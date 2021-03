Vím, proč se bojíte Sputniku, padlo od Okamury. Ale také jiné zprávy

O ruské vakcíně Sputnik toho bylo v posledních dnech napsáno hodně. Čeští i slovenští odborníci nejednou prohlásili, že by tato vakcína měla být prověřena Evropskou lékovou agenturou. Poslanec hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury Jiří Kobza má však za to, že kořeny obav ze Sputniku planou z toho, že by tato vakcína opravdu mohla fungovat.

Český prezident Miloš Zeman lobbuje za dovoz ruské vakcíny Sputnik do České republiky a hlásí, že na vakcínu nelze koukat ideologickými brýlemi a je třeba ji brát jen jako nástroj pro záchranu lidských životů.

Miloš Zeman dal ve vysílání najevo, že v Česku nemáme dost vakcín. Proto se obrátil v dopise na ruského prezidenta Vladimira Putina a dostal od něj příslib, že do Česka doputuje vakcína Sputnik V. Umí si prý představit, že v Česku se bude využívat i čínská vakcína. „Jak víte, já mám dobré vztahy s ruským i s čínským prezidentem,“ připomněl prezident Zeman.



Poté si rýpl do šéfa BIS Michala Koudelky. „Budou-li nás různí Koudelkové varovat před ruskou nebo čínskou vakcínou, tak je nutné jim říci, že vakcína nemá žádnou ideologii,“ zdůraznil Zeman.



Za důležité považuje, aby byla vakcína schválena příslušnými orgány. Zemanovi by stačily české kontrolní orgány a nečekal by na Evropskou lékovou agenturu.



„Mně by stačilo stanovisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv. SÚKL by neměl být líný a měl by to udělat tak, jak to udělali v Maďarsku. A když mi zase nějaký blbeček bude říkat, že jsem ruský nebo čínský agent, tak já říkám, že to dělám pro svou zemi,“ řekl Zeman.

Psali jsme: Zeman rozjel kanonádu: Lehce dementní odmítači očkování. Novinářští blbečci. Blatný na odpočinek. Pokud nás Koudelkové budou varovat před ruskou a čínskou vakcínou...

Také předseda vlády Andrej Babiš (ANO) dává jasně najevo, že by neměl nic proti tomu, kdybychom vakcínu Sputnik v Česku využili. Třeba na testování ve firmách.

„Pokud bychom vakcínu Sputnik dovezli, byla by dobrovolná. Všechny vakcíny, které nejsou schválené EMA, by klidně mohly kupovat jen firmy, které by to kupovaly pro své zaměstnance, pokud o to projeví zájem. Platí ale, že i takto dovezená vakcína musí být bezpečná,“ řekl premiér.

Slovenský premiér Igor Matovič už dokonce objednal 2 miliony dávek této vakcíny. Nákup však tajil jak před prezidentkou Zuzanou Čaputovou, tak před svými politickými partnery, ocitl se pod palbou kritiky. Slovenští i čeští biochemici jako je Jan Konvalinka a další, upozorňují, že Sputnik může být kvalitní vakcína, ale to, zda je kvalitní, by měly prověřit příslušné evropské orgány. Pak teprve by se měla využívat v Česku. Ruská federace však o registraci vakcíny Sputnik v EU nepožádala.

EU kvůli tomu zvažuje, že pokud se někdo nechá naočkovat právě Sputnikem, nebude moci využívat covid pas pro volné cestování, protože Evropská léková agentura nebude moci potvrdit, že Sputnik proti nemoci covid-19 funguje.

„Stále se divíme, proč Rusko teoreticky nabízí miliony a miliony dávek, aniž by dostatečně pokročilo v očkování svých vlastních lidí,“ zeptala se v této souvislosti šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Poslanec SPD Jiří Kobza vidí za obavami ze Sputniku jeden důvod.

„Myslím, že tu současnou hysterickou mediální kampaň proti vakcíně Sputnik V charakterizuje ponejvíce strach Aspenu a dalších jim podobných spolků, aby se neprokázalo, že Sputnik opravdu funguje a je bezpečný,“ konstatoval Kobza.

Pirátský právník Ondřej Dostál, expert na zdravotní právo, nabízí jistou cestu, jak se Sputnikem naložit.

„Proč tolik povyku kolem neregistrovaného použití "východních" vakcín a dalších léčiv? Legislativa to umožňuje, rozhodný je poměr přínosů a rizik, ten půjde zjistit ze zemí, kde se daný lék již používá. Vláda bohužel neumí využívat mimořádných pravomocí než k lockdownům a šikaně,“ rozzlobil se na sociální síti Twitter Dostál.

