Vláda a unijní povolenky: Zdraží lidem plyn a ještě se tím chlubí, zuří Okamura

Česká republika získala podporu většiny zemí EU pro úpravu nového systému emisních povolenek ETS2, který má od roku 2027 platit i pro silniční dopravu a vytápění budov. Téma bylo diskutováno na středečním zasedání Evropské rady v Bruselu. Premiér Petr Fiala tam odmítl návrh Evropské komise na snížení emisí o 90 % do roku 2040 a vysvětlil postoj 18 států prosazujících úpravy systému klimatických povolenek ETS2.

„Prosadili jsme společnou výzvu Evropské komisi, aby návrh upravila – a získali pro to podporu většiny členských států. Klimatická politika musí být realistická a férová,“ uvedl premiér Petr Fiala na platformě X s tím, že obstojí jedině bezpečná a konkurenceschopná Evropa.

Na Evropské radě jsem opět upozornil na rizika spojená se zavedením nové emisní povolenky pro domácnosti a dopravu (ETS2). Spolu s dalšími státy jsme dali jasně najevo, že dokud hrozí riziko zdražení pohonných hmot a vytápění, Česká republika ETS2 nezavede. °

Prosadili jsme… pic.twitter.com/HSmdQLEeqJ — Petr Fiala (@P_Fiala) June 26, 2025

„Česká vláda udělá vše pro to, aby ochránila firmy i domácnosti, proto jsme iniciovali návrh změn obchodovaní, který už podpořila nadpoloviční většina členských zemi EU a společně požadujeme úpravu po Evropské komisi,” vysvětlil premiér na summitu v Bruselu.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) podle ČT24 uvedl, že návrh revize systému ETS2 zahrnuje pět hlavních změn. Klíčovou úpravou má být zastropování ceny povolenek na 45 eur za tunu CO 2 . Mezi další opatření patří úprava systému obchodování, zavedení předběžných aukcí už v roce 2026, pravidelné zveřejňování dat a predikcí a prodloužení rezervy povolenek.

S návrhem zastropování ceny emisních povolenek vyjádřil nesouhlas hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Slib zastropování ceny na 45 eurech označil za „politický trik“ jak přimět veřejnost k přijetí systému povolenek pro domácnosti.

„Pevný strop 45 eur za povolenku pro domácnosti je nesmyslný slib. Protože fakticky by znamenal neplnění Fit for 55 a z toho plynoucí sankce,“ připomněl Kovanda, že aby byl plněn plán Fit for 55, musí povolenka stát okolo 220 eur. Balíček Fit for 55 je soubor právních předpisů, které mají za cíl snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů alespoň o 55 %. Podle Kovandy by byla potřebná jeho revize, aby byl zmírněn dopad na finanční situaci domácností a spotřebitelů v Evropské unii.

„Jediné řešení, jak dlouhodobě zmírnit dopad na peněženky lidí v EU, je revidovat celý Fit for 55 nebo celý Green Deal. Například odsunutím cílového data uhlíkové neutrality z roku 2050 na 2075. Tyto revize ale nejsou vůbec ve hře. Proto jsou řeči o zmírnění povolenek jen věšením bulíků na nos veřejnosti,“ uvedl Kovanda a varoval, že čím déle budou emisní povolenky pro domácnosti zastropovány, tím výrazněji pak jejich cena vzroste po uvolnění stropu, aby se dohnalo emisní „manko“.

Zároveň Kovanda upozornil, že cena emisních povolenek pro domácnosti, které mají od roku 2027 zatížit pohonné hmoty a vytápění, už nyní přesahuje stanovený cenový strop. Termínový kontrakt na rok 2028 se prodává za více než 82 eur, přičemž v květnu při zahájení obchodování činila cena 76,4 eura. Cena je výrazně nad plánovaným stropem 45 eur.

V příspěvku na X Kovanda sdílel odkaz na dubnovou studii Univerzity v Kolíně nad Rýnem, podle které lze očekávat, že cena povolenky by se mohla před rokem 2030 vyšplhat až na 250 eur, pokud má být splněn plán Fit for 55. V takovém případě by se podle výpočtů v Česku cena pohonných hmot mohla zvýšit až o 17,80 Kč za litr.

Peněženky mnoha českých domácností podle odhadů ekonoma Kovandy dále zatíží také zdražení vytápění bytů, zejména pokud se jedná o vytápění uhlím či plynem.

Pevný strop 45 eur za povolenku pro domácnosti je nesmyslný slib. Protože fakticky by znamenal neplnění Fit for 55 a z toho plynoucí sankce. Slib stropu je jen politický trik, jak veřejnost vmanévrovat do přijetí povolenek pro domácnosti.



Ano, je možné, že v prvních letech… — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) June 25, 2025

O „výsměchu“ lidem se v souvislosti s návrhem vlády premiéra Fialy rozepsal také předseda opoziční strany SPD, Tomio Okamura, který zkritizoval Fialovu vládu předně za to, že nejprve během českého předsednictví v Evropské unii schválila rozšíření emisních povolenek a nyní se „vítězoslavně“ chlubí snahou zastropovat jejich cenu na 45 eurech.

„To je výsměch! Fialova vláda se chlubí tím, že díky ní se lidem zdraží plyn minimálně o čtvrtinu, uhlí o 40 procent a pohonné hmoty o více než tři koruny za litr,“ psal nevěřícně Okamura v příspěvku na facebooku.

Okamura navíc poukázal na vyjádření předsedy poslaneckého klubu ODS, Marka Bendy, pro Týdeník Echo, kdy přiznal, že některé věci vláda během svého předsednictví EU „odkývala z nepozornosti“. Okamura to považuje za důkaz nekompetentnosti vlády.

„Podle Bendy toho bylo moc a uteklo jim to. Pokud Fialově vládě ‚uteče‘ takto zásadní věc, dokazuje opět svou nekompetentnost,“ reagoval Okamura.

„SPD prosazuje úplné zrušení Green Dealu a na něj navázaného programu Fit for 55, zrušení systému emisních povolenek a odstoupení od pařížské klimatické dohody,“ uvedl Okamura v návaznosti na analýzu ekonoma Lukáše Kovandy.

