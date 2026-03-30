Vláda řešila cenu paliv. Už je prý třeba reagovat

Vláda se začala intenzivně zabývat prudkým růstem cen pohonných hmot, který se naplno projevil po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě. Premiér Andrej Babiš po jednání kabinetu upozornil, že marže prodejců podle něj neodpovídají situaci na trhu, a kritizoval také princip takzvaných dvojích cen. O dalším postupu chce vláda jednat znovu v následujících dnech.
Podle premiéra by se marže u nafty měly pohybovat zhruba kolem 3,5 koruny na litr, u benzínu pak přibližně 2,5 koruny. Současný stav označil za neadekvátní a vláda chce situaci dále řešit přímo s distributory.
Ti však po jednání s kabinetem odmítli, že by zdražování zneužívali. Tvrdí, že vývoj cen odpovídá okolnostem na trhu. Další společné jednání mezi státem a podnikateli má proběhnout už ve středu.
Kabinet současně zvažuje i zásah do spotřební daně, který by mohl ceny paliv alespoň částečně zmírnit. Premiér ale zatím potvrdil, že žádné konkrétní rozhodnutí nepadlo a vláda si chce nejprve vyhodnotit další vývoj.
K otázce případného zásahu do daní Babiš uvedl: „Zatím jsme se ale nerozhodli.“
Ministerstvo financí podle Aleny Schillerové analyzuje několik variant, jak by bylo možné daň upravit. Návrhy by se mohly dostat na jednání vlády už během týdne.
Ceny rostou, kontrola zatím bez důkazů o zneužití
Dosavadní kontroly Ministerstva financí zatím neprokázaly, že by obchodníci po vypuknutí konfliktu v Íránu systematicky zvyšovali marže. Přesto podle Schillerové existují případy, kdy ceny rostou výrazněji, než by odpovídalo situaci.
Podle ní už nastal moment, kdy musí vláda reagovat, protože ceny pohonných hmot mají zásadní dopad na inflaci i celkový vývoj ekonomiky.
Podle dat společnosti CCS zůstávají ceny paliv na nejvyšších hodnotách za posledních zhruba tři a půl roku. Benzín se aktuálně prodává v průměru za 41,49 Kč za litr, což je téměř o osm korun více než na konci února.
Ještě výraznější růst zaznamenala nafta, která zdražila přibližně o 15 korun a její průměrná cena dosahuje 48,15 Kč za litr.
Kupka: Vláda otočila, řešením je snížení daně
K situaci se vyjádřil předseda ODS a stínový premiér Martin Kupka, který upozornil na změnu postoje vlády a prosazuje snížení spotřební daně: „Včera byla jediná varianta zastropování marží. Teď, o pár hodin později, už ani to ne. Potvrzuje se, že náš návrh na dočasné snížení spotřební daně je nejrozumnější cesta.“
Zároveň vládu ostře kritizoval za chaos a nekompetentnost v řešení situace: „Buď se nám vláda chaosu v přímém přenosu vysmívá, nebo je absolutně nekompetentní. Hlavně že víme, že je Den vlajky a že se opět kydá hnůj na novináře. Neuvěřitelné.“
Piráti chtějí systémové změny
Piráti odmítají zastropování marží pumpařů s tím, že podle nich neřeší skutečné příčiny zdražování a lidem nepomůže. Upozorňují, že jde pouze o krátkodobé opatření bez reálného dopadu na ceny: „Zastropování marží pumpařů může znít líbivě, ale realitu nezmění. Pokud roste cena ropy na světových trzích, žádné administrativní opatření to nezastaví,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Podle něj by takový krok vedl maximálně ke srovnání cen mezi čerpacími stanicemi, nikoli ke skutečnému zlevnění: „Dojde jen ke srovnání cen u dálnice a mimo dálnici, které se liší posledních třicet let, a není to podstata problému.“
Piráti proto přišli s vlastním řešením v podobě Manifestu energetické bezpečnosti, který má kombinovat okamžitá i dlouhodobá opatření. Podle Hřiba jde o jasný plán, jak zmírnit dopady krize a zabránit dalšímu zdražování: „Jasně v něm pojmenováváme, jaké kroky je ke zmírnění dopadů krize potřeba udělat ihned, co rozhodně nedělat, aby nedošlo ke zhoršení situace, a jaká dlouhodobá opatření je potřeba přijmout ke zvýšení energetické soběstačnosti České republiky.“
Strana zároveň upozorňuje na zásadní problém české ekonomiky, kterým je vysoká závislost na dovozu fosilních paliv z nestabilních regionů. Ta podle Pirátů vede k výkyvům cen a zdražování pro domácnosti i firmy.
Mezi klíčová opatření, která navrhují, patří zejména snížení závislosti na dovozu ropy a plynu, rychlejší rozvoj obnovitelných zdrojů a energetických úspor, podpora domácí energetické soběstačnosti a také cílená pomoc domácnostem, například snížením DPH na základní potraviny.
Piráti zároveň kritizují vládu, že její návrhy nedopadají na běžné domácnosti: „Vládní návrh bohužel zcela míjí dopady energetické krize na běžné rodiny. Když zdraží ropa nebo plyn, zdraží všechno – včetně potravin. A právě to dopadá na každou domácnost, ne jen na řidiče,“ doplnil místopředseda Pirátů a energetický expert Jiří Hlavenka.
Podle Pirátů je proto nutné přijmout konkrétní a systémové kroky, které posílí energetickou bezpečnost Česka a sníží dopady budoucích cenových šoků: „Bez investic do moderní energetiky a snížení závislosti na fosilních palivech bude Česko čelit dalším cenovým šokům, které žádné administrativní zastropování marží nevyřeší,“ uzavřel Hřib.
