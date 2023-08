Vláda projedná novely o povinném ručení či hromadných řízeních

Šalomoun a Bartoš shodně žádají mimo jiné to, aby se možnost podávat hromadné žaloby v zákonu o hromadném řízení vztahovala i na jiné než spotřebitelské spory. Hromadná žaloba pomáhá lidem společně vymáhat nároky, o které by často jako jednotlivci neusilovali, protože by se jim to kvůli nákladům soudního řízení nevyplatilo. Spor se vyřeší jediným rozsudkem, což je výhodné i pro soudy a zrychluje to soudní řízení.

Vláda dnes také vyhodnotí využití PPP projektů, tedy spolupráce veřejného a soukromého sektoru, pro železniční a dálniční stavby. Zabývat se bude i harmonogramem přesunu ústředních orgánů státní správy na jednotnou doménu .gov.cz. V rámci vládního nařízení by mohl kabinet zavést mimo jiné samostatnou pozici školského logopeda.

Další návrh ministerstva spravedlnosti počítá s tím, že soudce Jan Passer by měl pokračovat u Soudního dvora EU i poté, co mu v říjnu příštího roku vyprší dosavadní mandát. Vláda se bude zabývat také úpravou struktury a počtu služebních a pracovních míst na úřadu vlády, ale i objemem státních hmotných rezerv, které se vytvořily a udržují v souvislosti s dopady epidemie covidu-19. Rozhodovat bude také o peněžních darech v rámci programu Pomoc na místě nebo o návrhu na rozpuštění některých politických stran, které neplní své zákonné povinnosti.