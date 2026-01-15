Vláda Andreje Babiše získala důvěru Sněmovny

Vláda hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě získala důvěru, a může tak pokračovat v plnění svého programového prohlášení. Důvěru vládě vyslovilo 108 poslanců.

Poslanecká sněmovna ve středu krátce po deváté hodině vyslovila důvěru nové vládě Andreje Babiše. Kabinet hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě tak získal mandát k výkonu své funkce, a může tak dále pracovat na plnění svého programového prohlášení.

Ve 21.20 bylo ukončeno hlasování a předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura vyhlásil patnáctiminutovou přestávku, aby ověřovatelky mohly zjistit výsledek hlasování. Už během hlasování po jménech bylo jasné, že pro návrh se vyslovila nadpoloviční většina poslanců.

Výsledky hlasování oznámila poslankyně Barbora Rázga (ANO). Důvěru vládě vyslovilo 108 poslanců, proti se postavilo 91 poslanců. Po vyhlášení výsledků zaplnil jednací sál Poslanecké sněmovny bouřlivý potlesk. Hlasování tak potvrdilo podporu vládní většiny v dolní komoře parlamentu.

