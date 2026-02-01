Vláda vše, Petr Pavel nic. Macinka neustoupil

„Na červencový summit NATO by měl jet premiér Andrej Babiš (ANO), protože zahraniční politiku ČR formuje vláda,“ uvedl ministr zahraničí a vicepremiér Petr Macinka (Motoristé). Prezident Petr Pavel se podle něj situuje do role lídra opozice. Není důvod, aby ČR na tak zásadním jednání zastupovala opozice.

Vláda vše, Petr Pavel nic. Macinka neustoupil
Hostem pořadu ČT Otázky Václava Moravce byl Petr Macinka, vicepremiér a předseda Motoristů sobě. Tématem byl spor s prezidentem republiky Petrem Pavlem ohledně jmenování Filipa Turka (Motoristé) ministrem životního prostředí. 

Macinka moderátorovi vysvětloval, proč s prezidentem Pavlem komunikuje prostřednictvím telefonu jednoho z poradců hlavy státu. Důvodem prý je, že číslo na prezidenta nemá. Pavel naopak jeho telefon zná.

„V minulosti se mnou komunikoval prostřednictvím mobilu svého poradce Petra Koláře. Já to respektuji,“ sdělil ministr.

„Exprezident Václav Klaus označil vaši komunikaci s prezidentem za taktickou chybu,“ řekl moderátor. „Do tohoto souboje se neměl pouštět, nemá po nocích posílat maily,“ odcitoval Klausova slova.

Macinka zmínil, že s exprezidentem Klausem je v blízkém kontaktu už asi osmnáct let. „Za tu dobu jsem si od něj vyslechl spoustu kritiky, ale i spoustu podpory, takže jeho slova vnímám,“ připustil Macinka.

Kolář podle něj není jedním z dvanácti poradců prezidenta Pavla, ale jedinečným poradcem, proto by ho nenapadlo poslat SMS nikomu jinému než jemu. „Jeho vliv tam bude výrazně převyšující ostatní jména,“ soudí ministr. Poradci prezidenta ho zas tak moc nezajímají. „Snad to radši ani nechci vědět. Pan prezident se mnou občas komunikuje přes pana kancléře a občas přes pana Koláře,“ zdůraznil Macinka.

Vysvětlil, že je vzděláním politolog. Termín „kohabitace“, který použil v SMS prezidentovi, označil za politologický.

„Kohabitace může mít a v minulosti měla různé podoby. Může být mírná, dočasná atd. Ale může být také extrémní. Byli jsme ve fázi vznikající kohabitace, protože pan prezident odmítá respektovat Ústavu, útočí na jednoho z nejviditelnějších politiků České republiky, který prošel volbami. Prezident se rozhodl, že nebude respektovat výsledky voleb, složení koalice, návrh premiéra. A nebude také respektovat vůli Poslanecké sněmovny, která ho vyzvala svým usnesením. To byla fáze vznikající kohabitace,“ vysvětlil Macinka z pozice politologa.

A dodal, že rozumí tomu, že prezident politologem není, proto se s ním příště nebude bavit v politologických termínech. „Alespoň ne s panem Kolářem,“ dodal Macinka.

Soukromé rozhovory nezveřejňuje a prezidentovi nevyhrožuje

Moravec se pak zeptal, jestli pro „extrémní kohabitaci“, kterou v SMS zmiňoval, má podporu premiéra Babiše. „On říkal, že o SMS nevěděl,“ připomněl moderátor.

„Vy si myslíte, že bych šel za premiérem, řekl mu, že bude extrémní kohabitace, a zeptal se ho, jestli mám jeho podporu? To asi ne,“ nastínil ministr.

„Píšete v SMS, že máte podporu premiéra, o SPD ani nemluvě. Pro co jste měl podporu?“ naléhal Moravec.

„Neříkal jsem nic konkrétního,“ namítl Macinka. Z jeho zpráv prý nevyplývá „vůbec nic konkrétního“. „A to na rozdíl od minulosti, kdy také některé politické strany hrozily prezidentům. A ne v neveřejných zprávách, ale veřejně. Přemýšlím nad tím, jak se k tomu postavit. Cítím se zavázán,“ zdůraznil.

„Vy jste uvedl, že podporu premiéra máte. Ptám se, pro co jste měl podporu?“ stál si na svém Moravec.

Macinka řekl, že nebude konkretizovat. „Nebudu komentovat soukromé rozhovory, které vedu s panem premiérem. To se nehodí. Nejsem ten, kdo by zveřejňoval soukromé komunikace. Jsou věci, o kterých se bavíme na úrovni koaliční rady, tak s koaličními partnery – s panem premiérem a s panem předsedou SPD Tomio Okamurou. Mám určité postoje. Ptám se jich, co si o tom myslí. Znám jejich postoje a názory,“ vysvětlil Macinka.

V některých krocích zná jejich postoje. Ví, co si myslí o konání prezidenta. „Pokud znám postoje koaličních partnerů, vím, jak asi bude vypadat diskuse na koaliční radě, a tudíž dokážu dovodit, jaký bude výsledek,“ soudí ministr.

Je podle něj vhodné navrhnout, aby na červencový summit NATO nejel prezident, ale premiér. „Zahraniční politiku a postoj ČR formuje vláda na základě programového prohlášení, které spolu s námi netvořil pan prezident. Tím, co dělá, se jednoznačně situuje do role lídra opozice. Nevidím důvod, proč by opozice měla zastupovat ČR na tak zásadním jednání,“ míní Macinka.

„Prezidentovi nevyhrožuju. Nepoužívejte přecitlivělé výroky pana prezidenta,“ požádal moderátora.

Prezidenta a jeho kancelář hodlá ignorovat

Obává se, že na ČR budou za strany NATO činěny tlaky kvůli výši výdajů na obranu. „Nicméně v tuto chvíli platí závazek dvě procenta HDP a ten my plnit budeme,“ zdůraznil vicepremiér. Výdaje ve výši 5 % HDP podle něj ještě nejsou závazkem. „Byla to nějaká deklarace, která se bude ještě revidovat,“ soudí Macinka.

Hovořilo se i o příštích prezidentských volbách. „Pan prezident pravděpodobně již zahájil kampaň,“ domnívá se ministr. Situace by měla být zklidněna, ale nemůže prezidentovi říct, aby kampaň nevedl. „Nezbývá mi nic jiného než ho ignorovat,“ řekl Macinka.

„Namísto omluvy prezidentovi za SMS ho budete ignorovat?“ podivil se Moravec.

Ministr odpověděl, že nemá za co se omlouvat. Zopakoval, že prezident podle jeho názoru porušuje Ústavu.

„Nejefektivnější způsob, jak situaci dále neeskalovat, mi přijde Kancelář prezidenta republiky ignorovat. Zahraniční politiku ze sta procent dělá vláda, která ji hodlá dělat nějakým způsobem. A pan prezident zřejmě jiným – opozičním. Nechceme, aby zahraniční politiku dělala opozice,“ zdůvodnil Macinka.

„Považujete se za konzervativce. A konzervativci uznávají vládu práva,“ namítl moderátor.

„A třeba Ústavu,“ doplnil ministr. Zdůraznil, že když mluví o aktivismu Ústavního soudu, tak to neznamená, že zpochybňuje jeho nestrannost. „V minulosti jsme měli zkušenosti s tím, že zasáhl aktivisticky. Ústavní pořádek má měnit zákonodárce, který navrhne změnu Ústavy, najde ústavní většinu a pak se Ústava změní,“ přiblížil proces.

Řekl, že judikát Ústavního soudu mění Ústavu. „Nechci změnit Ústavu, proto nepodám kompetenční žalobu. Ústava má být měněna zákonodárným sborem,“ vysvětlil Macinka a zdůraznil, že chce, aby prezident dodržoval Ústavu.

Prezident má jmenovat ministra na návrh premiéra. „To je to klíčové slovo – návrh. Ne příkaz,“ namítl Moravec.

„Nesouhlasím. Slovo návrh je tam proto, že nesmí jmenovat nikoho jiného než premiér navrhne,“ zdůraznil Macinka.

Spor s Rychetským

Moderátor mínil, že Ústavní soud nemění Ústavu. „Nejsou vaše útoky na Ústavní soud v rovině osobní?“ zeptal se hosta. Připomněl slova bývalého předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského, že Institut Václava Klause je financován z Ruska.

Ministr odpověděl, že tehdy podal trestní oznámení. Dostal prý odpověď od státního zástupce, že pomluvy se není možné dopustit vůči právnické osobě. „Státní zástupce mi vyhrožoval, že se to může otočit proti mně,“ přiblížil Macinka.

Petra Ludwiga, který na sociálních sítích kauzu připomněl, označil za datového věštce.

Moravec připomněl, že Macinka v minulosti napsal na sociální sítě o otci Rychetského, že „fotr (Žid) snad dokonce pracoval pro gestapo“.

„Tehdy jsem nebyl ministr. Dnes bych to neudělal, protože už není ústavním soudcem,“ uvedl Macinka.

„Nemůžeme si nechat všechno líbit. Pokud někdo chodí do médií a vykládá, že je někdo financován z Ruska, je to odporná lež, která je sdělena záštiplným člověkem, aby poškodil někoho jiného,“ sdělil ministr a zdůraznil, že v době této slovní přestřelky nebyl v politice.

„Byla to lež jako věž, kterou si předseda Ústavního soudu nesmí dovolit,“ stojí si Macinka na svém.

Na přetřes přišlo také jmenování nových velvyslanců. „Vláda loni v únoru schválila usnesení se jmény velvyslanců, kteří měli odjet letos na podzim. My vyhlásíme nové výběrové řízení,“ vysvětlil ministr zahraničních věcí.

Postup předchozího kabinetu byl podle něj nestandardní. Vláda Petra Fialy takto neměla postupovat s ohledem na sněmovní volby.

