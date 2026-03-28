Vláda spí, vadí Skopečkovi. Pohonné hmoty ještě zdraží a ekonomiku čeká šok

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) jsou marže u pohonných hmot nehorázné. V Událostech, komentářích toto téma probrala moderátorka Tereza Řezníčková s europoslancem Ivanem Davidem (SPD) a s místopředsedou Poslanecké sněmovny Janem Skopečkem (ODS).
Vláda bude v pondělí jednat o zvyšujících se cenách paliv. Moderátorka se zeptala europoslance Davida, jestli to není pozdě. „Je na vládě, aby rozhodla, aby přišla s optimálním řešením této nepříznivé situace. Zrovna tak mohu položit otázku, jestli opatření, která byla přijata v jiných zemích, nejsou uspěchaná. Slyšíme opoziční politiky, jak by radili. Je daleko jednodušší říkat, jak se to má dělat, než to dělat. Oni nenesou odpovědnost, mohou klidně navrhovat cokoliv. Vývoj bude nadále nepříznivý. Musíme se zabývat konkrétními důsledky,“ sdělil David.
Ke slovu se dostal také místopředseda Poslanecké sněmovny. ODS navrhuje snížení spotřební daně. Je to však podle Skopečka také možné kombinovat se snížením DPH.
„Když válka začala, předpovídali jsme, že to neskončí rychle. Bylo zřejmé, že je poškozena infrastruktura, co se týče producentů ropy a plynu. Těžaři omezili produkci. Doufejme, že konflikt skončí rychle. I když skončí rychle, návrat na původní úroveň produkce bude trvat dlouho. Na ropě z toho regionu nejsme závislí. Je na něm závislá zejména Asie. Ale bude to přeneseno na světovou cenu ropy, která se od začátku konfliktu jen párkrát dostala pod hranici sto dolarů za barel. My jsme vládu varovali. Říkali jsme, že to rychle neskončí, že se to projeví v cenách benzinu a nafty na čerpacích stanicích. Ta setrvale roste od začátku konfliktu. Od vlády jsme slyšeli jenom slova, že to monitorují, sledují,“ řekl Skopeček.
Skopeček: Vláda je neakceschopná
Podle jeho slov není, co analyzovat a vyhodnocovat, protože vývoj je jasný a od začátku konfliktu má jasný trend. Ceny na čerpacích stanicích rostou.
„Je zcela zřejmé, že to je jev, který má dopady jak do peněženek domácností, tak samozřejmě i živnostníků a firem. Je to nákladová položka, která se bude přenášet dál do cen dalších komodit a služeb. Je to proinflační,“ vyjádřil se politik.
Podivuje se, že vláda týdny monitoruje a sleduje ceny, ale nedělá vůbec nic s cenami, které vyskočily nahoru, přestože jiné země přicházejí s balíčky různých opatření.
„S některými souhlasím více, s některými méně, ale něco dělají. Naše vláda spí mnoho týdnů, sleduje a monitoruje to, co je všem zřejmé, že ceny benzinu a nafty rostou. Nedá se předpokládat, že se stane zázrak a že během pár týdnů klesnou na původní úroveň. Máme neakceschopnou vládu, která si navíc protiřečí. Před pár dny jsme slyšeli, že marže čerpacích stanic jsou velmi nízké, že se dokonce snížily, abychom dnes slyšeli opak, že budou chtít regulovat marže,“ podivuje se Skopeček.
Vláda podle něj spala a teď, když se probudila, postupuje chaoticky. „Popírají sami sebe,“ zdůraznil poslanec.
David reagoval na Skopečkova slova. „Například Rakousko také teprve teď zvažuje snížení daní. Ještě to neučinilo. Asi jsou Rakušané stejně hloupí jako my, nebo nevím, jak by to vysvětlil pan Skopeček,“ podotkl ironicky.
Tvrdit, že dělat cokoliv je lepší, než nedělat nic, je podle Davida velice sporné. „Něco dělat má často takový charakter, aby to navenek vypadalo jako velmi rázné rozhodnutí a mělo to politické důsledky,“ míní europoslanec.
Indráček: Marže čerpacích stanic činí dvě koruny
Do diskuse přispěl také předseda představenstva SČS – Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan Indráček. Předpokládá, že pracovníci Úřadu vlády se podívali na prodejní ceny společnosti Čepro, což je 38 korun. Jedná se o nákupní cenu pro čerpací stanice. Vedle toho je průměrná cena na českém trhu 48 korun.
„Tyto dvě částky odečetl a pan premiér teď říká, že marže čerpacích stanic jsou deset korun a více. Problém je v tom, že ceny společnosti Čepro jsou uváděny bez DPH. Průměrné ceny na čerpacích stanicích jsou včetně DPH. Z rozdílu deset korun, o kterém premiér mluví, je osm korun DPH, to si bere stát, a pouze dvě koruny zůstávají na čerpacích stanicích. Pořád platí, že marže na čerpacích stanicích jsou průměrné až lehce podprůměrné. Někdo špatně odečetl dvě čísla a je z toho haló,“ domnívá se Indráček.
Zauvažoval, co by se stalo, kdyby vláda v pondělí zastropovala marže čerpacích stanic na tři koruny. „Dalo by se to brát jako návod čerpacím stanicím, aby místo dvou nebo 1,5 koruny, jak mají teď, přihodily tříkorunovou marži. Fakticky by mohlo dojít ke zvýšení ceny,“ varoval Indráček.
