popisoval, že lidé normálně chodí do práce a po večerech si obdělávají menší pozemky, aby doplnili potraviny. Stát samozřejmě tuto produkci podporovat nebude, jen může jít o „poslední skrojek", který nakonec najdeme.

Vidlákův klobouk Foto: Daniela Černá

