Vitásková: Zrušit příspěvky neziskovkám. Vyloučit válečnou pomoc Ukrajině. Kdo vydělává na rušení jaderných elektráren?

Vláda představila úsporný balíček opatření, která by měla vést k snížení zadluženosti. Jak se na tyto kroky vlády, jež jsou široce kritizovány, díváte?



Každé opatření, která vlády v tomto smyslu dělají, mají více odpůrců než podporovatelů. Vzpomeňme si na různé balíčky, balíky, batohy, za předcházejících vlád. Ať již to bylo například za Václava Klause, Mirka Topolánka a řady dalších premiérů. Vždy, když politici nezvládali svoji roli „být dobrým hospodářem“, přišla na řadu více či méně zdařilá reforma, která přinášela jen „utahování opasků“, ale žádný hmatatelný pozitivní výsledek pro národ.



Nyní je to stejné. Ve státní pokladně chybějí peníze, tak se zvednou daně, přijme se úsporný balíček. Obávám se, že k tomuto rozhodnutí chybí podrobná analýza dopadů, která může být nejen pro občany a firmy, ale především pro stát opětovně fatální.

Můžete upřesnit, v čem vám konkrétně analýza dopadů chybí?



Každý záměr, kdy se něco z pozice státu nařizuje, tudíž je zahrnuto do legislativy, by měl mít řádnou analýzu dopadů. A to se neděje!



Je to stejné, jako když jsme se pustili do „zeleného šílenství“. Zcela chyběla a stále chybí analýza dopadů na společnost jako celek. Nyní dokonce v Německu vyplouvá na povrch, že „duchovním otcem zelené energie“ je hlava rodinného klanu, který je do procesu zapojen a neskutečně na těchto změnách v energetice vydělává. Jejich příjmy tečou z kapes daňových poplatníků, v rozporu s veřejným zájmem.



Někteří novináři se již nebojí a otevřeně o tom začali psát, dokonce se hovoří o „zeleném bahně“. Smutné je, že se takto nechali ovlivňovat i další politici.



Co se týká změny daní v naší zemi, je to „podraz“ politiků na svých voličích. Především ODS jako pravicová strana, která před volbami ve svém programu deklarovala, že nebude zvedat daně, tento předvolební slib porušila. Lze očekávat, že toto zásadně poškodí ODS v dalších volbách.

Fotogalerie: - Jednání vlády s Hladíkem

V čem spatřujete možný fatální dopad na stát v souvislosti se zvyšováním daní?



Vezměme v úvahu např. daň z nemovitostí. Představa, že se zvýšením daní uvolní volné byty k bydlení, je mylná. Naopak, majitelé těchto bytů zvýší nájemné o tuto navýšenou daň. Velká část občanů, kteří v nájemních bytech bydlí, bude žádat o „příspěvek na bydlení“, protože nebudou mít na úhradu vysokého nájemného.



Část občanů, kteří mají vlastní bydlení zatížené hypotékou, může rovněž mít vážný problém si takové vlastní bydlení dále dovolit.



V tomto záměru je obzvláště ohrožena skupina seniorů



Informace, že máme nejnižší daně z nemovitostí ve srovnání s vyspělými státy, a proto je musíme zvýšit, je alibisticky hloupá. V této souvislosti je nutné sdělit, že ve srovnání s těmito vyspělými státy máme také nejnižší mzdy, mnohdy nedosahujeme ani třetiny průměrných příjmů občanů žijících v těchto „vyspělých zemích“.

Objevil se názor, že tato reforma bude trestat úspěšné, ale i chudé, že rovným dílem budou doplácet na neschopnost politiků tento stát řádně řídit. Co si o tom myslíte? Bylo by správné, aby byla přijata tzv. milionářská daň? Konkrétně aby díru ve státním rozpočtu začali zalepovat ti nejbohatší?



Zásadně nesouhlasím s tím, že díru ve státním rozpočtu by měli hradit ti nejbohatší. Díru ve státním rozpočtu by měli hradit ti, kteří ji špatným hospodařením způsobují. To jsou politici. Pochopitelně vím, že je to nereálné.



V této problematice jsem jednoznačným zastáncem opačného postupu. To je nenavyšovat příjmy do státního rozpočtu, ale razantně snížit zbytné výdaje státu. To je umění politiků, kteří pracují s vyrovnaným rozpočtem.



Hovoříme o desítkách, stovkách miliard korun, které chybějí. Jak byste to chtěla udělat?



V jednoduchosti je síla. Zrušit dotace, které nejen že křiví charakter politiků, ale především jsou faktorem, který ničí tržní prostředí, ekonomiku. Jednoduše řečeno, minimálně 80 % dotací zrušit. Zrušit příspěvky neziskovkám – ponechat jen pro sociální služby péči o seniory, nemocné, hendikepované. Snížit počet úřadů a státních úředníků o jednu třetinu. Snížit počet vězňů úpravou zákonů – PP (podmínečné propuštění) ponechat pouze na doporučení vězeňské služby a rozhodnutí soudu. (Nyní do procesu PP zasahuje státní zástupce, mnohdy negativně.) Povinnost pracovat, nikoliv jen právo na práci. Výdaje na armádu 1 % z HDP (nikoliv 2 %). Vyloučit válečnou a nadměrnou podporu Ukrajině.



To jsou první jednoduché kroky ke snížení deficitu státního rozpočtu, aniž je nutné daněmi či „vládními úspornými balíčky“ nadměrně zatěžovat ekonomiku státu, občany, firmy.

