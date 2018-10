Vláda projedná uvolnění 40milionové pomoci pro Afghánistán

O samotném poskytnutí pomoci v letošním roce a dvou následujících kabinet rozhodl už v roce 2016.

Vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) v červnu 2016 rozhodla, že Česko poskytne v letech 2018 až 2020 Afghánistánu 40 milionů korun ročně na podporu bezpečnosti a udržitelného rozvoje. Tehdejší ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) po rozhodnutí kabinetu uvedl, že Česko chce tímto opatřením přispět ke zlepšení bezpečnosti i hospodářské situace v Afghánistánu, a tím vytvořit podmínky pro to, aby lidé z Afghánistánu neodcházeli do jiných zemí, případně až do Evropy.

Mgr. Bohuslav Sobotka ČSSD



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ČSSD



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Sobotkova vláda před dvěma lety také rozhodla, že o realizaci pomoci budou rozhodovat kabinety, které přijdou po ní. Nynější návrh na uvolnění peněz ve vládě Andreje Babiše (ANO) předkládá ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Psali jsme: Oceněný Zdeněk Zbořil promlouvá k těm, co řvali před Hradem, i ke Kalouskovi: Žádné pussy... 28. října jdu na Roma Pride. Se Zemanem v mnohém nesouhlasím, říká Bartoš Prezident Zeman: Před teroristy se neutíká Stydím se, chce se mi zvracet. Generál Řehka má být za svá slova kázeňsky potrestán

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp